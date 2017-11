Rīgas «Dinamo» atspēlē divus vārtus, taču zaudē «bullīšos»

Rīgas «Dinamo» rindās vārtus pamatlaikā guva Miķelis Rēdlihs un Brendons Makmilens, kamēr «Lada» komandas labā izcēlās Igors Skorohodovs un Georgijs Belousovs, bet izšķirošo «bullīti» realizēja Ņikita Filatovs.

Šīs spēles ievadā pārsvars piederēja «Lada» hokejistiem, turklāt ceturtajā minūtē rīdzinieku uzbrucējs Ņikita Jevpalovs par sitienu pretiniekam ar nūju saņēma divu minūšu noraidījumu. Tiesa, mājiniekiem nopietni apdraudēt Jāņa Kalniņa sargātos vārtus tā arī neizdevās, Rīgas komandai mazākumu izturot.

Rīgas «Dinamo» pirmajā trešdaļā lielākoties spēlēja no aizsardzības, cerot pretiniekus pārsteigt ar kādu bīstamu pretuzbrukumu. Viena no šādām iespējām 12.minūtē bija Laurim Dārziņam, kurš tika pie ripas netālu no pretinieku vārtiem, tomēr pārspēt pretinieku vārtsargu viņam neizdevās.

Minūti vēlāk rīdzinieki gan vēlreiz palika mazākumā, jo noteikumus pārkāpa Emīls Ģēģeris, bet vairākumu «Lada» neizmantoja, turklāt tā laikā lieliska iespēja atklāt rezultātu bija tieši Latvijas klubam. Pret vienu aizsargu izskrēja Māris Bičevskis un Brendons Makmilens, kurš gan ripu raidīja virsū vārtsargam. Pirmā perioda beigās spēle bija nedaudz izlīdzinājusies, bet nevienai no komandām vārtus gūt tā arī neizdevās.

Otrās trešdaļas ievadā Roberts Lipsbergs vēlreiz lika Rīgas «Dinamo» komandai palikt mazākumā, turklāt brīdi vēlāk noraidījumu par spēles laika vilcināšanu saņēma arī Karls Stolerijs. Līdz ar to Latvijas vienība vairāk nekā minūti bija spiesta spēlēt trijatā pret pieciem, turklāt «Lada» lielā vairākuma laikā atklāja rezultātu, kad pēc cīņas vārtu priekšā 25.minūtē izcēlās Skorohodovs. Tiesa, tiesnešiem bija nepieciešams videoatkārtojums, lai šos vārtus ieskaitītu.

Pārsvara dubultošanai «Lada» bija nepieciešamas tikai 68 sekundes, kad lieliskā pretuzbrukumā, apspēlējot vairākus Rīgas «Dinamo» spēlētājus, izcēlās Belousovs. Uzreiz pēc šāda pavērsiena rīdzinieku galvenais treneris Ģirts Ankipāns, būdams ļoti nikns, ņēma 30 sekunžu pārtraukumu.

Pie pirmā vairākuma šajā mačā Latvijas klubs tika tikai 30.minūtē, tomēr tas palika neizmantots, bet pāris minūtes vēlāk divu minūšu sodu nopelnīja Edgars Kulda. Šī mazākuma laikā rīdzinieki tika pie vēl vienas lieliskas iespējas, jo «Lada» vārtsargs Jevgeņijs Ivaņņikovs aiz saviem vārtiem pazaudēja ripu, bet pēc tam viesu metiens lidoja garām tukšiem vārtiem.

Vairākumu Toljati komandas hokejisti neizmantoja, turklāt pēc tam sodu nopelnīja arī Krišjānis Rēdlihs, bet Kalniņu mājinieki nepārspēja. Otrā perioda izskaņā Rīgas «Dinamo» vēl uzspēlēja vairākuma, taču iemest pirmo ripu šajā spēlē neizdevās, «Lada» vienībai pārtraukumā ejot ar 2:0 vadību.

Noslēdzošajā periodā Rīgas «Dinamo» demonstrēja aktīvāku sniegumu, kas turklāt vainagojās panākumiem. Mača 47.minūtē pretuzbrukumā devās M.Rēdlihs un Lauris Dārziņš, kurš ar teicamu rezultatīvu piespēli palīdzēja partnerim samazināt rezultāta starpību līdz minimumam.

Arī turpinājumā Latvijas komanda centās apdraudēt mājinieku vārtus, turklāt 52.minūtē tas atkal deva rezultātu - pēc «Lada» hokejistu kļūdas pie saviem vārtiem Makmilens pārspēja pārsteigto Ivaņņikovu, tādējādi izlīdzinot rezultātu.

Šāds pavērsiens lika jau Ābolam ņemt 30 sekunžu pārtraukumu, bet piecas minūtes līdz pamatlaika beigām «Lada» bija lieliska iespēja atkal izvirzīties vadībā, tomēr ar pretinieku izgājienu uz vārtiem tika galā Kalniņš. Izskaņā iniciatīvu bija pārņēmuši mājinieki, rīdziniekiem atbildot vien ar kādu pretuzbrukumu, bet rezultāts pamatlaikā vairs nemainījās, un pēc 60 spēlētām minūtēm rezultāts vēstīja neizšķirtu 2:2.

Pagarinājums formātā trīs pret trīs tika aizvadīts aktīvā cīņā, bet vārti tajā tā arī netika gūti. Zīmīgi, ka tā laikā noraidījumu saņēma rīdzinieku hokejists Stolerijs, bet vairākumu «Lada» neizmantoja.

Līdz ar to šī mača uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles metienu sērijā, kurā ar 2:1 uzvarēja «Lada». Latvijas komandas labā vienīgo precīzo izgājienu veica Dārziņš, bet mājiniekiem uzvaru nodrošināja Filatova precīzais «bullītis».

Rīgas «Dinamo» un «Lada» savstarpēju maču Latvijas galvaspilsētā aizvadīja 14.novembrī, rīdziniekiem gūstot uzvaru «bullīšos» ar 2:1. Līdz ar to Toljati vienība ceturtdien rīdziniekiem revanšējās.

Toljati «Lada» - Rīgas «Dinamo» 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) pēcspēles metienos

vārti: 1:0 Igors Skorohodovs (24:43 skait.vair.), 2:0 Georgijs Belousovs (25:51, skait.vair.), 2:1 Miķelis Rēdlihs (46:56), 2:2 Brendons Makmilans (51:21)

metieni pa vārtiem: 31:24

soda minūtes: 4:11

uzvarētie iemetieni: 31:17

bloķētie metieni: 8:9

spēka paņēmieni: 13:18

Kaut Rīgas «Dinamo» ir turnīra pastarīte, tā 11 no pēdējām 15 spēlēm guvusi vismaz punktu, šajā laikā pamatlaikā zaudējot vien abām pagājušās sezonas finālistēm Magņitogorskas «Metallurg» un Sanktpēterburgas SKA, kā arī Čeļabinskas «Traktor» komandai.

Pēc šīs 4 izbraukuma spēļu sērijas Rīgas «Dinamo» nākamās nedēļas ievadā aizvadīs divas mājas spēles pret Minskas «Dinamo» un Maskavas CSKA.

Rīgas «Dinamo» izbraukuma spēles (Latvijas laiks)

24. novembris Jekaterinburga (Krievija), «Avtomobilist» - Rīgas «Dinamo» 2:3 - papildlaikā

26. novembris Magņitogorska (Krievija), «Metallurg» - Rīgas «Dinamo» 3:2

28. novembris Čeļabinska (Krievija), «Traktor» - Rīgas «Dinamo» 2:1 - pēcspēles metienos

30. novembris Toljati (Krievija), «Lada» - Rīgas «Dinamo» 3:2 - pēcspēles metienos

Rīgas komanda ar 26 punktiem 37 spēlēs joprojām ieņem pēdējo vietu starp 12 Rietumu konferences komandām, no priekšpēdējā vietā esošās Maskavas apgabala «Vitjaz» atpalikdama 14 punktus. Savukārt visas līgas kopvērtējumā priekšpēdējā vietā esošā Hantimansijskas «Jugra» apsteidz Latvijas vienību par vienu punktu.

Tikmēr «Lada» ar 33 punktiem 37 spēlēs ieņem 13.vietu starp 14 Austrumu konferences komandām.

Toljati komandas rindās Sotnieks savainojuma dēļ nav spēlējis kopš 12.oktobra. Viņš šosezon 14 spēlēs guvis divus vārtus un ticis pie negatīva lietderības koeficienta -2.

Sotnieks astoņas sezonas pārstāvēja Rīgas «Dinamo» komandu, bet pērn pievienojās «Lada» komandai.

tiešraide Miks Indrašis netrāpa, līdz ar to «Lada» izcīna uzvaru pēcspēles metienos un arī visā mačā. Staņislavs Bočarovs netrāpa, taču neprecīzs ir arī Brendons Makmilans. Ņikita Filatovs trāpa, bet Miķelis Rēdlihs nerealizē metienu. Rīgas «Dinamo» iedzinējos sērijā ar 1:2. Šeins Hārpers pārspēj Jāni Kalniņu, savukārt Rihards Bukarts netrāpa. Sērijā 1-1. Igors Skorohodovs netrāpa, savukārt Lauris Dārziņš eleganti apspēlē un iemet "Lada vārtos. Sērijā 1-0 vadībā izvirzās Rīgas «Dinamo». Papildlaiks noslēdzies bez vārtiem. Uzvarētājs tiks noteikts «bullīšos». Karls Stolerijs tiek noraidīts. Rīgas «Dinamo» pagarinājuma izskaņā pusotra minūte jāspēlē skaitliskajā mazākumā 3 pret 4. Papildlaikā ar metieniem izcēlušies Miks Indrašis un Rihards Bukarts. Trešais periods ir galā. Cīņas turpinājumā sekos papildlaiks. Lauris Dārziņš neizmanto iespēju izraut uzvaru mača pamatlaika pēdējā minūtē. Mača pamatlaikā jāspēlē vēl 2 minūtes. Kā otro vārtu autors statistikā atzīmēts Georgijs Pujacs, kaut metienu patiesībā izdarīja Brendons Makmilans. MAKMILĀĀNS! Rezultāts tiek izlīdzināts, 2-2. pic.twitter.com/AgmNKhnwKK— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) November 30, 2017 Trešajā periodā jāspēlē 8 minūtes. Artis Ābols pieprasa pusminūtes pārtraukumu. Rīgas «Dinamo» panāk neizšķirtu 2:2. Vārti! VĀĀRTII! Miķelis Rēdlihs samazina rezultāta starpību līdz minimumam. 2-1 Lada joprojām vadībā. pic.twitter.com/7VvFEXa7Lb— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) November 30, 2017 Krišjānis Rēdlihs pārtvēra ripu, ievirzīja ātro uzbrukumu, kura noslēgumā Miķelis Rēdlihs guva vārtus pēc Laura Dārziņa rezultatīvas piespēles. Vārti! Sācies trešais periods! Statistika pēc diviem periodiem. Rīgas «Dinamo» - Toljati «Lada»: vārti: 0:2 metieni pa vārtiem: 13:22 soda minūtes: 12:4 uzvarēti iemetieni: 9:22 bloķēti metieni: 4:5 spēka paņēmieni: 6:13 Noslēdzies otrais periods! Lauris Dārziņš netrāpa teju tukšos vārtos no tuvas distances. Rīgas «Dinamo» vairākumu neizmanto, turklāt rīdzinieki nu jau atkal palikuši mazākumā. Mačs ir teju pusē. Rīgas «Dinamo» pirmo reizi spēlē skaitliskajā vairākumā. Belusovs panāk 2-0 Lada labā. pic.twitter.com/DHpMycF8MA— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) November 30, 2017 «Lada» panāk 2:0. Jevgeņijs Ivaņņikovs glābj «Lada» no vārtu zaudējuma pēc Mika Indraša un Gunāra Skvorcova centieniem uzbrukumā. Tomēr ripa esot šķērsojusi vārtu līniju. «Lada» izvirzās 1:0 vadībā. Lada gūst vārtus, bet tiek skatīts video atkārtojums, 1-0 Lada. pic.twitter.com/sMx9yfHg0u— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) November 30, 2017 Vārti vēl nav ieskaitīti. Tiesneši skatās video atkārtojumu. «Lada» gūst vārtus! Robertam Lipsbergam uz noraidīto soliņa pievienojas arī Karls Stolerijs. Rīgas «Dinamo» minūti jāspēlē 3 pret 5 pretiniekiem. Rīgas «Dinamo» jau trešo reizi pēc kārtas dod iespēju «Lada» komandai spēlēt skaitliskajā vairākumā. Šoreiz rīdzinieku sastāvā 2 minūšu noraidījumu izcieš Roberts Lipsbergs. Sācies otrais periods! Rīgas «Dinamo» - Toljati «Lada»: metieni pa vārtiem 4:11 spēka paņēmieni 3:9 uzvarētie iemetieni 1:14 soda minūtes 4:0 bloķēti metieni 1:1 Pirmais periods noslēdzies. Rezultāts 0:0. Rīgas «Dinamo» vāji spēlē iemetienos. Līdz šim rīdzinieki piekāpušies visās 13 izspēlēs. Spēlējot skaitliskajā mazākumā, Brendonam Makmilanam laba izdevība gūt vārtus ātrajā pretuzbrukumā, tomēr arī šoreiz neizdodas iekarot «Lada» vārtus. Otrais noraidījums šajā mačā. 2 minūšu sodu saņēmis Emīls Ģēģeris. Rīgas «Dinamo» vēlreiz pirmajā periodā jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Abas komandas apmainās ar labām vārtu gūšanas iespējām, taču teicami spēlē vārtsargi Jānis Kalniņš un Jevgeņijs Ivaņņikovs. Lauris Dārziņš apdraudēja «Lada» vārtus, taču rezultatīvi spēlējošajam uzbrucējam šoreiz neizdevās nospēlēt precīzi. Kristaps Zīle izdara pirmo metienu uz «Lada» vārtiem, taču tas nav precīzs. Rīdzinieki mazākumu izturējuši. Pirmajā periodā nospēlētas 7 minūtes, taču vēl nav bijuši metienu pa «Lada» vārtiem. Ņikita Jevpalovs saņēmis 2 minūšu noraidījumu. Rīgas «Dinamo» jāspēlē skaitliskajā mazākumā. pic.twitter.com/MiJCroNC7u— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) November 30, 2017 Spēle sākusies!— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) November 30, 2017

