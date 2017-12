Seko līdzi spēlei: Rīgas «Dinamo» - Bratislavas «Slovan»

Informācija tiek papildināta...

Vārtu guvēji: 1:0 Guntis Galviņš (Miķelis Rēdlihs, Indrašis) (5:11, vair.), 2:0 Miks Indrašis (Dārziņš) (13:26, vair.), 3:0 Lauris Dārziņš (Indrašis, Galviņš) (15:39).

«Slovan» komanda pēdējā laikā rādījusi labu sniegumu, izcīnot četras uzvaras iepriekšējās piecās spēlēs, turklāt vienīgais zaudējums šajā posmā piedzīvots mača pagarinājumā.

Bratislavas klubam sestdien pievienojās Rīgas «Dinamo» līdzjutējiem labi zināmais Sedlāčeks, kurš sezonu sāka Čehijas klubā Hradeckrālovas «Mountfield», kurā spēlē Latvijas hokejisti Oskars Cibuļskis un Andris Džeriņš.

Savukārt pēc tam 27 gadus vecais vārtsargs pārcēlās uz Itālijas vienību Bolcāno «Foxes». Līdz ar to «Slovan» kļuvusi par trešo komandu, kuru šosezon pārstāv Sedlāčeks.

Rīgas «Dinamo» un «Slovan» komandas KHL ietvaros līdz šim savā starpā tikušās 16 reizes. Spēles pamatlaikā noslēgušās 8 cīņas, no kurām 5 uzvarējuši rīdzinieki. Papildlaikā «dinamieši» uzvarējuši 1 no 3 dueļiem, bet pēcspēles metienos uzvarējuši 3 no 5 cīņām.