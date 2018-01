Rīgas «Dinamo» nenosargā 2 vārtu pārsvaru un kārtējo reizi zaudē HK «Soči»

Mača pamatlaikā «Dinamo» labā divus vārtus guva Miķelis Rēdlihs, kurš tika atzīts par labāko spēlētāju mājinieku rindās, bet viens precīzs metiens izdevās kanādiešu uzbrucējam Brendonam Makmilanam, kurš pēdējos piecos KHL mačos guvis piecus vārtus.

Abas komandas šosezon savā starpā vienreiz jau tikās, kad septembrī HK «Soči» savā laukumā triumfēja ar 5:1. Kopumā abi klubi spēkojušies 8 reizes, taču Rīgas «Dinamo» izdevies izcīnīt tikai vienu uzvaru, kas gūta 2015. gadā papildlaikā.

Spēles pirmajās minūtēs vienīgo bīstamo momentu pie pretinieku vārtiem sarūpēja Miķelis Rēdlihs, kura metienu no tuvas distances tvēra pretinieku vārtsargs Dmitrijs Šikins. Turpinājumā rīdzinieki tika pie iespējas pusotru minūti spēlēt piecatā pret trijiem pretiniekiem.

Kad «Soči» komandai bija četri laukuma spēlētāji, viesiem mazākumā izdevās atklāt cīņas rezultātu. Perioda vidū divu Kanādas olimpiskās izlases kandidātu duelī «Soči» uzbrucējs Eriks O'Dels apspēlēja «Dinamo» aizsargu Karlu Stoleriju un raidīja ripu Manta Armaļa sargātajā cietoksnī.

Tiesa, pēc divām minūtēm rīdzinieki izlīdzināja rezultātu. Pa kreiso malu ieslidojot pretinieku aizsardzības zonā, Frenks Razgals piespēlēja uz vidu, kur ripu no vārtu priekšas pretinieku mūrī raidīja Makmilans. Ar rezultatīvu piespēli šajā vārtu guvumā atzīmējās Razgals un Uvis Balinskis.

Trešdaļas noslēgumā «Soči» nopelnīja divus noraidījumus, kā rezultātā mājiniekiem trīs minūtes bija iespēja spēlēt vairākumā, taču viena vīra pārspēks pirmajā periodā netika realizēts.

Tikai 14 sekundes pēc otrā perioda sākuma, komandai spēlējot skaitliskajā vairākumā, Rīgas «Dinamo» vadībā izvirzīja Miķelis Rēdlihs, kuram rezultatīvi piespēlēja Miks Indrašis un Lauris Dārziņš.

Miķelis Rēdlihs realizē vairākumu! Indrašis piespelē Miķelim kurš triec ripu tukšā vārtu stūrī un panāk vadību Dinamo komandai, 2-1! pic.twitter.com/USoajmTVLp— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) January 8, 2018

Savukārt perioda otrajā pusē M.Rēdlihs panāca jau divu vārtu pārsvaru. Latviešu uzbrucējs iepauzēja un raidīja ripu starp Šikina kājsargiem, panākdams 3:1. Šajā vārtu guvumā ar rezultatīvu piespēli izcēlās Māris Bičevskis un Dārziņš.

VĀĀRTI! Miķelis Rēdlihs gūst savus otros vārtus spēle! Lieliska Bičevska piespēle, meistara pauze un 3-1! pic.twitter.com/JgJvzGv4mG— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) January 8, 2018

Pēc pāris minūtēm laukuma saimnieki tika pie iespējas spēlēt vairākumā, kurā ar bīstamiem metieniem atzīmējās M.Rēdlihs un rīdzinieku uzbrukuma līderis Miks Indrašis, taču Soču vienības vārtsargs bija uzdevumu augstumos.

Trešajā periodā laukumā dominēja viesi. Kamēr «Soči» izdarīja 13 metienus, Rīgas «Dinamo» visā trešdaļā kopumā pretinieku vārtus apdraudēja tikai vienu reizi.

Kaut arī lietuviešu vārtsargs Armalis rīdziniekus vairākkārt glāba no vārtu zaudējuma, «Soči» tomēr panāca rezultāta izlīdzinājumu. Viesu labā divus vārtus trešajā periodā guva Šons Kolinss, kurš neizšķirtu 3:3 panāca 31 sekundi pirms pamatlaika beigām.

Rīdzinieki kārtējo reizi šosezon izlaida uzvaru pamatlaikā un bija jāaizvada pagarinājums, kurā abām komandām bija vairākas iespējas pielikt punktu mačam, taču tas neizdevās. Tuvāk uzvarai pagarinājumā bija viesi, taču Armalis vienā no epizodēm bija uzdevumu augstumos.

Pēcspēles metienu sērijā savus «bullīšus» nerealizēja Gints Meija, Lauris Dārziņš un Denijs Kristo, kamēr pretinieki tajā pat laikā bija iemetuši divus metienus. Ceturtajā mēģinājumā Latvijas komandas vārtos stājās Jānis Kalniņš, taču precīzs bija arī «Soču» hokejists Vadims Hlopotovs, nodrošinot viesiem uzvaru.

Rīgas «Dinamo» - HK «Soči» 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1) pēcspēles metienos

Vārti: 0:1 Eriks O'Dels (skait.maz. 9:36), 1:1 Brendons Makmilans (11:28), 2:1 Miķelis Rēdlihs (skait.vair. 20:14), 3:1 Miķelis Rēdlihs (34:09), 3:2 Šons Kolinss (40:33), 3:3 Šons Kolinss (59:29)

Rīgas «Dinamo» ar 43 punktiem 47 spēlēs komanda ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām un ir pēdējā visā līgā. No konferencē priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas «Slovan» to šķir četri punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 30.

Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt deviņas spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 27 punktus, tāpēc zaudētas cerības iekļūt Gagarina kausa izcīņā.

Tikmēr «Soči» ar 78 punktiem 49 spēlēs ir Rietumu konferences sestajā vietā.

Nākamās divas spēles Rīgas «Dinamo» aizvadīs 10. un 18. janvārī, savā laukumā uzņemot attiecīgi Kazaņas «Ak Bars» un Habarovskas «Amur».

Savukārt pēc tam 20. janvārī plkst. 13 pie Rīgas 84. vidusskolas, kas atrodas Lielvārdes ielā 141, kluba jauno laiku vēsturē Rīgas «Dinamo» pirmo reizi aizvadīs spēli zem klajas debess, spēlējot pret ar Baltkrievijas komandu Minskas «Dinamo». Šim mačam tiks uzbūvētas tribīnes ar 8500 skatītāju ietilpību.