«Penguins» pieveic «Capitals» un nonāk uzvaras attālumā no konferences fināla

Pērnās sezonas Stenlija kausa ieguvēja Pitsburgas «Penguins» trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences pusfināla ceturtajā spēlē ar 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) savā laukumā pārspēja regulārā turnīrā spēcīgāko komandu Vašingtonas «Capitals», sērijā līdz četrām uzvarām panākot 3-1.

Mača rezultātu piektajā minūtē atklāja «Penguins» uzbrucējs Patriks Hornkvists, bet otrā perioda sākumā Džeiks Guencels panāca jau 2:0. Tiesa, līdz trešdaļas vidum Jevgēņijs Kuzņecovs un Neits Šmits bija panākuši neizšķirtu. Perioda 12.minūtē Džastins Šulcs vēlreiz izvirzīja vadībā «Penguins» komandu, bet atlikušajās 28 spēles minūtēs vārti netika gūti, līdz ar to laukuma saimnieki svinēja uzvaru ar rezultātu 3:2.

Šajā mačā «Penguins» komandai nevarēja palīdzēt vienības lielākā zvaigzne Sidnijs Krosbijs, kurš sērijas iepriekšējā duelī guva galvas traumu.

Reklāma

Zīmīgi, ka viņu savainojušais «Capitals» aizsargs Mets Niskanens no 2010. līdz 2014.gadam bija Krosbija komandas biedrs. «Penguins» vārtsargs Marks Andrē Flerī, godinot viņa iepriekšējos un tagadējos komandas biedrus, uz savas ķiveres uzrakstījis hokejistu uzvārdus, bet trešdien Niskanena uzvārds bija aizlīmēts ar līmlenti.

«Ko? Kurš to izdarīja? Es neko nezinu, man nav daudz ko teikt. Jūs esiet labi spiegi. Labākais veids, kā likt viņam par to samaksāt, ir izcīnīt uzvaru, un to mēs izdarījām,» Ziemeļamerikas medijiem teica Flerī, kurš lielāko daļu sezonas bija otrais vārtsargs aiz Meta Mareja.

«Flerī svarīgā brīdī spējis uzlabot savu sniegumu un parādījis konkurenci Marejam. Viņš ir izslēgšanas turnīru vārtsargs,» atzīmēja «Penguins» galvenais treneris Maiks Salivans.

Tikmēr otrā Austrumu konferences pusfinālā Otavas «Senators» ir vadībā 2-1 pret Ņujorkas «Rangers».

Vēl vienā trešdienas mačā Rietumu konferences pusfinālā Anaheimas «Ducks» viesos ar 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 1:0) pagarinājumā pārspēja Edmontonas «Oilers», sērijā panākot neizšķirtu 2-2.

Visos četros «Ducks» vārtu guvumos piedalījās Raiens Geclafs, kuram divi precīzi metieni un divas rezultatīvas piespēles. Anaheimas komandai uzvaru atnesa Jākobs Silfverberjs, kurš papildlaika 45.sekundē panāca 4:3.

«Ja Geclafs tā turpinās, tad gūsim daudz uzvaras. Viņš ir viens no labākajiem hokejistiem līgā, un, spēlējot agresīvu un fizisku hokeju, viņš dzen visu komandu uz priekšu,» komandas biedru lielīja Silfverberjs.

«Mēs vēl neko neesam sasnieguši. Sērija turpināsies mūsu laukumā, vajag nedaudz atpūsties un gatavoties piektajam mačam,» pieticīgāks bija Geclafs.

Otrā Rietumu konferences pusfinālā Nešvilas «Predators» ir vadībā 3-1 pret Sentluisas «Blues».

Saistītie raksti