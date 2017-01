Bufalo vairs nav Girgensona pilsēta

Lielākajām ļaužu masām neinteresē, cik pēdējā spēlē vārtus guva Aleksandrs Ovečkins vai cik veiksmīgu spēli vārtos aizvadījis Kerijs Praiss. Pieceļoties no rītiem, vienīgais, kas cilvēkus uzrunā no pārokeāna hokeja līgām, ir Zemgus Girgensona sniegums: gūti vārti - malacis, spēle tukšā - nekāds. Kur gan pazudis Girgensons, kurš pirms divām sezonām sakrāja 30 rezultativitātes punktus un bija viena no Bufalo jaunajām zvaigznēm?

Pirms diviem gadiem, kad Bufalo «Sabres» klubā notika revīzija ar plānu par franšīzes atgriešanu konkurētspējīgu komandu sarakstā, pārmaiņas gaidīja arī Girgensonu. Uzbrucēja loma komandā mainījās, un uzticības līmenis no jaunā trenera Dena Bailsmas puses neauga. Laukumā Zemgus vienmēr ir vietā, kur viņam vajag būt. Neizdomā nekādas avantūras ar pārdrošu rīcību kādā no spēles epizodēm, nepelna soda minūtes un nekādā citā veidā nebojā spēles kopbildi. Hokejists nespēj pielāgoties trenera sistēmai, bet viņš nav vienīgais upuris. Iepriekšējo sezonu vienam no komandas līderiem Taileram Enisam ar punktu ražu arī nesekmējās.

Sezonas pirmajās 13 spēlēs Eniss bija sakrājis tikai 2 (1+1) punktus, kamēr pagājušajā sezonā, Bailsmam debitējot pie komandas stūres, 23 spēlēs kanādiešu uzbrucējs guva 11 (3+8) punktus un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -9. Abi hokejisti savu talantu ir apliecinājuši iepriekšējās sezonās, tomēr pie Bailsmas sistēmas uzbrucēji nevar pierast. Komandas izpildītais sniegums laukumā dažbrīd nav skatāms, jo treneris ir strikts pret saviem padotajiem, nekādas atkāpes no spēles uzdevuma nedrīkst pieļaut. Spēlētāju instinkti no sistēmas «kur man vajag būt» pāriet uz «kur man treneris lika būt». Dažiem hokejistiem tas sagādā grūtības, pāriet no instinktīvām darbībām uz strukturizētu uzdevumu izpildi. «Sabres» komandai vajadzētu vairāk slidot, un domāt pēc tam, nevis otrādi.

Zemgus Girgensons 46 regulārās sezonas spēlēs ir guvis piecus vārtus, atdevis sešas rezultatīvas piespēles un nopelnījis negatīvu lietderības koeficientu -3. Ar 11 gūtiem punktiem latviešu hokejists dala desmitā rezultatīvākā komandas spēlētāja vietu.

Līdz šā gada 7. janvārim Girgensons mājas spēļu arēnā nebija guvis vārtus 57 spēles pēc kārtas.

Veiksmi Girgensons nedaudz atguva, satiekoties ar pagājušā gada Ņujorkas labāko sportistu Kristapu Porziņgi, nākamajā dienā latviešu uzbrucējs «Madison Square Garden» arēnā atzīmējās ar vieniem gūtiem vārtiem.

Cilvēki cits no cita spēj uzņemt lielu enerģiju, hokeja laukumā šis sadarbības aspekts ir ļoti nozīmīgs, spēle izdodas tik veiksmīga, cik sekmīga ir kopējā valoda ar maiņas partneriem. Izpētot Girgensona pēdējo desmit spēļu maiņas biedrus, var secināt, ka komanda vēl joprojām taustās pēc rezultātu nesošiem uzbrucēju trijniekiem. Parasti komandās rezultātu gaida no pirmajām divām maiņām, kamēr līderiem tiek dota atelpa. «Sabres» maiņu sadalījums ir gana raibs, gandrīz uz katru spēli uzbrucēju trijnieki atšķiras no iepriekšējā mačā iespēlētajiem.

Pretinieks Maiņa Spēlētāji Monreālas «Canadiens» Trešā Džionta (1v.*) - Girgensons - Keins (2p.**) Toronto «Maple Leafs» Trešā Džionta (2p.) - Girgensons (1p.) - Dolerjē Dalasas «Stars» Trešā Džionta - Girgensons - Keins Karolīnas «Hurricanes» Ceturtā Mulsons - Girgensons - Dolerjē Tampabejas «Lightning» Ceturtā Mulsons (1v.) - Girgensons (1p.) - Dolerjē Filadelfijas «Flyers» Ceturtā Mulsons - Girgensons - Dolerjē Vinipegas «Jets» Trešā Džionta (1v.) - Orailijs (1+1) - Girgensons (1+1) Čikāgas «Blackhawks» Ceturtā Mulsons - Girgensons - Dolerjē Ņujorkas «Rangers» Trešā Džionta (1p.) - Girgensons (1v.) - Kerjē Bostonas «Bruins» Trešā Okposo (1v.) - Reinharts - Girgensons

* - vārti

** - piespēle

Desmit spēlēs Girgensonam ir mainījušies astoņi maiņas partneri, lielākā daļa šāda veida virknējumu nes īslaicīgu rezultātu, atkarībā kāds katram hokejistam ir meistarības līmenis. Tajā pašā laikā nevar izslēgt komandas bagātīgo lazaretes sarakstu, traumēto spēlētāju dēļ nepieciešams meklēt plāksterus, kas īstermiņā [līdz hokejists atgriežas sastāvā] spētu palīdzēt komandai. Traumas šajā sezonā guvuši arī komandas līderi: Džeks Aikels, Raiens O'Railijs un Evanders Keins. Visi spēlētāji gan paspējuši atveseļoties, bet pēc šiem spēlētājiem nāk jauni papildinājumi traumēto sarakstam. Galu galā galvenais mērķis pārbūves procesa rezultātā ir izveidot komandu, kas gadu laikā spētu aizcīnīties līdz Stenlija kausam. Visas darbības, kas ved uz pārbūves procesa takas, atduras pie jēdziena īslaicīgs.

Denam Bailsmam rit otrā sezona no piecām kontraktā noteiktajām, tomēr komandas sniegums iet kā pa kalniem, lai gan līgas kopvērtējumā izmaiņas var notikt pēc katras spēles.

Pašlaik «Sabres» ar 47 gūtiem punktiem 48 spēlēs ieņem 26. vietu līgas kopvērtējumā, tikai trīs punkti komandu šķir no 18. vietas. Pirms divām sezonām, kad divas līgas pastarītes meklēja jaunu galveno treneri, Bufalo «Sabres» un Toronto «Maple Leafs» numur viens kandidāts bija Maiks Bebkoks. Kanādiešu speciālists priekšroku deva vēsturiskajam «kļavu lapu» klubam. Bebkoka vadītā «Maple Leafs» līgas tabulā ieņem 12. vietu, sakrājusi par četriem punktiem vairāk nekā «Sabres», vienu spēli rezervē un izteiksmīgāku sniegumu laukumā.

Toronto vienība balstās uz jaunajiem un perspektīvajiem prospektiem, bet Bailsmas vadītā komanda par savu spēlētāju sastāvu nevar sūdzēties.

Pagājušā gada ievadā spēcīgu maiņu veidoja Girgensona, Aikela un Reinharta trijnieks, uzbrucēji laukumā saprata viens otru no pusvārda un nesa ieguldījumu rezultāta veidošanā. Neizskatās, ka trenerim plānos ir atgriezt dinamisko trio, kamēr Bailsma uztaustīs pareizo pieeju pārbūves ceļa būvniecībai, tikmēr var paiet arī pieci gadi.

Latviešu hokejists noliedz, ka viņa sniegumu iespaidotu nemitīgā maiņa, no centra uzbrucēja posteņa uz malējo, tomēr spēlētājs nevar sniegt maksimālu ieguldījumu, ja katru maču no viņa prasa citu spēli.

«Sabres» komandai ir spēcīgs sastāvs - divi talantīgi uzbrucēji Džeks Aikels un Sems Reinharts, Kanādas izlases centra uzbrucējs Raiens O'Railijs, rezultatīvākais komandas spēlētājs Kails Okposo, traumu izārstējušais Tailers Eniss, jautrās dzīves piekritējs Evanders Keins. Kopā sanāk seši spēlētāji, kuri spēles ātruma, ripas izveicīguma un citu komponentu ziņā ir priekšā Girgensonam.

Pirms divām sezonām Zemgus bija komandas līderis, bet tad priekšā nebija tāda kalibra hokejisti. Tagad uzbrucējs vairs nav starp top sešiem komandas spēlētājiem.

Teda Nolana vadībā Girgensons kļuva par Bufalo jauno zvaigzni, tomēr cik ātri uzlēca, tikpat ātri arī norietēja. Latviešu hokejistam bija paveicies kļūt par augsta mēroga zvaigzni, piedalīšanās NHL «Zvaigžņu spēlē» tikai cēla uzbrucēja tēlu. Ziemeļamerikas medijos un forumos klejo viedokļi, kā izvērsīsies Girgensona nākotne. No visiem apspriestajiem, izsijāti divi reālākie - maiņa uz citu komandu vai kluba meklējumi pēc sezonas.

Maiņas darījumus komandas var veikt līdz 28. februārim, izskanējušas runas, ka Girgensons varētu tik aizmainīts uz Otavas «Senators» komandu. Tāpat tiek locīts jaunizveidotās «Las Vegas» komandas nosaukums.

Pēc sezonas beigām «Las Vegas» no katras NHL komandas varēs izvēlēties vienu hokejistu, tādējādi izveidojot sastāvu no 30 spēlētājiem. Noteikumi paredz, ka katra komanda varēs aizsargāt septiņus uzbrucējus, trīs aizsargus un vienu vārtsargu. Jaunas vēsmas Girgensona karjerā ienestu tikai pozitīvu rezultātu, kas zina, varbūt pēc sezonām latviešu uzbrucējs atgriezīsies uz 30 punktu takas.

