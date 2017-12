Indrašis un Dārziņš nokārto «Dinamo» pārliecinošāko uzvaru sezonā

Ar četriem rezultativitātes punktiem izceļoties Mikam Indrašim, trīs punktus savācot Laurim Dārziņam, pārliecinošāko uzvaru šajā sezonā Kontinentālās hokeja līgas (KHL) čempionātā svētdien savā laukumā izcīnīja Rīgas «Dinamo» komanda, kas ar 5:1 (3:0, 2:1, 0:0) sagrāva Bratislavas «Slovan» vienību no Slovākijas. Piecas ripas pretinieka vārtos Rīgas hokejisti iemeta otro reizi šosezon. Panākums ļāva Latvijas klubam atstāt pēdējo vietu turnīra tabulā.

Rīdzinieki pamatlaikā izcīnīja vien trešo panākumu šajā sezonā, bet pirmie divi tika gūti viesos. Tāpat pēc šīs uzvaras «Dinamo» pameta pēdējo vietu KHL kopvērtējumā, apsteidzot Hantimansijskas «Jugra» vienību, taču joprojām ir pēdējā Rietumu konferencē.

Mājiniekiem par mača varoni kļuva komandas kapteinis Miks Indrašis, kurš guva divus vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles, bet pa reizei izcēlās Guntis Galviņš, Lauris Dārziņš un Frenks Razgals, kurš iemeta savu pirmo ripu KHL karjerā.

Indrašis pirmo reizi kopš 2013.gada vienā KHL mačā guva četrus rezultativitātes punktus, tiekot atzīts par labāko mājinieku rindās. Tikmēr Dārziņam bija arī divas rezultatīvas piespēles, tāpat kā Miķelim Rēdliham, kamēr reizi partneriem asistēja arī Galviņš.

Latvijas klubs pārtrauca trīs zaudējumu sēriju, kamēr pretinieki iepriekšējos trijos mačos bija uzvarējusi.

Spēles pirmā trešdaļa noritēja ar mājinieku lielu pārsvaru, pirmo reizi šajā sezonā rīdziniekiem iemetot trīs ripas pirmajā trešdaļā, piedevām divas reizes izceļoties skaitliskajā vairākumā.

Rezultāts tika atklāts spēles sestajā minūtē, kad pēc Zeka Boičuka noraidījuma precīzs bija Galviņš, gūstot savus otros vārtus sezonā. Viņam asistēja Indrašis un Miķelis Rēdlihs, kurš atmeta ripu aizsargam, pēc tam Galviņam ar plaukstas metienu trāpot vārtu augšējā stūrī.

Tikmēr pārsvaru 14.minūtē dubultoja Indrašis, kurš vairākumā pēc skaistas kombinācijas trieca ripu vārtos no iemetiena apļa, noķerot pretinieku vārtsargu Jakubu Štepāneku uz pretkustību. Indrašim šis bija 14.vārtu guvums sezonā, bet pie rezultatīvām piespēlēm tika Dārziņš un Kristaps Zīle.

LAURIS DĀRZIŅŠ! Vārtu birums turpinās, 3-0. pic.twitter.com/OX3FYKUaTq— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) December 3, 2017

Rīdzinieki nedomāja apstāties un 16.minūtē guva arī trešos vārtus, šoreiz gan piepalīdzot veiksmei. Ātrā pretuzbrukumā Dārziņš no labās malas centās izdarīt piespēli Indrašim, taču ripa trāpīja pa «Slovan» aizsarga kāju un ielēca vārtu tīklā. Vārti tika ieskaitīti Dārziņam.

Trešdaļas beigas mājinieki gan noslēdza mazākumā, jo noraidījumu nopelnīja Māris Bičevskis.

Otrās trešdaļas sākumā vairāk uzbruka viesi, jo rīdzinieki vēl divas reizes palika mazākumā, taču labi vārtos darbojās Jānis Kalniņš. Tiesa, 35.minūtē viņš bija bezspēcīgs, kad uzbrukumam teicami pieslēdzās «Slovan» aizsargs Andrejs Mesārošs, kurš apspēlēja rīdzinieku ripu ķērāju.

Indrašis turpina rādīt klasi! Dinamo panāk 5-1. pic.twitter.com/AnRO93rLrx— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) December 3, 2017

Tas gan bija vien neliels uzplaiksnījums «Slovan» komandas izpildījumā, jo vēl pēc divām minūtēm «Dinamo» atjaunoja divu vārtu pārsvaru. No zilās līnijas spēcīgu metienu izdarīja Kristaps Zīle, bet vārtu priekšā ripas lidojuma virzienu izmainīja Razgals, gūstot savus pirmos vārtus sezonā un KHL karjerā. Savukārt vēl pēc minūtes Indrašis panāca jau 5:1, ātrā pretuzbrukumā saņemot laicīgu piespēli no Miķeļa Rēdliha.

Tikmēr trešajā periodā rezultāts vairs nemainījās, taču laukumā risinājās asa un brīžiem arī rupja spēle, jo īpaši no viesu puses. Dūres izvicināja Razgals un Niks Eberts, bet «Slovan» hokejisti arī pēc tam centās provocēt rīdziniekus, tiesa, pašiem pēc tam pāris reizes paliekot mazākumā.

Laukuma saimnieki varēja gūt arī sestos vārtus, taču reizi vairākumā ripa trāpīja pa vārtu pārliktni.

Jāpiebilst, ka šajā mačā rīdzinieku rindās atgriezās krievu uzbrucējs Nikolajs Žerdevs, kuram šobrīd ir pārbaudes laika līgums, jo iepriekšējais tikai izbeigts hokejista disciplīnas pārkāpumu dēļ. Zīmīgi, ka tieši Žerdevs iepriekšējā mačā pret «Slovan» guva uzvaras vārtus, tobrīd pārtraucot «Dinamo» rekordgaro 14 zaudējumu sēriju.

Rīgas «Dinamo» - Bratislavas «Slovan» 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Vārtu guvēji: 1:0 Guntis Galviņš (Miķelis Rēdlihs, Indrašis) (5:11, vair.), 2:0 Miks Indrašis (Dārziņš) (13:26, vair.), 3:0 Lauris Dārziņš (Indrašis, Galviņš) (15:39), 3:1 Andrejs Mesārošs (Ržepīks) (34:20), 4:1 Frenks Razgals (Zīle, Bičevskis) (36:18), 5:1 Miks Indrašis (Miķelis Rēdlihs, Dārziņš) (37:36).

Šīs mini mājas spēļu sērijas turpinājumā Rīgas klubs otrdien uzņems arī spēcīgo Maskavas CSKA, bet pēc tam izbraukumā gaidāms duelis pret Minskas «Dinamo».

Šajā cīņā savā starpā tikās Rietumu konferences vājākās komandas. «Slovan» ar 40 punktiem 37 spēlēs ieņem 13.vietu, kamēr Rīgas «Dinamo» ar 29 punktiem 38 mačos ir pēdējā starp 14 vienībām. Tiesa, rīdzinieki vairs nav vājākie visā līgā, jo tagad par diviem punktiem apsteidz «Jugra» komandu.

«Slovan» komanda pēdējā laikā rādījusi labu sniegumu, līdz mačam Rīgā izcīnot četras uzvaras iepriekšējās piecās spēlēs, turklāt vienīgais zaudējums šajā posmā piedzīvots pagarinājumā.

Bratislavas klubam sestdien pievienojās Rīgas «Dinamo» līdzjutējiem labi zināmais Sedlāčeks, kurš sezonu sāka Čehijas klubā Hradeckrālovas «Mountfield», kurā spēlē Latvijas hokejisti Oskars Cibuļskis un Andris Džeriņš.

Ģirts Ankipāns: K. Rēdlihu pietaupījām. Viņam mikrotrauma, būs nākamajā mačā. Salmela nākamnedēļ varētu atsākt slidot. Meijam un Balinskim ilgāk, lai tiktu uz kājām— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) December 3, 2017

Savukārt pēc tam 27 gadus vecais vārtsargs pārcēlās uz Itālijas vienību Bolcāno «Foxes». Līdz ar to «Slovan» kļuvusi par trešo komandu, kuru šosezon pārstāv Sedlāčeks.

Rīgas «Dinamo» un «Slovan» komandas KHL ietvaros līdz šim savā starpā tikušās 16 reizes. Spēles pamatlaikā noslēgušās 8 cīņas, no kurām 5 uzvarējuši rīdzinieki. Papildlaikā «dinamieši» uzvarējuši 1 no 3 dueļiem, bet pēcspēles metienos uzvarējuši 3 no 5 cīņām.

Rīgas «Dinamo» šī gada nogalē plāno arī startēt tradicionālajā Špenglera kausa izcīņā, kur grupā tiksies ar Šveices izlasi un Somijas augstākās līgas klubu Hāmēnlinnas HPK.