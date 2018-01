Rīgas «Dinamo» papildlaikā zaudē neērtajai Ufas «Salavat Julajev»

Zaudējumu Kontinentālās hokeja līgas (KHL) čempionātā sestdien piedzīvoja Rīgas «Dinamo» komanda, kas savā laukumā ar 3:4 papildlaikā atzina sev neērtās Ufas «Salavat Julajev» pārākumu, kurai nesen pievienojās Latvijas aizsargs Oskars Bārtulis. Pirmos vārtus Latvijas vienība zaudēja, pretiniekam no laukuma cauršaujot Jāņa Kalniņa ķērājcimdu.

Vārtus rīdzinieku labā guva Ņikita Jevpalovs, Brendons Makmilans un Miķelis Rēdlihs, komandai tiekot pie viena kopvērtējuma punkta. Zīmīgi, ka kopā cīņā rīdziniekiem metienu pārsvars bija 36:19, tomēr trešajā periodā nācās atspēlēties, izlīdzinājumu izraujot piecas minūtes pirms pamatlaika beigām.

Rīdzinieki rezultātu iesāka ļoti labi un jau trešajā minūtē atklāja rezultātu - Miks Indrašis pārtvēra ripu pie apmales un nogādāja vārtu priekšā, kur pirmais Denija Kristo metiens tika atvairīts, bet pie ripas nokļuva Jevpalovs un ieraidīja to vārtos. Zīmīgi, ka vārtu priekšā cīnījās arī Bārtulis, kurš tika apspēlēts.

Drīz pēc tam «Salavat Julajev» bija bīstams ātrais uzbrukums, ko izdevās apturēt, tomēr sestajā minūtē viesi panāca izlīdzinājumu, kas izdevās diezgan kuriozi, jo Maksims Gončarovs metienu izdarīja uzreiz aiz centra līnijas. Pēc šāda notikuma Rīgas «Dinamo» vārtsargs Jānis Kalniņš devās mainīt savu ķērājcimdu.

Trešdaļas vidū Rīgas «Dinamo» ieguva vairākumu un tajā jau pēc pusminūtes Gints Meija iemeta vārtus, tomēr tos neieskaitīja. Pēc pirmā raidījuma «Salavat Julajev» vārtsargs Ivans Naļimovs nepiespieda ripu un tā pēc brīža tika ieraidīta vārtos, tomēr tiesnesis bija nosvilpis jau pirms tam. Perioda otrajā pusē notika ļoti aktīva cīņa, tomēr rezultāts nemainījās, pēdējās sekundēs rīdziniekiem arī noturoties mazākumā.

Otro periodu Rīgas «Dinamo» iesāka mazākumā, bet tas tika izturēts un drīz vien arī mājinieki tika pie vairākuma. Kopumā pārsvars bija Latvijas komandai un trešdaļas vidusdaļā tai bija vairāk nekā desmit izdarīto metienu pārsvars pār pretiniekiem, tomēr tas neko nedeva, jo vadību pārņēma «Salavat Julajev», kad pēc ilga individuālā gājiena Zahars Arzamascevs vārtu priekšā piespēlēja Enveram Ļisinam, kurš nekļūdījās.

Brīdi vēlāk pats Ļisins nopelnīja noraidījumu, bet arī šo vairākumu Rīgas «Dinamo» nerealizēja, bet 34.minūtē ieguva vēl vienu vairākumu un to šoreiz izmantoja - pēc ilgas saspēles Brendons Makmilans bija pirmais pie atsistās ripas, panākot 2:2.

Ja rīdzinieki ilgi cīnījās, lai panāktu izlīdzinājumu, «Salavat Julajev» vadību atguva jau pēc nieka 12 sekundēm, kad tika zaudēta cīņa pie apmales aiz vārtiem un zviedru uzbrucējs Līnuss Ūmarks piespēlēja Tēmu Hartikainenam, kurš nekļūdījās. Arī trešdaļas beigās vairāk un bīstamāk uzbruka Rīgas «Dinamo», tomēr rezultāts nemainījās.

Kaut trešās trešdaļas sākumā laukumā dominēja «Salavat Julajev», lēnām rīdzinieki sāka spēlēt arvien labāk un astotajā minūtē pēc Bārtuļa pārkāpumu ieguva vairākumu. Cīņa ritēja līdzīgi, bet piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Rīgas «Dinamo» izrāva neizšķirtu 3:3, kad pēc Miķeļa Rēdliha metiena ripa trāpīja pa vārtu stabu un pēc tam no vārtsarga muguras ielidoja vārtos.

Pēdējās divās minūtēs iespējas izraut uzvaru bija abām komandām, tomēr tās netika izmantotas, duelim turpinoties pagarinājumā. Pieliktajā laikā Ufas vienība uzvaru izrāva pēc spēlētas pusotras minūtes, kad ātrajā uzbrukumā precīzs bija Arzamascevs.

Rīgas «Dinamo» - Ufas «Salavat Julajev» 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Vārtu guvēji: 1:0 Ņikita Jevpalovs (Kristo, Indrašis) (2:06), 1:1 Maksims Gončarovs (Maiorovs) (5:57), 2:1 Envers Ļisins (Arzamascevs) (29:22), 2:2 Brendons Makmilans (Meija, Stolerijs) (34:26, vair.), 3:2 Tēmu Hartikainens (Ūmarks) (34:38), 3:3 Miķelis Rēdlihs (Dārziņš, Stolerijs) (54:55), 4:3 Zahars Arzamascevs (Tkačovs) (61:29).

Bārtulis aizvadīja savu trešo spēli Ufas komandā, sestdien nospēlējot 18 minūtes un 26 sekundes, kuru laikā veica vienu metienu un bloķēja vienu pretinieku raidījumu. Sezonu viņš sāka Vladivostokas «Admiral» komandā, taču desmit dienas pirms gadu mijas viņa līgums, pēc vēršanās arbitrāžas tiesā tika izbeigts, savukārt vēl pēc piecām dienām viņš līdz šīs sezonas beigām parakstīja līgumu ar Ufas klubu.

Sākotnēji zem jautājuma zīmes bija Rīgas «Dinamo» kapteiņa un rezultatīvākā spēlētāja Mika Indraša dalība šajā mačā, jo viņš iepriekšējā cīņā guva traumu, kad pret viņu rupji nospēlēja pretinieks. Indrašis guva augšstilba sasitumu, izvairoties no smagākām traumām, lai gan sākotnēji šķita, ka pretinieks ir izdarījis sitienu celis celī.

Rīgas «Dinamo» šosezon ar 42 punktu 46 spēlēs komanda ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām. No priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas «Slovan» to šķir pieci punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 29 punkti. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt desmit spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 30 punktus, tāpēc tuvākajās dienās, visticamāk, oficiāli tiks dzēstas rīdzinieku izredzes iekļūt Gagarina kausa izcīņā.

Tikmēr «Salavat Julajev» ar 74 punktiem 48 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem sesto vietu, turpinot cīņu par iekļūšanu «play-off».

Rīgas «Dinamo» ar Ufas hokejistiem šosezon jau reizi tikās, kad septembrī rīdzinieki viesos zaudēja ar 1:2.

Abas komandas līdz šim KHL čempionāta ietvaros savā starpā tikušās 18 reizes, no kurām tikai trīsreiz uzvaru izdevies izcīnīt «Dinamo» vienībai. Divreiz pamatlaikā un vienreiz pēcspēles metienu sērijā.

30 gadus vecais Bārtulis «Salavat Julejev» pievienojās nesen. Viņš pameta Vladivostokas «Admiral», kuru jau ilgāku laiku skārušas finansiālas problēmas.

Nākamo maču Ģirta Ankipāna vadītā komanda aizvadīs pirmdien pret HK «Soči», bet nākamo izbraukuma spēli Latvijas klubs aizvadīs vien 24. janvārī pret Maskavas «Spartak».

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar februārī gaidāmajām Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.