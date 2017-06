Uzmetējs Kovaļčuks vēlās atgriezties NHL

Tirgus ir vieta, kur parasti dodamies viena mērķa vadīti - iegādāties konkrētu preci. Priekšrocība ir tāda, ka mums nepieciešamā prece ir pie vairākiem tirgotājiem. Ir izvēles iespējas, kur pirkt sev tik nepieciešamo preci - pēc cenas, tirgus sievas simpātiskuma vai kaulēšanās. Šie visi trīs komponenti ir attiecināmi arī uz sporta tirgu, kur prece ir spēlētājs, bet pircēji klubi.

Starpsezonā, spēlētāju tirgū notiekošās intrigas mēdz būt interesantākās kā notikumi laukumā. Kamēr Nešvilas «Predators» un Pitsburgas «Penguins» komandas cīnās par Stenlija kausu, tikmēr spēlētāju tirgū ir iepeldējusi zivs no Krievijas. NHL labi zināmais, savulaik viens no līgas labākajiem snaiperiem, Iļja Kovaļčuks paziņojis, ka vēlās atgriezties pasaules labākajā hokeja līgā. Pēc četru sezonu pavadīšanas Sanktpēterburgas SKA komandas sastāvā, uzbrucējs izrādījis interesi atgriezties līgā, kuru viņš pameta, iedodot kurvīti Ņūdžersijas «Devils» vienībai, nospēlējot vien trīs no līgumā atrunātajām 15 sezonām.

Velniem vēl joprojām pieder tiesības uz krievu hokejistu, kas pameta līgu 2013. gada 11. jūlijā ar atlikušiem 12 gadiem un 77 miljoniem ASV dolāru kontraktā, kura kopējā vērtība bija 100 miljoni dolāru uz 15 gadiem. Noslēdzot karjeru NHL, Kovaļčuks devās uz Krieviju, kur panāca vienošanos ar Sanktpēterburgas SKA vienību uz četriem gadiem. Savu lēmumu hokejists skaidroja ar vēlmi atgriezties mājās.

Pametot NHL, krievu hokejists nonāca brīvprātīgo karjeras beidzēju sarakstā, kas nozīmē, ka «Devils» pieder tiesības uz Kovaļčuku, ja viņš izvēlēsies atgriezties NHL. Šādas tiesības velniem pieder līdz uzbrucējam apritēs 35 gadi. Hokejistam ir arī iespēja parakstīt līgumu ar jebkuru citu NHL komandu, tādā gadījumā viņam būtu nepieciešama atļauja no visām līgas komandām. Šāds scenārijs ir diezgan nereāls, bet uzbrucējam ir iespēja parakstīt līgumu ar «Devils» un tad risināt karjeras turpinājumu - palikt klubā vai tikt aizmainītam. Tas arī ir vienīgais un reālākais risinājums pašreizējai situācijai, jo Ņūdžersijas komandai nav tiesības uzreiz aizmainīt krievu hokejistu uz citu klubu. Kovaļčukam ir iespēja runāt ar jebkuru NHL komandu par iespējamo maiņas darījumu, hokejista aizmainīšana uz citu komandu būtu ieguvumus arī «Devils» klubam.

«Nav nepieciešams apzināt ieinteresētās komandas, jo tā būtu tīrākā laika izmešana vējā,» sacīja «Devils» ģenerālmenedžeris Džejs Grosmans. «Viņš [Kovaļčuks] mums pateiks, kur grib spēlēt, un beigu beigās, ja lieta neatrisināsies un «Devils» arī nebūs vēlamo komandu sarakstā, tad redzēsim vai ir jēga risināt ko tālāk. Ja viņš rītdien izlems palikt Krievijā, tad turpināja nebūs, bet kurš zina? Pašlaik, atsaucoties uz hokejista aģentu, nekas nav mainījies un hokejists izskatīs iespējas spēlēšanai NHL.»

Katra no četrām sezonām KHL krievu uzbrucējam bija atšķirīga. Neiztika arī bez konfliktiem, kas Krievijas sportā nebūt nav retums. 2015./2016. gada sezonas Gagarina kausa izcīņas pirmajā kārtā, Kovaļčuks tika izslēgts no SKA vienības, tāpēc lielāko izslēgšanas spēļu daļu hokejists trenējās individuāli. Uzbrucējs aizvadīja vienu spēli pirmajā kārtā un trīs mačus otrajā kārtā, bet Rietumu konferences finālā atkal palika rezervē. Sezonai noslēdzoties, Krievijas valstsvienības galvenais treneris Oļegs Znaroks paziņoja, ka Kovaļčuku uz izlasi nesauks un viņš Maskavā notiekošajā turnīrā nespēlēja.

«Domāju, ka tas ir savstarpēji saistīti,» Krievijas sporta medijam atzina pats hokejists. «Neizsaukšana uz izlasi man nebija pārsteigums. Pirms pēdējām regulārās sezonas spēlēm mums bija fiziskie testi, un mani rezultāti bija pilnīgi kārtībā. Tomēr pēc tam man pateica, ka esmu sliktā psiholoģiskajā stāvoklī, un mani izmeta no sastāva.»

Aizvadītās četrās sezonās 209 spēlēs Kovaļčuks sakrāja 222 rezultativitātes punktus, bet 54 izslēgšanas spēlēs uzbrucēja kontā 33 punkti. Tāpat hokejists ieguva arī divus Gagarina kausus. Tieši pēdējā sezonā Kovaļčuks uzrādīja labākos statistikas rādījumus, 60 spēlēs gūstot 78 punktus, bet 18 play-off spēlēs deviņi punkti. Uzbrucējs arī kļuva par regulārās sezonas otru labāko bombardieri un Gagarina kausa ieguvēju. Skaitļi liecina, ka Kovaļčuks NHL nepazustu, par to pārliecināti ir arī aizokeāna hokeja eksperti.

«Viņš vienmēr gribēja uzvarēt, par to Kovaļčuks uztraucās vairāk nekā cilvēki var iedomāties,» sacīja TSN analītiķis Rejs Ferraro, kura pēdējā sezona NHL bija Kovaļčuka pirmā.«Vai viņš ir egoistisks? Visi vārtu guvēji tādi ir. Pēc manām domām, Kovaļčuka lielākais vājums ir tas, ka viņš sevi uzskata par problēmu galveno iemeslu. Paliekot vecākam, viņš vairāk sāka uzticēties saviem komandas biedriem. Kovaļčuks patiešām ir labs spēlētājs, un daudz labāka personība nekā cilvēkiem varētu šķist.»

Vairākas NHL komandas ir izrādījušas interesi par krievu hokejistu, to skaitā arī klubi, kuros strādā bijušie Kovaļčuka treneri, komandas biedri vai darba devēji. Viens no bijušajiem darba kolēģiem ir Martins Brodērs, kas pašlaik pilda Sentluisas «Blues» ģenerālmenedžera asistenta pienākumus. Sentluisas komandā spēlē arī bijušais Kovaļčuka komandas biedrs SKA rindās, un Krievijas izlasē Vladimirs Tarasenko. Abi hokejisti savulaik veidoja spēcīgu tandēmu. Tomēr uzbrucēja pievienošanos «Blues» komandai traucē algu griesti. Komandas rīcībā atlikuši vien četrarpus miljoni dolāru, lai sasniegtu limitu, bet Kovaļčuka kontrakts paredz 6,7 miljonus ASV dolāru lielu atalgojumu.

Potenciālo kandidātu sarakstā ir arī Sanhosē «Sharks» komanda, kuru trenē bijušais Kovaļčuka treneris «Devils «rindās Pēters Debūrs, arī Ņujorkas «Rangers» būtu gatava ziedot kādu no spēlētājiem, lai savā paspārnē iegūtu krievu hokejistu. Pārbūves procesā, produktīvi pierādījušajam Toronto «Maple Leafs» klubam Kovaļčuks arī būtu labs papildinājums. It īpaši tāpēc, ka kļavu lapu ģenerālmenedžeris ir Lū Lamorello, tas pats kungs, kurš parakstīja 100 miljonus ASV dolāru vērto līgumu ar krievu hokejistu.

Kandidāti uz Kovaļčuka ieguvi ir daudz, viss atkarīgs no paša hokejista - kur viņš grib spēlēt, kādu samaksu 34 gadus vecais uzbrucējs vēlās par saviem pakalpojumiem, un ar kādu mērķi viņš grib doties uz Ziemeļameriku. Iespējams, ka hokejists arī nākamo sezonu aizvadīs KHL, lai sasniedzot 35 gadu vecumu, NHL tirgū iesoļotu kā brīvais aģents.

