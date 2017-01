Rīgas «Dinamo» spraigā cīņā pārtrauc uzvaru sēriju

Cerības uz izslēgšanas turnīru zaudējusī Latvijas komanda Rīgas «Dinamo», turpinot priekšpēdējo mājas spēļu sēriju, ceturtdien Kontinentālās hokeja līgas (KHL) mačā savā laukumā sīvā cīņā ar 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) zaudēja Kazahstānas klubam Astanas «Baris». Latvijas vienības labā vārtus guva Miks Indrašis un Lauris Dārziņš, bet vārtos Jānis Kalniņš atvairīja 19 no 22 metieniem.

Latvijas klubs pirmajā periodā nonāca iedzinējos, kad skaitlisko vairākumu izmantoja Romāns Starčenko, kurš bija precīzs no iemetiena apļa. Savukārt otrā perioda 28.minūtē Indrašis panāca izlīdzinājumu, izmantojot Roberta Lipsberga un Māra Bičevska piespēles.

Tomēr turpinājums rīdziniekiem nebija veiksmīgs, jo 36.minūtē Naidžels Douss vairākumā panāca 2:1 viesu labā, bet vēl pēc desmit minūtēm Dastins Boids izmantoja pretinieku kļūdu aizsardzībā un guva trešos viesu vārtus.

Mača beigās rīdzinieki ķērās pie pēdējā salmiņa un nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. To izmantoja Dārziņš, kurš no iemetiena apļa samazināja starpību līdz minimumam, tomēr izglābties no neveiksmes rīdzinieki atlikušajā laikā nespēja.

Vārtu guvēji: 1:0 Romāns Starčenko (Šalapovs) (13:19, vair.), 1:1 Miks Indrašis (Bičevskis, Jerofejevs) (27:24), 2:1 Naidžels Douvs (Bočenskis) (35:11, vair.), 3:1 Dastins Boids (Douvs, 45:54), 3:2 Lauris Dārziņš (Galviņš, 58:45).

Šī «Dinamo» komandai bija otrā spēle trīs mājas spēļu sērijā, kuru Latvijas klubs sāka otrdien, kad ar 2:1 pēcspēles metienu sērijā pieveica Hantimansijskas «Jugra», tiekot pie savas trešās uzvaras pēc kārtas.

Šīs sērijas noslēdzošo maču Rīgas «Dinamo» aizvadīs sestdien pret Jekaterinburgas «Avtomobilist». Februāra pirmajā nedēļā Latvijas klubs sezonas pēdējā izbraukumā tiksies ar šīm pašām komandām, bet pēc nedēļas pauzes mēneša vidū savā laukumā uzņems Toljati «Lada» un Ņižņekamskas «Ņeftehimik», pret kuru 18.datumā tiks noslēgta sezona.

Iepriekšējās divās nedēļas «Dinamo» sezonas tālākajā un ilgākajā izbraukumā aizvadīja piecas spēles, izcīnot trīs uzvaras, taču oficiāli zaudējot cerības uz izslēgšanas turnīru.

Abas komandas šīs sezonas savstarpējās spēles aizvada sezonas nogalē. Kopumā vienības KHL spēkojušās 16 reizes, rīdziniekiem uzvarot tikai piecos gadījumos.

Rīgas «Dinamo» aizsargs Uvis Balinskis kļuvis par aizvadītās nedēļas KHL labāko jauno spēlētāju. Šajā sezonā tikai vienreiz kāds Rīgas «Dinamo» hokejists kādā no pozīcijām nosaukts par KHL labāko spēlētāju - par novembra trešās nedēļas labāko vārtsargu kļuva Jānis Kalniņš.

«Dinamo» septiņus mačus pirms sezonas beigām ar 52 punktiem 54 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 14 Rietumu konferences vienībām. Priekšpēdējā vietā esošā Maskavas «Spartak» ir astoņu punktu attālumā.

Tikmēr «Baris» hokejisti guvuši četras uzvaras pēc kārtas un ar 81 punktu 53 mačos Austrumu konferencē ieņem piekto vietu.

