«Panthers» veic pārrunas ar 45 gadus veco veterānu Jāgru

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Floridas «Panthers» veic sarunas par jauna līguma noslēgšanu ar pieredzējušo čehu leģendu Jaromīru Jāgru, vēsta turnīra rīkotāji.

Pašlaik 45 gadus vecais Jāgrs aizvadītajā sezonā kļuva par līgas visu laiku otro rezultatīvāko spēlētāju, šajā rādītājā atpaliekot tikai no leģendārā Veina Grecka. Čehijas hokejists NHL regulārajā čempionātā 1711 spēlēs izcēlies ar 1914 rezultativitātes punktiem - 765 vārti un 1149 rezultatīvas piespēles.

Greckis karjeras laikā tika pie 2857 rezultativitātes punktiem.

Par šo sezonu Jāgrs nopelnīja 5,15 miljonus dolāru (4,5 miljonus eiro), bet 1.jūlijā viņš kļūs par neierobežoti brīvo aģentu, ja līgums līdz tam laikam netiks pagarināts. Šajā sezonā Čehijas hokejists 82 spēlēs izcēlās ar 16 vārtiem un 30 rezultatīvām piespēlēm, būdams «Panthers» ceturtais rezultatīvākais spēlētājs.

Tiesa, jaunais līgums, visticamāk, netiks parakstīts līdz līgas paplašināšanās draftam, kas gaidāms no 17. līdz 21. jūnijam. Tajā, izvēloties vienu spēlētāju no katras komandas, sastāvu komplektēs jaunā NHL komanda Lasvegasas «Golden Knights». Jāgru līgas jaunpienācēji gan izvēlēties līdz ar to nevarēs, jo viņš tobrīd būs bez līguma nākamajai sezonai. Ja «Panthers» tomēr jau pirms tam vienosies par jaunu līgumu, vienībai viņu var nākties iekļaut aizsargāto spēlētāju sarakstā, kur katrai komandai jāiekļauj septiņi uzbrucēji, trīs aizsargi un viens vārtsargs vai astoņi laukuma spēlētāji un viens vārtsargs.

Kopā ar Pitsburgas «Penguins» komandu Jāgrs 1991. un 1992.gadā izcīnīja Stenlija kausu, bet 1998.gadā kopā ar Čehijas izlasi viņš kļuva par olimpisko čempionu.

«Panthers» šajā sezonā nekvalificējās Stenlija kausa izcīņai.

