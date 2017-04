«Mogo» uzbrucējs Cinks: Septītā spēle būs kā uz naža asmens

Latvijas hokeja virslīgas izšķirošā, septītā, finālspēlē būs kā uz naža asmens, uzskata «Mogo» uzbrucējs Ronalds Cinks.

«Mogo» finālsērijas sestajā mačā pirmdien Ogrē ar 1:4 piekāpās «Kurbadam», kas sērijā panāca neizšķirtu 3-3.

«Arī iepriekšējos mačos, kuros zaudējām, bijis brīdis, kad ielaižam vārtus un tad uz nelielu brītiņu salūstam. Nezinu, varbūt tajās situācijās neesam pienācīgi noskaņojušies. Savukārt pēc tam jau sākas pretinieku ķeršana. To mēs pieprotam diezgan labi, taču arī «Kurbads» ir gana meistarīga komanda, turklāt iepriekšējos divos mačos mums nepaveicās – neiemetām to vienu golu un «neaizķērāmies«. Un tā spēle lēnām izslīdēja no rokām,» stāstīja Cinks.

Reklāma

Kā uzskata Cinks, pirmdienas mača rezultāts neatspoguļo spēles reālo ritējumu.

«Otrajā un trešajā vārtu guvumā viņiem, manuprāt, paveicās, kas ļāva salauzt spēli. Nevarētu teikt, ka pēc 3-0 sērijā bijām pašpārliecināti. Tas drīzāk ieviesa tādu drošības sajūtu - nesanāk šodien, sanāks rīt un tā no mača uz maču Un beigās mūs gaida septītā spēle, un viss sākas no jauna,» teica Cinks.

Pirmdienas mačā bija vairāki efektīgi spēka paņēmieni, dažreiz uz traumu robežas.

-->













































Aizvērt Latvijas hokeja čempionāta fināla 6. spēle: "Kurbads" - "Mogo" Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







«Rezultāts nav labvēlīgs. Labi, iemetīsi vienu ripu, rezultāts būs 2:4. Nav jau futbols, kur skaita kopā vārtus un izšķir uzvarētāju spēļu summā. Tāpat zinām, ka nākamā spēle ir trešdien. Tas, ko vari izdarīt, ir kaut kur iebortēt, «iedot iekšās», varbūt nospēlēt rupjāk, parādot, ka joprojām cīnāmies. Kā spēlētāji zinām, ka katrs mazais sitiens atstāj sekas uz nākamo maču. Arī man pašam otrajā spēlē iesita, vienu maču izlaidu, bet pēc tam nākamajā spēlēju ar pretsāpju līdzekļiem. Tās mazās traumiņas jūt,» skaidroja Cinks.

«Mogo» uzvarēja sērijas pirmajās trīs spēlēs, taču nākamajos trīs mačos neizmantoja iespēju tikt kronētiem par Latvijas čempioniem.

«Salīdzinot ar sērijas sākumu, «Kurbads» savu sniegumu ir uzlabojuši. Ar katru maču abām komandām paliek mazāk vārtu gūšanas momentu. Domāju, septītā spēle būs kā uz naža asmens, vienības cīnīsies līdzvērtīgi un nekādu pārrāvumu nebūs. Ceru, ka tā nenotiks, bet prognozēju, ka varētu būt pat pagarinājums. Spēles paliek arvien sīvākas, lielāks uzsvars tagad ir aizsardzībai,» secināja Cinks.

Sērijas pirmajās trīs spēlēs «Mogo» vārtsargs Henrijs Ančs ielaida piecas ripas, bet nākamajos mačos ielaisti divtik vairāk vārti.

«Ančs vārtos stājies gandrīz visās izslēgšanas turnīra spēlēs, mēs viņam ticam. Viņš sevi ir pierādījis, jo ir pats uzvarējis Latvijas čempionātā. Viņam ir labs «play-off» rūdījums. Henrijs ir aukstasinīgs vārtsargs, kurš izšķirošajos brīžos var nospēlēt ļoti labi,» uzsvēra Cinks.

Šī gada finālsērijā pirmajā spēlē «Mogo» savā laukumā uzvarēja ar 3:1, otrajā cīņā apspēlēja pretiniekus pēcspēles metienu sērijā ar 3:2, bet trešajā mačā jau viesos vēlreiz svinēja panākumu ar 3:2. Savukārt trešdien «Kurbads» hokejistiem rezultatīvā cīņā izdevās savā laukumā tikt arī pie pirmās uzvaras – 7:4, bet piektdien viesos uzvarēt ar 4:3.

«Kurbads» komanda Latvijas čempionāta finālā spēlē jau ceturto gadu pēc kārtas, taču visos trijos iepriekšējos gadījumos piedzīvoti zaudējumi. Savukārt «Mogo» pēc 2015.gadā izcīnītā čempiontitula pērn tika pie bronzas.

Ar Ogri saistītās komandas Latvijas čempionāta finālos spēlējušas desmit reizes, bet allaž nācies samierināties ar sudrabu.

Saistītie raksti