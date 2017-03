Bārtulis nepagūšot atveseļoties; čempionātā nespēlēs piekto gadu pēc kārtas

Latviešu hokeja aizsargs Oskars Bārtulis nepagūs atveseļoties līdz pasaules čempionāta sākumam, līdz ar to viņš šajā turnīrā nepiedalīsies, apstiprināja sportists.

Bārtulis šīs sezonas noslēdzošajā spēlē, kad viņa pārstāvētā Vladivostokas «Admiral» komanda Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Gagarina kausa izcīņas Austrumu konferences ceturtdaļfināla sestajā spēlē ar 0:2 piekāpās Omskas «Avangard», pēdējā minūtē pēc sadursmes ar pretinieku hokejistu guva smadzeņu satricinājumu un nopietnu potītes traumu.

«Neiet tā atlabšana uz priekšu tik ātri, cik gribētos. Bija viens atveseļošanās termiņš, bet tagad jau otrs, kas arī vēl var mainīties,» sacīja Bārtulis, kuram sākotnēji rehabilitācijas periods tika paredzēts 6-8 nedēļu garumā, taču sportists lielus uzlabojumus nejūtot, tāpēc jāveseļojas būs ilgāk.

Reklāma

«Nedzīst tā, kā es to gribētu. Man nekad potīšu traumas nav bijušas, dakteri mani mierina. Kopš traumas iegūšanas pagājušas jau trīs nedēļas, bet būtisku uzlabojumu nav,» izteicās Bārtulis, kurš gan ar kruķiem vairs nestaigā, tomēr joprojām klibo un katru dienu staigā uz procedūrām. «Ja sasteigs, tas arī var nebeigties labi.»

Par spīti traumai, Bārtulis klātienē redzējis pāris Latvijas izlases treniņus.

«Ir liels prieks, ka valstsvienībai beidzot ir savas mājas un ģērbtuve. Ap to jau tā atmosfēra veidojas. Viss ir mainījies uz labo pusi, arī treniņi ir ar citu pieeju, turklāt arī hokejisti tagad attiecas citādāk. Nodarbību kvalitāte kļuvusi labāka,» uzskata Bārtulis.

Pašlaik 30 gadus vecais Bārtulis norādīja, ka viņam bijusi komunikācija ar Latvijas izlases galveno treneri Bobu Hārtliju, kurš noteikti esot viens no labākajiem speciālistiem, kāds valstsvienībai piesaistīts.

«Par to, vai viņš ir labākais, vēl pāragri spriest. Cik vērots izlases darbs no malas, šis ir viens no labākajiem sagatavošanās procesiem, jo spēlētājiem ir gana daudz laika, lai iepazītos ar treneri un otrādi. Ir arī hokejisti, kuri sevi lieliski apliecina treniņos, bet spēlēs viņiem tik labi neklājas,» izteicās Bārtulis, kurš piebilda, ka gaidāmie pārbaudes mači būs ļoti noderīgi ne tikai spēlētājiem, bet arī treneru kolektīvam.

Bārtulis pērn rudenī pārstāvēja Latvijas izlasi olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, kur gan ceļazīme uz Olimpiādi netika iegūta, taču valstsvienību pasaules čempionātos viņš nepārstāvēs jau piekto gadu pēc kārtas. Iepriekšējo reizi viņš planētas meistarsacīkstēs spēlēja 2012.gadā.

Šonedēļ Latvijas izlases rindās treniņus varētu uzsākt kapteinis Kaspars Daugaviņš, kurš gan vēl joprojām atlabst no rokas lūzuma.

Traumas dēļ pasaules čempionātā nepiedalīsies arī uzbrucējs Miķelis Rēdlihs, turklāt savainots ir arī Krišjānis Rēdlihs.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas izlase aizvadīs desmit pārbaudes spēles. Pirmajos mačos Latvija šajā nedēļas nogalē «Arēnā Rīga» sacentīsies ar Krievijas tā saukto olimpisko izlasi, turpinājumā 7. un 8.aprīlī Eiropas Hokeja izaicinājuma (EHC) ietvaros Daugavpilī būs mači ar Baltkrieviju.

Pēc tam Latvija 14. un 15.aprīlī izbraukumā tiksies ar Zviedriju, 21. un 22.aprīlī «Arēnā Rīga» tiks spēlēts ar Franciju, bet 30.aprīlī un 1.maijā būs mači izbraukumā pret Vāciju.

Pasaules čempionātā Ķelnē A apakšgrupā Latvija tiksies ar Krieviju, ASV, Zviedriju, Slovākiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju.

Saistītie raksti