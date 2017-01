Kalvītis: Mums ar Baltkrieviju ir kopīga hokeja vēsture

Latvija un Baltkrievija ceturtdien Minskā paziņoja par kopīgu kandidēšanu uz 2021. gada pasaules hokeja čempionāta rīkošanu. Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis pauda gandarījumu, ka izdevies panākt kopīgu valodu ar baltkrieviem par kandidēšanu uz šiem grandiozajiem hokeja svētkiem.

«Mums ar Baltkrieviju ir kopīga hokeja vēsture,» atzina Kalvītis. «Kopīgi sākām spēlēt vienā līgā, mūsu bērni kopā apguva hokeju. Gandrīz vienlaicīgi Latvijai un Baltkrievijai izdevās iekļūt elites divīzijā. Tāpat arī savstarpējie mači bijuši ļoti aizraujoši.»

«Jaunā LHF valde ar Baltkrievijas federāciju iepazinās pirms diviem mēnešiem, tas ir ļoti īss laiks. Tas, ko mēs paveicām šo mēnešu laikā, dod mums ļoti pozitīvu skatu uz nākotni. Ļoti ceru, ka hokeja draudzība mūs vēl vairāk satuvinās.

Hokejs jau tagad ir Latvijā mīļākais sporta veids, tādēļ nekas nevar būt labāks, kā vēl vairāk to popularizēt,»

stāstīja LHF prezidents.

Latvijas grupas spēles un divi ceturtdaļfināla dueļi norisinātos «Arēnā Rīga», bet Baltkrievijas «Minsk Arena» notiktu otras grupas mači un atlikušie divi ceturtdaļfināla dueļi. Tomēr pusfināla cīņas, mačs par trešo vietu un fināla spēle risinātos Minskā.

Latvija pēdējo un vienīgo reizi pasaules čempionātu rīkoja 2006.gadā. Grūtības mūsu valstij bija ar otro ledus halli, kas beigu beigās tika mākslīgi izveidota «Skonto» halles telpās. «Ekonomika mūsdienās spēlē ļoti lielu lomu,» skaidroja Kalvītis. «Mēs neesam liela valsts, līdz ar to tas nebija viegli. Mums «Skonto» izstāžu zāle bija jāpārveido par hokeja arēnu. Bijām pionieri no mazajām valstīm, kas aizsāka rīkot čempionātus. Tomēr tagad ir pavisam cits stāsts, jo turnīrs notiks divās valstīs. No ekonomikas viedokļa tas ir daudz izdevīgāk.»

Baltkrievijas Hokeja federācijas prezidents Igors Račkovskis pauda lielu prieku par sadarbību ar Latviju, apgalvojot, ka gala lēmumu tomēr pieņēma ar prezidenta Aleksandra Lukašenko atļauju. «Pirms nepilniem diviem gadiem mēs bijām hokeja čempionāta epicentrā. Joprojām šis notikums ir spilgtā atmiņā.

Ideja rīkot 2021.gada čempionātu atkārtoti radās jau 2014.gadā, kad turnīrs notika pie mums.

Latvija un Baltkrievija ir kaimiņvalstis, mums ir daudz kopīga. Rīgas «Dinamo» un Minskas «Dinamo» jau ilgus gadus ir sīvi sāncenši laukumā. Vēlētos piebilst, ka rīkot pasaules čempionātu kopā ar Latviju - galvenokārt tas bija Vladimira Lukašenko lēmums.»

Latvijas un Baltkrievijas galvenie konkurenti uz turnīra rīkošanu ir Somija, kas arī pieteikusies kandidēt uz 2021.gada čempionātu. Iepriekš Somijā čempionāts norisinājās 2012. un 2013. gadā.

Latvija pēdējo un vienīgo reizi pasaules čempionātu uzņēma pirms 11 gadiem - 2006.gadā. Baltkrievijā šie hokeja svētki norisinājās pirms nepilniem trīs gadiem.

Pasaules čempionāta rīkotāji ir apstiprināti līdz 2020. gadam. 2021. gada pasaules čempionāta rīkotāji tiks nosaukti 2017. gada IIHF ikgadējā kongresā, kas notiks maijā Ķelnē.

2006.gada čempionāts Rīgā norisinājās «Arēnā Rīga» un «Skonto» izstāžu hallē, kura toreiz tika pārtaisīta hokeja vajadzībām.

