Oficiāli: Bindulis noslēdzis līgumu ar NHL līderi «Capitals»

Par gaidāmo līgumu jau iepriekš vēstīja Ziemeļamerikas žurnālisti, bet tagad tas apstiprināts oficiāli. Vienošanās stāsies spēkā no nākamās sezonas, bet profesionāļa karjeru viņš varētu sākt jau šosezon, uz pārbaudes laiku pievienojoties Amerikas Hokeja līgas (AHL) vienībai Hēršijas «Bears».

Patlaban 21 gadu vecais Bindulis aizvadīja debijas sezonu Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā, kur pārstāvēja Augšezera Universitātes komandu «Lakers», šosezon 28 spēlēs gūstot vienus vārtus un veicot 11 rezultatīvas piespēles.

Pērnajā vasarā Bindulis piedalījās «Capitals» attīstības nometnē. Savukārt iepriekšējo sezonu viņš aizvadīja Ziemeļamerikas Hokeja līgas (NAHL) vienībā Astonas «Rebels», kur bija komandas kapteinis. Aizsargs 57 spēlēs guva desmit vārtus un veica 36 rezultatīvas piespēles, ar 46 punktiem būdams ceturtais rezultatīvākais spēlētājs komandā.

Proud to represent Kristofers Bindulis who officially signed 3 year entry level contract with Washington Capitals of the NHL. pic.twitter.com/hse8PWuI4w— Dan Milstein-Hockey (@DMilsteinHockey) March 7, 2017