Ozoliņš: Lielākā izmaiņa, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, ir atbildība

Leģendārajam latviešu aizsargam Sandim Ozoliņam nebija ilgi jādomā, vai kļūt par Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Rīgas «Dinamo» galveno treneri, norādīja speciālists.

44 gadus vecais Ozoliņš pirmdien tika oficiāli apstiprināts Rīgas «Dinamo» galvenā trenera amatā. Viņš stājies Normunda Sējēja vietā, kuram asistēja pusi no iepriekšējās sezonas.

«Lielākā izmaiņa, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, ir atbildība. Galvenais treneris ir atbildīgs par uzrādīto rezultātu, un arī palielinās visa pārējā atbildība un pienākumi,» Rīgas «Dinamo» pārstāvjiem sacīja Ozoliņš. «Pagājusī sezona man bija ļoti vērtīga. Kā galvenā trenera asistents uz spēlētāju soliņa biju 35 spēlēs, turklāt piedalījos arī treniņprocesā, kas man bija nenovērtējama pieredze.»

«Tobrīd apzinājos starpību no laika, kad vēl pats spēlēju, - kā es spēli redzēju, analizēju. Bija nepieciešams laiks, lai es saprastu, kur ir atšķirība no spēlētāja un trenera skatpunkta. Nebija ilgi jādomā, vai kļūt par Rīgas «Dinamo» galveno treneri. Tagad viss ir atkarīgs no mums,» norādīja Latvijas hokeja leģenda.

Ozoliņš, kuram bijusi bagātīga pieredze arī Nacionālajā hokeja līgā (NHL), uzsvēra, ka mācījies no daudziem treneriem, kas viņam bijuši profesionālajā hokejista karjerā.

«Kā spēlētājs ne vienmēr uztvēru viņu sacīto, tomēr tagad esmu palicis vecāks un nosvērtāks, kā arī vairāk atzīstu savas kļūdas. Līdz ar to uzkrātā pieredze ir ļoti vērtīga,» pauda Ozoliņš. «Plāns treniņprocesam ir sastādīts. Tas ir ar mērķi iekļūt izslēgšanas turnīrā.»

Iepriekš Rīgas «Dinamo» galvenā trenera darbam tika uzrunāts kanādiešu speciālists Bobs Hārtlijs, kurš šajā pavasarī pasaules čempionātā vadīja Latvijas izlasi. Tiesa, šomēnes vairākkārt parādījās informācija, ka viņš nepārņems Rīgas kluba stūri. Turklāt pašlaik Hārtlijam vēl turpinoties sarunas par jauna līguma noslēgšanu ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF).

Ozoliņš, kurš par vienu no Sējēja palīgiem tika apstiprināts pagājušā gada rudenī, par hokejista karjeras beigām paziņoja 2014.gadā, kad vēl bija Rīgas «Dinamo» kapteinis.

Tieši 2013./2014. gada sezona arī bija pagaidām pēdējā reize, kad rīdzinieki spēlēja Gagarina kausa izcīņā. Turklāt iepriekšējā sezona bija sliktākā komandas pastāvēšanas vēsturē - tā palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma priekšpēdējo, 28.pozīciju.

Profesionālā hokejista karjeru Ozoliņš sāka 1990.gadā Rīgas «Dinamo» sastāvā, bet nākamā gada NHL draftā viņu ar 30.numuru izvēlējās Sanhosē «Sharks». Gadu vēlāk latvietis debitēja NHL, bet 1996.gadā kopā ar Kolorādo «Avalanche» viņš izcīnīja Stenlija kausu.

Līdz 2008.gadam Ozoliņš pārstāvēja arī Karolīnas «Hurricanes», Floridas «Panthers», Anaheimas «Mighty Ducks» un Ņujorkas «Rangers» vienību.

Ozoliņš 2009.gadā atgriezās profesionālajā hokejā, pievienojoties Rīgas «Dinamo» komandai. Viņš tajā pavadīja nākamās trīs sezonas, 2012./2013. gada sezonā spēlēja Krievijas klubā Mitišču «Atlant», bet 2013.gadā atgriezās Rīgas komandā vēl uz vienu sezonu.

Maija sākumā par jauno Rīgas «Dinamo» ģenerālmenedžeri tika apstiprināts Ģirts Ankipāns, kamēr iepriekšējais galvenais treneris Sējējs turpmāk būšot kluba padomes priekšsēdētāja Jura Savicka padomnieks.

