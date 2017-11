Latviešu hokejistu sekmes Ziemeļamerikā

Vienīgais NHL vīrs

Vai zināt, kas šobrīd ir kopīgs Rīgai un Bufalo? Noteikti zināt - divas sliktas pilsētas komandas. Abas vienības spēlē atšķirīgās hokeja līgās, bet sniegums un rezultāti ir dikti līdzīgi. Nekas vairāk šīs abas komandas nevieno, jo mērķi un cerības katram pilsētas klubam ir atšķirīgi.

Patiesībā līdzības starp Bufalo «Sabres» un Rīgas «Dinamo» komandām spēles kontekstā ir daudz - slikta spēle vairākumā, vidēji spēlē mazāk nekā divi gūti vārti, ražīgā lazarete neļauj iespēlēt virknējumus, caurstaigājama aizsardzība un citi spēles elementi, kuri neļauj izveidot konkurētspējīgu komandu.

Kopš 2011. gada komanda nav atradusi ceļu uz panākumiem, sešu gadu laikā nomainījušies trīs treneri. 2015./16. gada sezonu kluba vadība veidoja kā starta punktu pārbūvei, tomēr pagāja tikai divas sezonas, kad plāns izgāzās. Galvenais treneris Dens Bailsma neizveidoja labu komunikāciju ar spēlētājiem, un laukumā parādītais sniegums nesa tikai zaudējumus.

Šosezon pie vadības grožiem nāca jauni spēki, kuru sastāvs izskatās krietni pārliecinošāks. Komandas GM Džeisonam Boterilam ir astoņu sezonu pieredze Pitsburgas «Penguins» ģenerālmenedžera asistenta lomā, un paralēli viņš bijis galvenais spēlētāju selekcionētājs pingvīnu fārmklubā. Savukārt Fils Hauslijs no vidusskolas komandas galvenā trenera izaudzis līdz «Sabres» galvenajam stūrmanim, kurš pagājušajā sezonā iesēja spēcīgas aizsardzības līnijas saknes finālistei Nešvilas «Predators».

«Kad neuzvarat, spiediens, protams, pieaug un jums vajag to uzņemt, stress ir daļa no trenera darba,» sacīja Hauslijs. «Bet man patīk izaicinājumi. Es ar prieku nāku uz halli, man patīk kļūt labākam, trenerim ir jāprasa sniegums no spēlētājiem un jāmēģina mainīt organizācijas darbu. Mēs turpinām strādāt ar puišiem, bet esam bijuši pakļauti nekontrolējamiem apstākļiem. Mums šosezon vēl nav bijis nokomplektēts pirmo divu uzbrucēju maiņu sešinieks. Tas ir radījis lielu problēmu spēlētājiem savā starpā izveidot kopīgu ķīmiju. Cenšamies sasniegt konkurētspējīgu līmeni.»

Komanda ir (?) pārbūves procesā, tomēr cik liels pacietības mērs būs kluba vadībai, neredzot pilnīgi nekādu progresu? Traumas var būt attaisnojumi, bet neviena līgas komanda nav pasargāta no tām.

Diezgan pasausa sezona veidojas arī Zemgum Girgensonam, kurš starpsezonā ieguldīja lielu darbu pašizaugsmē. Vidēji spēlē latviešu uzbrucējs laukumā pavada 11:56 min., spēles laiks vairākumā Zemgum netiek uzticēts, toties viņam loma ir uzticēta mazākuma brigādēs, kas vidēji spēlē sastāda 1:31 min. 22 spēlēs Girgensons guvis vienus vārtus un atdevis divas rezultatīvas piespēles, kā arī dala labāko lietderības koeficientu komandā, -1. Neskatoties uz to, ka pēdējās spēlēs Girgensona pavadītais laiks laukumā ir samazinājies, viņa spēle pamazām uzlabojas.

Spēle pret Tampabejas «Lightning» komandu Bufalo atnesa kārtējo zaudējumu, otro spēli pēc kārtas «Sabres» neiemeta nevienus vārtus. Toties Girgensons laukumā parādīja saturīgu sniegumu, it īpaši spēles nobeiguma daļā, kad komandai nācās spēlēt lielajā mazākumā. Spēlējot trijatā pret pieciem, latviešu uzbrucējs divas reizes izmeta ripu ārpus savas aizsardzības zonas, kas ir ļoti atzīstams sniegums. Tomēr punktu aili latvietis nav papildinājis jau 17. spēli pēc kārtas.

Lehner, Scandella. O'Reilly, Girgensons and Larsson did a GREAT job of killing the 5-on-3— Paul Hamilton (@pham1717) November 29, 2017

Bruģējot ceļu uz NHL

Kristofers Bindulis

Jaunais latviešu aizsargs Kristofers Bindulis, par kuru skaļāk uzzinājām pagājušās sezonas nobeiguma daļā, pašlaik netiek pie pilnvērtīga spēles laika Vašingtonas «Capitals» fārmklubā AHL. Cik noprotams, tad aizsargs tuvāk ir ECHL līmenim, kur šosezon viņš aizvadīja vienu spēli, nopelnot negatīvu lietderības koeficientu -1. Savukārt AHL komandas sastāvā latvietis sešos mačos punktus nav guvis.

Pagājušajā pasaules čempionātā jaunais aizsargs izpelnījās vietu arī Latvijas izlases sastāvā. Viņam uzticētajā spēles laikā varēja redzēt, ka hokejists nav vēl gatavas pieaugušo hokejam. Pārlieku pozitīvas atsauksmes neizteica arī viens no Latvijas izlases treneriem, tomēr aizsargam vēl ir kur augt. Līgumu NHL par skaistām acīm tāpat nepiešķir.

Teodors Bļugers

Krietni gaišāks skats nākotnē rādās nākamajiem diviem kandidātiem uz vietu NHL komandu sastāvos. Teodors Bļugers starpsezonā ielika labus pamatus, lai šajā sezonā būtu tuvāk lielās komandas slieksnim. 17 aizvadītās sezonas spēlēs centra uzbrucējs ir guvis trīs vārtus un atdevis sešas rezultatīvas piespēles, kā arī nopelnījis pozitīvu lietderības koeficientu +2.

Pašreiz Pitsburgas komanda startē bez savainoto spēlētāju radītajiem robiem, tomēr sezonas otrajā daļā traumas var ieviest korekcijas komandas sastāvā. Tāpēc iespēja, ka Bļugers šosezon debitēs NHL, ir liela. Statistikas ziņā hokejists nav pirmais numurs, bet gaišā galva hokejistam varētu palīdzēt veiksmīgi iejusties NHL līmenī.

Rūdolfs Balcers

Sanhosē «Sharks» komandai patīk latvieši, starpsezonā nepagarinot līgumu ar Ņikitu Jevpalovu, iespēja tika dota citam tautietim - Rūdolfam Balceram. Kluba vadība liepājniekā saskatīja lielu potenciālu, ko uzbrucējs arī attaisno. Ar 13 (2+11) gūtiem punktiem 17 spēlēs hokejists dala desmitā rezultatīvākā jaunā spēlētāja vietu AHL. Viņš ir arī komandas otrs rezultatīvākais spēlētājs.

Kāda ir lielākā prioritāte «Sharks» fārmklubam? Tas, ka komanda aizvada spēlēs vienā hallē ar lielo komandu, tāpēc NHL vienības treneri veiksmīgāk var sekot līdzi potenciālajiem kandidātiem uz vietu «Sharks» sastāvā. Domājams, ka šosezon Balcers izsaukumu uz NHL nesagaidīs, bet apstākļi mēdz būt dažādi, tāpēc iespēja vienmēr pastāv.

Matīss Kivlenieks

Jaunais vārtsargs Matīss Kivlenieks pilnveidojas, lai nokļūtu Kolumbusas «Blue Jackets» komandā. Latvijas dzimšanas dienā latvietis saņēma pirmo izsaukumu uz NHL komandu, ar nolūku, lai «Blue Jackets» otrais vārtsargs gūtu spēļu praksi AHL. «Blue Jackets» sistēmai ir augsta līmeņa vārtsargu skola, tāpēc Kivlenieka izaugsmē turpmākās sezonas būs svarīgas. Septiņās spēlēs AHL vienības sastāvā latvietis vidēji mačā ielaidis 2,7 vārtus un atvairījis 89,6% sāncenšu metienu.

NHL komandas vārtus stabili sargā Krievijas izlases pirmais numurs Sergejs Bobrovskis. Otrā vārtsarga posteni ieņēmis somu talants Jonas Korpisala, tāpēc cīņa par vietu zem saules būs sīva.

Kristers Gudļevskis

Domājams, ka savu pēdējo sezonu Ziemeļamerikā aizvada Kristers Gudļevskis, kurš starpsezonā pameta «Lightning» organizāciju ar domu sākt jaunu ceļu pretī NHL. Sezonas sākumā Ņujorkas «Islanders» latvieti izlika atteikuma draftā, un statistikas ailēs uzrādītie skaitļi neliecina, ka hokejists pārliecinās kluba vadību turpināt sadarbību. Astoņos mačos vidēji spēlē Gudļevskis ielaidis 3,04 vārtus un atvairījis 88% pretinieku metienu.

Mārtiņš Dzierkals

Neskaidrības migla izklīdusi Mārtiņa Dzierkala sakarā, kurš pirms laika jau tika sūtīts uz Rīgu, bet tomēr izlēma palikt Ziemeļamerikā. Jaunais uzbrucējs ļoti veiksmīgi sevi apliecina ECHL komandas Orlando «Solar Bears» sastāvā. Astoņās spēlēs Dzierkals guvis četrus vārtus un atdevis vienu rezultatīvu piespēli. Viņš jau ir iemantojis vietējo fanu uzticību, jo vienā no pēdējām spēlēm latvietis guva spēles izlīdzinošos vārtus un realizēja uzvaras bullīti.

Hokejista izaugsmē šis ir labs variants, nevis tikai treniņu process pie Toronto «Maple Leafs» fārmkluba AHL. Izsisties līdz lielajai komandai būs ļoti grūti, jo priekšā ir tādi paši un vēl labāki jaunie talanti kā Dzierkals.