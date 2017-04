NHL atmet Olimpisko Dienvidkoreju, bet sapņo par Ķīnu

Aizvadītajā nedēļā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komisārs Gerijs Betmens paziņoja, ka pirmo reizi kopš 1994. gada, pasaules labākie hokejisti nepiedalīsies 2018. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs. Lēmums izsauca negatīvu kritiku gan no spēlētāju, gan komandu treneru puses. Nepiedaloties vienā no lielākajiem sporta notikumiem, līga sev izdarīja pakalpojumu pasargājot spēlētājus, bet ietekmēja nākamās un turpmāko sezonu gaitu.

NHL lēmums nepiedalīties Olimpiskajās spēlēs nebija liels pārsteigums, tomēr tas nebija pieņemams. Protams, līgai ir savi iemesli, kāpēc nepiedalīties Olimpiskajās spēlēs, proti - spēlētāju veselība un finanšu riski. Tomēr ir spēlētāji, kuri neatkarīgi no līgas lēmuma dosies uz četrgades lielāko ziemas sporta notikumu.

Savu nostāju par piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs pauda Vašingtonas «Capitals» uzbrucējs Aleksandrs Ovečkins. «Es neesmu mainījis savu lēmumu, un es to arī nemainīšu,» krievu uzbrucējs sacīja pēc NHL lēmuma publiskošanas. «Tā ir mana valsts. Domāju, ka ikviens vēlās tur spēlēt. Tā ir lielākā dzīves iespēja spēlēt Olimpiskajās spēlēs. Kāds man teiks, 'Nebrauc,' mani tas neinteresē. Es braukšu.»

Vienisprātis par savu komandas spēlētāju dalību Phjončhanas spēlēs ir «Capitals» kluba īpašnieks Teds Liensens, kurš apzinās risku, ka var saņemt sodu par atļauju spēlētājiem piedalīties četrgades sporta notikumā. «Ja Aleksandrs Ovečkins, Breidans Holtbijs un Niklass Bekstrēms mums sacīs, 'Mēs gribam braukt un spēlēt par savu valsti,' kā es viņiem varu aizliegt?» sacīja «Capitals» kluba īpašnieks. «Iespējams es tikšu sodīts, vai ietekmēts kādā citā veidā, bet es vienmēr atbalstu savus spēlētājus.»

Paredzams, ka NHL darīs visu, lai apturētu atsevišķu spēlētāju dalību 2018. gada Olimpiskajās spēlēs. Līgas komisārs Gerijs Betmens, visiem NHL klubiem licis nesniegt komentārus par iespējamu indivīdu dalību sporta notikumā. Ne velti, lēmums par NHL nestartēšanu Olimpiskajās spēlēs tika izziņots īsi pirms izslēgšanas spēļu sākuma, lai neceltu lielu ažiotāžu sezonas svarīgāko spēļu laikā.

Pieņemot diskutablo lēmumu, līgai vajadzētu būt izstrādātam plānam jeb izņēmuma punktiem, ja kāds spēlētājs tomēr dosies uz Olimpiskajām spēlēm. Viena iespēja būtu pieņemt likumu, kurā teikts, ka jebkurš spēlētājs, kurš nākamajā februārī spēlēs Olimpiskajās spēlēs, nevarēs piedalīties atlikušajās sezonas spēlēs, to skaitā izslēgšanas mačos. Jebkurš NHL hokejists, atstājot savu klubu, lai pārstāvētu citu komandu ir rupji pārkāpis līguma noteikumus. Klubs ir tiesīgs lauzt līgumu ar konkrēto spēlētāju, atbilstoši kontraktā noteiktajiem punktiem. Ja klubs spēlētājam nepiespriež nekādas sankcijas, tad atbilstoši līgas nolikumam, komisāram Betmenam ir pilnvara uzlikt naudas sodu komandas īpašniekam vairāk kā viena miljona dolāra apmērā. Citiem vārdiem sakot, Betmens var uzlikt vairāku miljonu dolāru lielu sodu komandai, kura brīvprātīgi un bez sodīšanas atļauj saviem spēlētājiem doties uz Phjončhanu.

Pēcāk komandu īpašniekiem būtu jālemj - vai atļaut saviem spēlētājiem doties uz Olimpisko turnīru, vai izmaksāt līgai nesamērīgi lielu soda naudu. Tādējādi, vienai no lēmuma galvenajām oponentēm, «Capitals» vienībai sezonas vidū būtu jāšķiras no vairākiem spēlētājiem trīs nedēļu garumā un jāizmaksā līgai sankcijas.

Ignorēt līgas lēmumu būtu gatavas vairākas valstu hokeja federācijas, to skaitā ASV un Kanādas, - aicinot savu valstu hokejistus no NHL pievienoties valstsvienības sastāvam. Tomēr abas federācijas nepieļaus tādu risku, jo organizācijas katru gadu no NHL saņem vairāku miljonu dolāru lielu finansējumu. Tāpēc pretoties, vienam no lielākajiem finanšu avotiem būtu neadekvāti.

Iespēja atgriezt mājās savus spēlētājus ir Krievijas hokeja federācijai, kura minēja, ka centīsies noturēt vadošos valsts hokejistus KHL. Gaidāmajā vasarā KHL klubi centīsies parakstīt līgumus ar brīvajiem NHL krievu hokejistiem. To skaitā varētu būt tādi hokejisti, kā Aleksandrs Radulovs un Andrejs Markovs (abi Monreālas «Canadiens»).

«Krievijā būs visi nepieciešamie nosacījumi, lai spēlētāji augtu savā meistarībā un būtu gatavi spēlēt nacionālajā izlasē,» sacīja krievu biznesmenis un bijušais Maskavas «Dinamo» prezidents Arkādijs Rotenbergs.

Starp spēlētājiem, kuriem šovasar beigsies līgumi ar NHL klubiem ir Markovs, Radulovs, «Capitals» spēlētāji Jevgēņijs Kuzņecovs un Dmitrijs Orlovs, Kolorado «Avalanche» uzbrucējs Mikhails Grigorenko par kuru interesi izrāda Maskavas CSKA. Tajā pašā laikā, Olimpiskās spēlēs nav pietiekami nopietns iemesls, lai spēlētāji pamestu pasaules labāko hokeja līgu.

Daniels Milestīns, aģents priekš «Blackhawks» hokejista Artemija Panarina, «Maple Leafs» aizsarga Ņikita Zaiceva, Pāvela Dacjuka un citiem krievu hokejistiem, sacīja, ka NHL lēmums par nepiedalīšanos Olimpiskajās spēlēs ir apkaunojums. «Hokejisti, kurus es pārstāvu vēlās spēlēt Krievijas izlasē, bet brīdināju viņus publiski nekomentēt radušos situāciju,» bilda hokejistu aģents. «Viņi visi ir vīlušies un cer, ka NHL atsāks sarunas par iespējamu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs.»

Savu neapmierinātību pauduši daudzi hokejisti, to skaitā Ņujorkas karalis, vārtsargs Henriks Lunkvists, «Senators» kapteinis Henriks Karlsons, rezultatīvākais NHL regulārās sezonas spēlētājs Konors Makdeivids un citi augsta līmeņa hokejisti. Hokejistiem tiek nozagta iespēja parādīt sevi uz lielās skatuves, Olimpiskais hokejs ir pielīdzināms NHL izslēgšanas spēlēm, - sezonas aizraujošākā daļa. Tomēr līga neatsakās no pilnīgas dalības Olimpisko spēļu turnīrā. Liela iespēja, ka 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs NHL piedalīsies, jo līga vēlās paplašināties Ķīnas virzienā, ne velti divi pirmssezonas mači nākamajā gadā tiks aizvadīti tieši Ķīnā.

Zaudētāja lomā paliek arī fani, jo viņiem tiek liegta iespēja vērot pasaules labāko hokejistu iznācienu, kas popularitātes ziņā ir augstāks par Stenlija kausa izcīņas finālu. Atšķirīgs viedoklis ir amerikāņu un kanādiešu fanu vidū, kuriem ir divējādas sajūtas par NHL spēlētāju nepiedalīšanos gaidāmajās spēlēs. «Mainstreet» veiktajā pētījumā piedalījās 1.500 kanādiešu un 1.022 amerikāņu, kuru nostāja bija atšķirīga par NHL lēmumu. 62% Kanādas pilsoņu sacīja, ka nepiekrīt līgas lēmumam, kamēr amerikāņi bija stipri pozitīvāki, tikai 20% pilsoņu nebija apmierināti. 2010. gada olimpisko spēļu fināls, kurā Kanādas hokejisti papildlaikā ar 3:2 pieveica ASV izlasi, ir līdz šim skatītākā pārraide kanādiešu vidū. Spēli vidēji noskatījās 16.6 miljoni cilvēku.

Līgai starpsezonā būs jāiegulda liels darbs, lai izstrādātu plānu saistībā ar indivīdu NHL spēlētāju dalību Olimpiskajās spēlēs. Līgas komisārs Gerijs Betmens starp līdzjutējiem nav lielā cieņā, parādoties skatītāju priekšā NHL izslēgšanas spēlēs, gaidāma izsvilpšana augstos decibelos. Neatkarīgi no līgas pieņemtajiem ierobežošanas pasākumiem, spēlētājiem vēlme doties uz četrgades lielāko sporta notikumu nemazināsies. NHL būtu jārespektē hokejistu viedoklis, lai nerastos situācija, ka spēlētāji sāk boikotu.

