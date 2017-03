Hārtlijs: Redzējāt kā treniņa beigās visi skrēja, neviens netaupījās

Latvijas hokeja izlases sastāvs pirms maijā gaidāmā pasaules čempionāta tiks veidots kā puzle, liekot kopā gabaliņu pa gabaliņam, tā nonākot pie kopējās bildes, piektdien pēc komandas treniņa žurnālistiem sacīja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Bobs Hārtlijs.

Latvijas izlase aizvadījusi trešo treniņu nedēļu, kurā pirmo reizi tika slīpētas spēles nianses nevienādos sastāvos, taču turpināts arī iesāktais darbs, joprojām pievēršot lielu uzmanību sīkām niansēm.

«Joprojām pievēršam lielu uzmanību niansēm, daudz skatāmies un analizējam video. Skatāmies ne tikai savus treniņus, bet arī video no NHL, no KHL spēlēm. Video analīze ir ne tikai visai komandai, bet notiek arī individuālas sesijas, jo šis ir viens no labākajiem veidiem kā mācīties. Katru dienu mēs uzmanību pievēršam kādam atsevišķam spēles elementam - vairākumam, mazākumam, vienādiem sastāviem, iemetieniem, spēka spēlei, aizsardzībai,» darba nianses atklāja treneris.

Jau nākamās nedēļas nogalē Latvijas izlases kandidātus gaida pirmās pārbaudes spēles, jo «Arēnā Rīga» viesosies Krievijas olimpiskā izlase. «Nākamā nedēļa būs vēl interesantāka, jo varēsim novērtēt, cik daudz esam sasnieguši. Pretinieks būs nopietns, cik lasīju, Krievijai būs daudz labu un jaunu spēlētāju, arī no tādas spēcīgas komandas kā Maskavas CSKA. Nākamās nedēļas sākumā mums pievienosies Ronalds Ķēniņš, tāpat mums ir vairāki spēlētāji, kuriem ir traumas un šobrīd viņi nevar trenēties. Komanda gatavojas un iet pareizajā virzienā,» kā allaž optimistisks bija Hārtlijs.

Šīs nedēļas sākumā no kandidātu saraksta tika svītrots rezultatīvu sezonu Francijas čempionātā aizvadījušais uzbrucējs Artūrs Mickevičs, kurš piedalījās tikai divos treniņos. Hārtlijs atzina, ka sastāva veidošana ir grūts uzdevums.

«Komandas sastāvu veidojam kā puzli, liekam kopā gabaliņu pa gabaliņam. Spēlētājiem grūti ielēkt ejošā vilcienā un pievienoties, kad treniņprocess notiek. Diemžēl, bet mēs neredzējām Mickevičam vietu šajā puzlē, jo vēl nāks klāt meistarīgi spēlētāji. Izvēloties, vai paturēt komandā jau pieredzējušu spēlētāju, kuram nav lielas izredzes tikt komandā, vai jaunos spēlētājus, izvēlamies paturēt jaunos, kuri pēc trīs četriem gadiem būs kā Lauris Dārziņš vai Gints Meija - komandas līderi. Jaunajiem puišiem šī ir ļoti nozīmīga skola,» lēmumu skaidroja valstsvienības vadītājs.

Šonedēļ komandas treniņos piedalījās arī tikai 17 gadus vecais uzbrucējs Emīls Ģēģeris, kurš šosezon spēlēja «Rīga» komandā. Nākamnedēļ viņš jau dosies uz Latvijas U-18 izlasi, kura sāks gatavoties pasaules čempionātam jauniešiem. Savukārt pārējie turpinās treniņus.

Latvijas izlase arī piektdien turpināja šopavasar uzsākto tradīciju, un viens no spēlētājiem tika pie ugunsdzēsēja ķiveres, kas kalpo kā apliecinājums un uzslava par profesionālu darbu treniņos. Šonedēļ to ieguva talantīgais uzbrucējs Frenks Razgals, kurš šosezon bija Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) kluba «Rīga» spilgts līderis. Savukārt iepriekš atzinību izpelnījās Georgijs Pujacs, kurš pie ugunsdzēsēja ķiveres tika pirmajā nedēļā, kā arī Gints Meija.

«Jau iepriekš teicu, ka ugunsdzēsēja ķiveri nesaņem labākais, bet tas, kurš nedēļas laikā parādījis profesionālāko attieksmi un darba ētiku. Nav runa par talantu, vai meistarību. Iepriekšējās divās nedēļās šo godu saņēma divi pieredzējuši spēlētāji, bet šonedēļ viss izlases štābs, ne tikai treneri, arī apkalpojošais personāls, ārsti, ekipējuma menedžeri, masieri nobalsoja, ka atzinību pelnījis Frenks, kurš saņēma lielāko balsu skaitu. Manuprāt, tas ir ļoti labi, jo mēs gribam ne tikai labi sagatavotu izlasi, bet arī, lai jaunie spēlētāji sajūt, ka ar viņiem nākotnē rēķināmies. Uzskatu, ka tas viņiem ir motivējoši. Priecājos par Frenku, bet jaunos spēlētājus es vērtēju kā vienu kopumu vai grupu. Redzu, ka viņi progresē un mani tas priecē. Viņiem būs iespēja nākamnedēļ uzspēlēt pret Krieviju. Mums būs desmit pārbaudes spēles, tāpēc sākumā noteikti būs liela spēlētāju rotācija, dodot iespēju lielākajai daļai, jo spēlēs daudz labāk var redzēt un novērtēt spēlētāju varēšanu nekā treniņos,»skaidroja Hārtlijs.

«Joprojām redzu progresu. Spēlētāji vēlas kļūt labāki, attieksme ir ļoti laba. Redzējāt kā treniņa beigās visi skrēja, neviens netaupījās. To redzot es esmu laimīgs. Hokejs ir atkārtošanas māksla, tāpēc nākamnedēļ turpināsim iesākto kursu, lai kļūtu arvien labāki. Vēl neesam trenējuši situācijas, kad spēlē četri pret četriem, četri pret trim, tāpēc slīpēsim arī šīs lietas. Bez kļūdām neiztiek, jo hokejs ir kļūdu spēle. Arī dzīvē neiztikt bez kļūdām, taču mums jāpanāk, lai tās būtu pēc iespējas mazāk. Šobrīd mēs mācāmies un kļūstam labāki,» piebilda treneris.

LETA jau ziņoja, ka traumas dēļ pasaules čempionātā nepiedalīsies uzbrucējs Miķelis Rēdlihs, turklāt savainoti ir arī Kaspars Daugaviņš, Oskars Bārtulis un Krišjānis Rēdlihs.

Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Boba Hārtlija palīgi ir Žaks Klutjē un Artis Ābols, kurš gan pagaidām vēl tāpat kā Kārlis Zirnis nav ieradies Latvijā, tāpēc treniņiem piesaistīts Ronalds Ozoliņš no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandas «Rīga», kā arī Igors Smirnovs, kurš šosezon trenēja Latvijas virslīgas klubu «Rīga». Tāpat dažbrīd komandai uz ledus palīdz arī Latvijas Hokeja federācijas (LHF) speciālists Aldis Āboliņš.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas izlase aizvadīs desmit pārbaudes spēles. Pirmajos mačos Latvija 1. un 2.aprīlī «Arēnā Rīga» sacentīsies ar Krievijas tā saukto olimpisko izlasi, turpinājumā 7. un 8.aprīlī Eiropas Hokeja izaicinājuma (EHC) ietvaros Daugavpilī būs mači ar Baltkrieviju.

Pēc tam Latvija 14. un 15.aprīlī izbraukumā tiksies ar Zviedriju, 21. un 22.aprīlī «Arēnā Rīga» tiks spēlēts ar Franciju, bet 30.aprīlī un 1.maijā būs mači izbraukumā pret Vāciju.

Pasaules čempionātā Ķelnē A apakšgrupā Latvija tiksies ar Krieviju, ASV, Zviedriju, Slovākiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju.

Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:

vārtsargi - Jānis Kalniņš (Rīgas «Dinamo»), Gustavs Dāvis Grigals («Rīga»), Ivars Punnenovs (Langnau «Tigers», Šveice);

aizsargi - Oskars Cibuļskis, Aleksandrs Jerofejevs, Guntis Galviņš, Georgijs Pujacs, Ralfs Freibergs, Jēkabs Rēdlihs, Kristaps Zīle, Uvis Balinskis (visi - Rīgas «Dinamo»), Artūrs Kulda (Helsinku «Jokerit», Somija), Pauls Svars («Rīga»);

uzbrucēji - Gints Meija, Māris Bičevskis, Miks Indrašis, Kaspars Saulietis, Gunārs Skvorcovs, Vitālijs Pavlovs, Roberts Lipsbergs, Edgars Kulda, Nikolajs Jeļisejevs, Georgs Golovkovs, Lauris Dārziņš (visi - Rīgas «Dinamo»), Gatis Sprukts, Kirils Galoha, Frenks Razgals (visi - «Rīga»), Toms Andersons («Thurgau», Šveice), Koba Jass, Sandis Zolmanis (abi - «Kurbads»), Oļegs Šišļaņņikovs (Hokeja skola «Rīga»), Filips Gundars Buncis (Džonstaunas «Tomahawks», NAHL), Gatis Gricinskis («Lustenau», Austrija).

