Uzbrucēji Zemgus Girgensons un Artis Ābols treniņus kopā ar Latvijas hokeja izlasi, kas gatavojas pasaules čempionātam, uzsāks pirmdien, turklāt, iespējams, tad būs vēl kāds sastāva papildinājums, pēc pārbaudes mača ar Franciju sacīja komandas galvenais treneris Bobs Hārtlijs.

Latvijas izlase Eiropas Hokeja izaicinājuma turnīra (EHC) ietvaros pārbaudes mačā savā laukumā sestdien ar 4:6 (0:1, 2:4, 2:1) piekāpās Francijai. Šajā mačā 37 gadus vecais vārtsargs Edgars Masaļskis oficiāli atvadījās no Latvijas valstsvienības, kuras rindās piedalījās 15 pasaules čempionātos.

«Šis Latvijas hokejam bija lielisks vakars. Masaļskis kārtējo reizi apliecināja savu kaisli pārstāvēt izlasi. Fani šajā mačā bija satriecoši, atbalstīja mūs visu spēli,» sacīja Hārtlijs. «Paldies arī Francijas komandai, kas pēc mača palika uz laukuma un vēroja Masaļska godināšanu. Tas liecina par klasi.»

«Edgars nebija spēlējis kopš Kontinentālās hokeja līgas (KHL) sezonas beigām. Lai arī Masaļskis ar mums trenējās visu šo nedēļu, viņa spēlē bija jūtama neliela nervozitāte. Tomēr mums bija savi kritumi, ko pretinieki izmantoja,» uzskata Hārtlijs.

Latvijas hokeja izlases galvenajam trenerim šajā mačā paticis komandas cīņasspars, kas pēcāk ļāva tikt pie vārtu gūšanas iespējām.

«Ja noslēgumā būtu iemetuši piektos vārtus, varbūt šīs spēles beigu rezultāts būtu pavisam citādāks. Francija turpināja aizsargāties un bija pelnījuši uzvarēt. Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka Masaļskis spēlēs divas trešdaļas. Gribējām, lai pie teikšanas tiek arī Ivars Punnenovs, jo līdz pasaules čempionāta sākumam mums ir atlikušas tikai divas pārbaudes spēles,» atzina Hārtlijs.

«Sapratām, ka cilvēki vēl nebūs atgriezušies savās sēdvietās, ja Masaļski nomainīsim līdz ar trešās trešdaļas sākumu. Tāpēc nolēmām nedaudz nogaidīt un nomainīt viņu pret Punnenovu perioda ievadā. Šādi vēlējāmies radīt Edgaram īpašu brīdi. Līdz ar to arī spēlētāji uz laukuma varēja viņu apsveikt, līdzjutēji varēja uzgavilēt. Domāju, arī pats Edgars ir apmierināts ar veidu, kā no viņa atvadījās. Esmu lepns, ka varu būt daļa no šī pasākuma. Pats ar Edgaru kārtīgāk iepazinos tikai pirmdien un sapratu, ka viņš ir lielisks cilvēks,» uzsvēra kanādiešu speciālists.

Tāpat Hārtlijs atklāja, ka Masaļskim tika pasniegta ugunsdzēsēja ķivere, kas katru nedēļu tiek hokejistam, kurš izlases nometnē sevi vislabāk apliecinājis. To vārtsargam pasniedzis paša dēls.

«Latvijā ir ieradušies Girgensons un R.Ābols, kuri treniņus uzsāks pirmdien. Tāpat būs jāpieņem smags lēmums par aizsargiem. Vairāku gados jaunu spēlētāju meistarībā atšķirības nav pārāk lielas. Katram ir savi plusi. Mums tas viss jāsaliek kopā. Tāpēc arī otrajā mačā pret Franciju devām viņiem iespēju spēlēt, jo zinājām, ka arēnā būs daudz cilvēku un mums pretī stājas cienījams pretinieks, kas šiem hokejistiem uzliks papildus spiedienu,» norādīja Hārtlijs, piebilstot, ka treneriem vēl ir laiks, lai pieņemtu lēmumu par sastāvu pasaules čempionātam.

«Par Mārtiņu Karsumu vēl nekas daudz nav zināms. Viņam bija ceļgala operācija, pašlaik viņš no rītiem uz ledus strādā individuāli. Viņš grib spēlēt, bet tai pat laikā neliksim to darīt, ja hokejists nebūs fiziski gatavs. Ārsti ar Mārtiņu strādā, cenšamies paātrināt viņa atgriešanos. Kamēr neesam pārliecināti par viņa gatavību, viņš nespēlēs,» pauda Karsums.

Hārtlijs gan izteicās, ka būtu gatavs pieteikt Karsumu pasaules čempionātam, pat ja spēlētājs līdz turnīra sākumam nebūs izveseļojies.

«Esam gatavi gaidīt. Tādi hokejisti kā Karsums Latvijā nav pārāk daudz,» sacīja Hārtlijs. «Runājam arī ar citiem hokejistiem. Iespējams, pirmdien pievienosies vēl kāds.»

Tikmēr Francijas izlases galvenais treneris Deivs Hendersons norādīja, ka komandas uzdevums šajā mačā bija radīt lielāku aktivitāti pie Latvijas vārtiem, kas arī izdevies.

«Ripas pamazām atrada ceļu vārtos, kas mums kādu laiku nebija sanācis,» teica speciālists. «Nedrīkstam zaudēt koncentrēšanos spēju. Ja pretinieki iemet vienus divus vārtus, mums ir jāsaglabā iepriekšējā intensitāte. Latvija izmantoja šo mūsu trūkumu un atspēlējās. Šī bija laba cīņa, lai mēs mācītos.»

Latvijas izlasei pēc spēlēm ar Franciju 30.aprīlī un 1.maijā būs arī mači izbraukumā pret Vāciju.

Pasaules čempionātā Ķelnē A apakšgrupā Latvija tiksies ar Krieviju, ASV, Zviedriju, Slovākiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju.

