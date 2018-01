Seko līdzi spēlei: Rīgas «Dinamo» - «Ņeftehimik»

Informācija tiek papildināta...

Mājinieku labā vārtus guva Frenks Razgals un Brendons Makmilens. Tiesa, jau cīņas devītajā minūtē Rīgas «Dinamo» zaudēja savu rezultatīvāko spēlētāju un kapteini Miku Indraši, kurš pēc rupjas pretinieka spēles guva kājas traumu.

Pret Indraši rupji nospēlēja «Ņeftehimik» uzbrucējs Ņikita Filatovs, kurš devītajā minūtē pie laukuma apmales pret Rīgas kluba līderi izdarīja sitienu celis celī. Indrašis sāpēs palika guļam uz ledus, tikai pēc laba brīža ar apkalpojošā personāla palīdzību dodoties uz ģērbtuvēm, īsti nespējot pielikt pie zemes labo kāju.

Spēlē Indrašis vairs nespēja atgriezties, taču arī uz slimnīcu viņam nevajadzēja doties, jo spēlei viņš jau pārģērbies sekoja līdzi no tribīnēm.

Tikmēr Filatovs, kurš sezonu sāka Toljati «Lada» komandā, bet decembrī tika aizmainīts uz «Ņeftehimik», saņēma 5+20 soda minūtes jeb noraidījumu līdz spēles beigām.

Tobrīd rīdzinieki jau zaudēja ar 0:1, jo trešajā minūtē «Ņeftehimik» hokejists Oļegs Piganovičs, saņēmis piespēli no laukuma malas, izdarīja precīzu plauktas metienu, trāpot Jāņa Kalniņa sargāto vārtu stūrī.

Lielajā skaitliskajā vairākumā Rīgas «Dinamo» bija vairākas labas iespējas panākt neizšķirtu un sodīt viesus par Filatova rupjo spēli, taču teicams «Ņeftehimik» vārtos bija Iļja Ježovs.

Laukumā bija nokaitēta atmosfēra, pēc tam abām komandām nopelnot pa abpusējam noraidījumam, kā arī Gunāram Skvorcovam cenšoties izkauties ar Damiru Šaripzjanovu. Tiesa, šoreiz tiesneši neļāva izvicināt dūres, iejaucoties starp hokejistiem, kuri jau bija nometuši cimdus.

Rīdziniekiem lieliska iespēja panākt neizšķirtu bija arī trešdaļas beigās, taču pēc Miķeļa Rēdliha metiena «Ņeftehimik» atkal glāba Ježovs.

Krietni veiksmīgāks rīdziniekiem bija otrais periods, kurā beidzot izdevās izmantot skaitlisko vairākumu, piedevām, realizējot divas no divām iespējām.

Cīņas 24.minūtē, kad pret Emīlu Ģēģeri noteikumus iepriekš bija pārkāpis vārtsargs Ježovs, ripa no burmzas vārtu priekšā atlēca pa metienam Razgalam, kurš no tuvas distances to trieca tukšā pretinieku cietokšņa stūrī.

Pārsvars piederēja laukuma saimniekiem, kuri drīz vien ieguva vēl vienu iespēju spēlēt vairākumā, šoreiz to realizējot jau pēc 22 sekundēm. Karls Stolerijs izdarīja spēcīgu metienu no zilās līnijas, bet ripas lidojuma virzienu mainīja Brendons Makmilens, izvirzot rīdziniekus vadībā ar 2:1.

Perioda beigās iespējas bija arī «Ņeftehimik» komandai, taču labi darbojās Kalniņš.

Rīgas «Dinamo» ar šo maču sāk 7 mājas spēļu sēriju. Janvārī rīdziniekiem kopumā paredzētas 10 spēles, no kurām 8 paredzētas savā laukumā.

20. janvārī plkst. 13 pie Rīgas 84. vidusskolas, kas atrodas Lielvārdes ielā 141, kluba jauno laiku vēsturē Rīgas «Dinamo» pirmo reizi aizvadīs spēli zem klajas debess, spēkojoties ar Baltkrievijas komandu Minskas «Dinamo». Šim mačam tiks uzbūvētas tribīnes ar 8500 skatītāju ietilpību.