Kalvītis: Hārtlijs teica, ka mūsu puiši spēles zaudē jau autobusā

Latvijas hokeja izlase pirms maijā gaidāmā pasaules čempionāta (PČ) pārbaudes spēlēs sacentīsies arī ar Krievijas tā saukto olimpisko izlasi, otrdien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēdē atklāja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis.

Kalvītis pastāstīja, ka februārī gaidāmajā izlašu pārtraukumā Rīgā apsolījuši ierasties gandrīz visi Eiropā spēlējošie hokejisti, kuriem būs iespēja iepazīties ar jauno valstsvienības galveno treneri Bobu Hārtliju un viņa palīgu Žaku Klutjē.

«Būs paraugtreniņi, kuros piedalīsies arī Lietuvas un Igaunijas federācijas, lai apskatītos kā mēs strādājam,» izteicies federācijas prezidents, kurš uzsvēra, ka spēlētājiem spēlēt izlasē ir goda lieta.

Savukārt martā sāksies gatavošanās pasaules čempionātam, Latvijai aizvadot desmit pārbaudes spēles. Pirmajās spēlēs Latvija 1. un 2. aprīlī «Arēnā Rīga» tiksies ar Krievijas olimpisko izlasi.

Kā sarunā ar aģentūru LETA pastāstīja LHF preses sekretārs Māris Gorbunovs, paredzams, ka šajās spēlēs Krievijai palīdzēs U-25 vecuma hokejisti.

Pēc tam Latvijas izlase Eiropas Hokeja izaicinājuma (EHC) turnīra ietvaros spēkosies ar Baltkrieviju, Zviedriju, Franciju un Vāciju. Savukārt pasaules čempionātā Ķelnē A apakšgrupā Latvija tiksies ar Krieviju, ASV, Zviedriju, Slovākiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju.

Tāpat Kalvītis atklāja, ka izlases jaunie treneri nevēlas komandā vārtsargu treneri, jo Klutjē spēlētāja karjeras laikā pats bija vārtsargs.

«Tagad meklēsim pārējos asistentus, kur ir plaša izvēle, no Sanda Ozoliņa līdz latviešu treneriem Kontinentālajā hokeja līgā (KHL). Taču ar viņiem ir problēma, jo klubi viņus nelaidīs ātrāk par sezonas beigām,» skaidroja Kalvītis.

Tāpat LHF prezidents uzsvēra, ka viņa vadībā spēlētājiem netiks solītas lielas prēmijas par salīdzinoši zemām vietām.

«Stils, kādā veidā iepriekšējā LHF vadībā atpirkās no hokejistiem, nav labs. Spēlēšana valstsvienībā ir goda lieta, tā uzskata arī kanādiešu treneri,» atzīmēja Kalvītis.

LHF prezidents arī akcentēja, ka nākotnē KHL komandu Rīgas «Dinamo» un Latvijas valstsvienību vajadzētu vadīt vienam un tam pašam trenerim.

««Dinamo» šobrīd spēlē 65%-75% izlases kandidātu. Redzam, kā «Dinamo» pēdējās sezonās klājas, tur ir subjektīvi un objektīvi apstākļi. Arī Kirova Lipmana laikos, kad starp «Dinamo» un LHF bija pa pusei karastāvoklis, bija laba sadarbība. Vienmēr palaidām laicīgi spēlētājus,» skaidroja Kalvītis. «Ideāls variants būtu, ja izlases galvenais treneris visu sezonu strādātu ar «Dinamo» komandu. Tad viņš būtu kopā ar izlases kodolu un varētu iestrādāt savu taktiku. Viss atduras pret finansēm, savā ziņā arī ar domāšanu. Nav neviena iemesla, lai «Dinamo» nesadarbotos ar LHF.»

Tāpat Kalvītis sniedza atskaiti par U-20 hokeja izlases startu augstākajā divīzijā, kā arī pastāstīja, kādos turnīros piedalīsies pārējās jaunatnes izlases.

«U-20 izlase bija ļoti talantīga komanda, taču mūs iegāza spēles disciplīna un bezatbildīga rīcība, jo puišiem gribējās sevi parādīt, kā rezultātā bija noraidījumi. Puiši gribēja nospēlēt labi. Bijām ļoti tuvu, lai uzvarētu Somiju. Tikai neticība noveda pie šiem diviem zaudējumiem. Hārtlijs teica, ka mūsu izlase spēles zaudē jau autobusā, jo netic, ka var uzvarēt hokeja lielvalstis. No vienas puses pasaules čempionāts beidzās slikti, taču spēlējām vienā grupā ar trim medaļniekiem. Ja spēlētu otrā grupā, varbūt būtu palikuši augstākajā divīzijā,» atcerējās Kalvītis.

Pavasarī pasaules čempionātā augstākajā divīzijā startēs arī Latvijas U-18 izlase.

«Negribu izteikt kādas prognozes. Šajā gadā dzimušie puiši ir pietiekami labi, lai pacīnītos par palikšanu elitē. Rudenī aizvadījām pārbaudes spēles, februārī būs pārbaudes turnīrs. Ir izveidotas vēl vairākas jauniešu izlases. Pirmo reizi izveidojām U-16 izlasi. Viņi uzvarēja turnīru, kur tikās ar mūsu principiālajiem pretiniekiem, kas liek domāt, ka tā būs talantīga izlase. Februārī būs bērnu Olimpiāde Turcijā, taču drošības apsvērumu dēļ brauks tikai tie, kuriem vecāki piekrīt, jo tā ir U-17 izlase, kurā nespēlē pilngadīgi hokejisti. Tur spēlēs visas vadošās valstis. Savukārt studentu izlase brauc uz Universiādi, kas arī ir prestižs hokeja turnīrs,» atklāja Kalvītis.

Deputāti LHF prezidentam ieteica izlasēm pieaicināt psihologa palīdzību, taču Kalvītis ir skeptisks, ka tas palīdzētu uzvarēt izšķirošajās spēlēs.

««Dinamo» vairākas reizes pieaicinājām psihologu, bet īpaši tas nepalīdzēja. Tā vairāk ir mentāla problēma. Piemēram, kanādiešiem no bērnu autiņiem iemācīts profesionāla sportista gars. Viņi spēlē hokeju, tas ir viņu dzīvesveids. Šķiet, ka mūsu hokejisti brīžiem vairāk ir algotņi nekā profesionāļi. To var redzēt arī Latvijas izlasē. Ir lietas, kas jāmāca no bērnības, nevis psihologam,» secināja Kalvītis.

LHF prezidenta amatu kopš 1998.gada ieņēma uzņēmējs Kirovs Lipmans, tomēr oktobrī kongresā viņš negaidīti no amata tika gāzts un vietā stājās AS «Latvijas Gāze» valdes priekšsēdētājs Kalvītis.

