«Penguins» un «Ducks» uzvar septītajās spēlēs un sasniedz Stenlija kausa pusfinālu

Pašreizējie trofejas glabātāji Pitsburgas «Penguins» un Anaheimas «Ducks» trešdien uzvarēja savu sēriju izšķirošajos - septītajos - mačos un sasniedza Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pusfinālu.

«Penguins» komanda Austrumu konferences pusfināla mačā trešdien izbraukumā ar 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) pieveica regulārā čempionāta labāko vienību Vašingtonas «Capitals», sērijā līdz četriem panākumiem triumfējot ar 4-3.

Lielisks «Penguins» vārtos šajā mačā bija vārtsargs Marks Andrē Flerī, kurš atvairīja visus 29 «Capitals» hokejistu metienus, tiekot pie karjeras devītās «sausās» spēles Stenlija kausā.

«Šī bija gara sērija pret ļoti labu komandu. Pretinieki cīnījās līdz pat beigām, bet esam lepni par to, kā spēlējām izšķirošajā mačā un kā spējām tikt galā ar spiedienu,» pēc uzvaras teica Flerī.

Viesu labā šajā mačā pa vārtiem guva Braiens Rasts un Patriks Hornkvists.

Līdz ar to «Penguins» hokejisti sasnieguši Austrumu konferences finālu, kur tai pretī stāsies Otavas «Senators». Pitsburgas vienība regulārā čempionāta uzvarētājus «Capitals» no Stenlija kausa izcīņas izslēgusi jau otro sezonu pēc kārtas, turklāt kopumā bijusi labāka deviņās no desmit savstarpējām izslēgšanas turnīra sērijām.

Zīmīgi, ka kopš «Penguins» pārstāv Sidnijs Krosbijs, bet «Capitals» komandā spēlē krievu uzbrucējs Aleksandrs Ovečkins, Pitsburgas vienība ir uzvarējusi visās trijās izslēgšanas turnīra sērijās, turklāt abos iepriekšējos gadījumos izcīnījusi Stenlija kausu.

Tikmēr Rietumu konferences pusfinālu pārvarējusi arī «Ducks», kas savā laukumā ar 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) pārspēja talantīgo Edmontonas «Oilers», sērijā triumfējot ar 4-3.

Šī mača rezultātu jau ceturtajā minūtē atklāja «Oilers» hokejists Dreiks Kagila, tomēr katrā no nākamajām trešdaļām «Ducks» guva pa vārtiem un nodrošināja uzvaru - pa reizei izcēlās Endrū Kogliano un Niks Ričijs.

Šīs sērijas gaitā «Ducks» atspēlējās no 0-2 iedzinējiem, turklāt Anaheimas vienība izslēgšanas turnīra sēriju septītajās spēlēs iepriekš bija piedzīvojusi četrus zaudējumus pēc kārtas.

«Ducks» vārtos trešdien Džons Gibsons atvairīja 23 pretinieku metienus.

Rietumu konferences finālā «Ducks» tiksies ar Nešvilas «Predators», kas Stenlija kausa izcīņā tik tālu tikusi pirmo reizi savā pastāvēšanas vēsturē.

Pēc «Capitals» un «Oilers» komandu izstāšanās no Stenlija kausa izcīņas aktuāls kļuvis jautājums par atsevišķu šo vienību hokejistu došanos uz pašlaik Parīzē un Ķelnē notiekošo pasaules čempionātu. Teorētiski Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenēto Krievijas izlases valstsvienību varētu papildināt Ovečkins un Jevgeņijs Kuzņecovs, kamēr vēl vienai Latvijas valstsvienības pretiniecei Vācijai varētu pievienoties tās līderis Leons Draizaitls no «Oilers», taču pagaidām viņu dalība planētas meistarsacīkstēs ir neskaidra.

