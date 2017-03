Gudļevskis AHL mačā nomaina neveiksmīgi spēlējušo «Crunch» debitantu Makenu

Latviešu vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) regulārā čempionāta mačā laukumā devās spēles vidū, nomainot neveiksmīgi spēlējušo Maiku Makenu, kas gan neglāba viņa pārstāvēto Sirakjūsas «Crunch» komandu no zaudējuma.

«Crunch» piektdien savā laukumā ar 1:5 (1:3, 0:2, 0:0) piekāpās Hēršijas «Bears» hokejistiem.

Šo maču mājinieku vārtos uzsāka nesen iegūtais Makens, kurš gan atvairīja tikai piecus no deviņiem pretinieku metieniem, un pēc 28 spēlētām minūtēm viņu nomainīja Gudļevskis. Cīņas turpinājumā latvietis atvairīja astoņus no deviņiem metieniem, kas gan neglāba «Crunch» no zaudējuma.

Makens par «Crunch» vārtsargu kļuva pēc tam, kad šīs komandas mātes klubs Tampabejas «Lightning» no Nacionālās hokeja līgas (NHL) līdzšinējo Gudļevska konkurentu Edamu Vilkoksu aizmainīja uz Floridas «Panthers». Pēc šī maiņas darījuma «Lightning» ģenerālmenedžeris Stīvs Aizermans netieši medijiem norādīja, ka nākotnē viņš vairs neredz Gudļevskim vietu «Crunch» fārmklubā.

Gudļevskis šosezon «Crunch» rindās 29 spēlēs vidēji ielaidis 2,77 ripas un atvairījis 88,9% metienu.

Tikmēr neveiksmi AHL mačā piektdien piedzīvoja bez uzbrucēja Riharda Bukarta spēlējusī Springfīldas «Thunderbirds», kas savā laukumā ar 4:5 (1:2, 1:1, 2:2) piekāpās Leihaiveli «Phantoms» vienībai.

Bukartu otrdien uz «Thunderbirds» izsauca no Austrumkrasta Hokeja līgas (ECHL) kluba Mančestras «Monarchs». Patlaban 21 gadu vecais hokejists šīs sezonas sākumā AHL čempionātā «Thunderbirds» rindās aizvadīja 11 spēles, kurās izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, taču novembra nogalē tika nosūtīts uz «Monarchs», kur 28 spēlēs guva 15 vārtus un astoņas reizes asistēja partneriem.

Visas līgas un Klusā okeāna divīzijas kopvērtējuma vadībā atrodas uzbrucēja Ņikitas Jevpalova pārstāvētā Sanhosē «Barracuda», kas 49 spēlēs iekrājusi 71 punktu 49 spēlēs, kamēr Atlantijas divīzijā pirmo vietu ieņem Teodors Bļugers un Vilksbāres/Skrentonas «Penguins» komanda, kas tikusi pie 79 punktiem 56 mačos.

«Thunderbirds» Atlantijas divīzijā ar 54 punktiem 57 spēlēs ir pirmspēdējā septiņu komandu konkurencē, bet Ziemeļu divīzijā vadībā ar 66 punktiem 56 cīņās «Crunch».

«Barracuda» šosezon ir izcīnījusi 72,4% punktu, kamēr «Penguins» ar 70,5% izcīnītu punktu ir otrā visā līgā.

AHL regulārajā čempionātā komandas neaizvada vienādu spēļu skaitu, tāpēc ieņemto vietu secībai tiek skaitīti procentuāli iegūtie punkti.

