ASV hokejisti aizraujošā cīņā kļūst par pasaules čempioniem!

Fināla mačā ASV hokejisti ar rezultātu 5:4 pēcspēles metienos uzveica Kanādas junioru izlasi.

Pirmajā trešdaļā kanādieši izvirzījās vadībā ar 2:0, otrajā periodā ASV izlīdzināja un panāca 2:2, bet pamatlaiks noslēdzās ar neizšķirt 2:2.

Meistarīgāki pēcspēles metienu sērijā bija ASV hokejisti. Uzvaras nesošo pēcspēles metienu realizēja Trojs Terijs, kas pusfinālā pret Krieviju izcēlās ar trīs realizētiem «bullīšiem».

ASV hokejisti par pasaules čempioniem kļuva 4.reizi vēsturē, bet Kanādas izlase finālā kopumā zaudējusi deviņas reizes.

Cīņa par zeltu

HIGHLIGHTS from the exciting #WorldJuniors gold medal game with the luckier end for the new champions, Team USAHockey! @HC_Men pic.twitter.com/IBknlpV7lD— IIHF WJC (@iihf_wjc) January 6, 2017