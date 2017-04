Masaļskis: Šī bija ļoti emocionāla diena

Pieredzējušais latviešu vārtsargs Edgars Masaļskis sestdien savā atvadu spēlē Latvijas hokeja izlases kreklā nav ticis galā ar emocijām, taču viņš ir patīkami pārsteigts par Latvijas Hokeja federācijas (LHF) sarīkotajām atvadām, pēc mača norādīja spēlētājs.

Latvijas izlase Eiropas Hokeja izaicinājuma turnīra (EHC) ietvaros pārbaudes mačā savā laukumā sestdien ar 4:6 (0:1, 2:4, 2:1) piekāpās Francijai. Šajā mačā 37 gadus vecais Masaļskis oficiāli atvadījās no Latvijas valstsvienības, kuras rindās piedalījās 15 pasaules čempionātos.

Masaļskis sestdien laukumā pavadīja pirmās divas trešdaļas, atvairot 12 no 17 metieniem.

«Negribējās iztēloties, kāda būs šī spēle, bet tas tāpat līda galvā. Emocijas bija jau vakar. Spēles laikā netiku ar tām galā, tāpēc spēlēt bija ļoti grūti. Galva domāja vienu, bet kājas darīja pavisam ko citu,» pēc mača žurnālistiem teica Masaļskis.

«Domāju, emocijas vairāk sapratīšu rīt. Šī bija ļoti emocionāla diena. Esmu šokā, kādu darbu paveica federācija, lai man pateiktu paldies.»

«Man visvairāk no šiem hokeja pavasariem pietrūks ģērbtuves. Pietrūks pašu puišu, joku dzīšana, došanās uz spēlēm, treniņu. Pietrūks viss process. Tieši no tā ķeram kaifu,» pauda Masaļskis.

Pieredzējušais vārtsargs nenoliedza, ka pašam mājās sakrājušies dažādi darbi, tāpēc tagad beidzot tiem varēs atlicināt laiku.

«Beidzot varu vadāt bērnus uz hokejiem, dārziņiem un skolām. Palaist sievu ārpus mājas, apciemot draugus un radus,» atklāja Masaļskis.

«Katrs turnīrs ir bijis īpašs, bet šī diena nestāv klāt nekam. Kad savulaik debitēju izlasē, nespēju iztēloties, ka no manis atvadīties atnāks pilna arēna. Neuzskatīju sevi par baigo supertalantu. Cerēju, ka profesionālajā hokejā varēšu spēlēt pietiekami ilgi, bet, ka nospēlēšu 15 pasaules čempionātus... Domāju, to dzīvē neviens negaida un tādus mērķus neuzstāda. Vienkārši dzīvē darīju to, kas man patīk. Nevarēju iedomāties, ka 37 gados vēl spēlēšu izlasē un man būs šāds mačs,» sacīja Masaļskis.

Hokejists norādīja, ka Latvijas izlasē nav jāsatraucas par pēctecību, jo komandā jau tagad ir jauni un talantīgi vārtsargi. «Domāju, viņiem ir pa spēkiem sasniegt vairāk nekā man.»

«Nezinu, vai hokejisti būs arī mani bērni. Ļoti labi saprotu, cik smags darbs jāiegulda, lai izaugtu par profesionālu hokejistu un cik mazs procents patiesībā par tādiem kļūst. Es tikai priecātos, ja kāds no dēliem spēlētu,» izteicās Masaļskis.

Vārtsargs uzsvēra, ka maijā gaidāmajam pasaules čempionātam sekos no mājām, sēžot uz dīvāna un turot rokās alus krūzi.

«Mums komanda veidojas ļoti laba. To varēja redzēt, kad man šajā spēlē galīgi nevedās, bet čaļi tik un tā gāja uz priekšu un cīnījās. Viņiem ir raksturs. Ļoti daudz ir jaunu puišu, kuri ir talantīgi.

Mums nevajadzētu satraukties par šo čempionātu, drīzāk cerēt uz kaut ko lielāku,» uzskata Masaļskis.

Masaļskis par karjeras beigām izlasē paziņoja pērn septembrī pēc Rīgā notikušā 2018.gada Phjončhanas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra, kurā Latvijas izlase pie kārotās ceļazīmes netika. Masaļskis nevienā no trim mājinieku spēlēm laukumā gan nedevās, jo bija komandas vārtsargu līnijas trešais numurs aiz Elvja Merzļikina un Kristera Gudļevska.

Šo sezonu Masaļskis aizvadīja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubā Toljati «Lada», kur viņš spēlēja arī pērn.

Savukārt izlasē pēdējo oficiālo maču Masaļskis aizvadīja pērn pasaules čempionātā Maskavā, noslēdzošajā Latvijas valstsvienības spēlē dodoties laukumā uz maiņu cīņā ar Norvēģiju (1:3), otrā perioda sākumā stājoties Merzļikina vietā un pēc tam savus vārtus nosargājot neskartus. Vēl pirms tam šajā turnīrā viņš spēlēja pret Čehiju (3:4 pēcspēles metienos) un Šveici (4:5).

Izlases rindās Masaļskis debitēja 2000.gada 11.novembrī pārbaudes spēlē tieši pret Franciju (1:2), savukārt pirmo reizi uz pasaules čempionātu pieaugušajiem viņš devās 2002.gadā, bet pirmo maču aizvadīja 2004.gadā Prāgā, kad cienījami nospēlēja pret mājinieci Čehiju (1:3). Par pilntiesīgu izlases pirmo numuru viņš kļuva 2008.gada pasaules čempionātā Kanādā, bet gadu vēlāk Šveicē aizvadīja vienu no saviem labākajiem turnīriem, palīdzot Latvijas izlasei iekļūt ceturtdaļfinālā.

Masaļskis paliks Latvijas izlases vēsturē kā pagaidām vienīgais spēlētājs, kurš piedalījies 15 pasaules čempionātos pēc kārtas.

Izlases rindās viņš ir aizvadījis 160 spēles, kas ir labākais rādītājs starp vārtsargiem, vidēji mačā ielaižot 2,63 ripas, bet 11 cīņās paliekot «sausā».

Tāpat Masaļskis ir piedalījies četrās olimpiskajās spēlēs, 2010.gadā Vankūverā būdams izlases pamatvārtsargs.

Savukārt klubu karjerā Masaļskis pārstāvējis vairākas Latvijas vienības, tostarp Rīgas «Dinamo», kā arī spēlējis Zviedrijas, Čehijas, Baltkrievijas, Vācijas, Krievijas, Slovākijas un Šveices komandās.

Pasaules čempionātā Ķelnē A apakšgrupā Latvija tiksies ar Krieviju, ASV, Zviedriju, Slovākiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju.

