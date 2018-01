Rīgas «Dinamo» pret spēcīgo «Ak Bars» piedzīvo trešo zaudējumu pēc kārtas

Arī šajā mačā, tāpat kā iepriekšējā cīņā pirmdien, Rīgas «Dinamo» aktīvākie fani protestēja pret kluba vadības lēmumu aizliegt pazīstamajam līdzjutējam «Jurčikam Raganai» apmeklēt komandas spēles maskā. Mājinieku kluba fanu sektorā šoreiz tika izklāts liels komandas krekls, bet līdzjutēji spēlei sekoja no citiem sektoriem.

Spēli veiksmīgāk iesāka rīdzinieki. Devītajā minūtē vairākumā pēc vairākiem Rīgas «Dinamo» hokejistu metieniem pa Emīla Garipova vārtiem savu izdevību izmantoja aizsargs Karls Stolerijs, atklājot mača rezultātu.

VĀĀRTI!

Pēc Salmelas un Makmilana metiena ripa atlec pie Stolerija kurš triec ripu vārtos panākot 1-0 rīdzinieku labā. pic.twitter.com/7NWoITqywL— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) January 10, 2018

Trešdaļas otrā puse pagāja «Ak Bars» zīmē. Kazaņas vienība pusotras minūtes laikā guva divus vārtus. Vispirms no vārtu priekšas precīzi meta Vladimirs Tkačovs, bet 19. minūtē savu komandu vadībā izvirzīja Antons Landers, kurš vienatnē uzlauza Rīgas aizsardzību. Tiesa, vārtu zaudējumā vaina jāuzņemas arī vārtsargam Jānim Kalniņam. Pirmās 20 minūtes noslēdzās ar rezultātu 2:1 Krievijas kluba labā.

Antons Landers raida ripu vārtu virzienā, neveiksmīgi nospēlē Kalniņš un rezultāts jau 2-1 viesu labā. pic.twitter.com/DgqkZF80Yn— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) January 10, 2018

Otrajā trešdaļā iniciatīva piederēja «Ak Bars» hokejistiem, bet Rīgas vienībai rezultātu izdevās noturēt. Turklāt vairāk nekā piecas minūtes mājinieki spēlēja skaitliskajā mazākumā.

Trešās trešdaļas vidū Stolerijs ar spēcīgu raidījumu trāpīja pa vārtu pārliktni. Tomēr cīņas galvenie notikumi risinājās perioda beigu daļā, kad 54. minūtē Džastins Azevedo vairākumā neatvairāmi trieca ripu Kalniņa sargāto vārtu tīklā. Bet 150 sekundes līdz mača beigām Ate Ohtamā ar teicamu tālšāvienu pielika punktu šai spēlei, uzstādīdams gala rezultātu 4:1.

Ohtama pieliek treknu punktu spēlei, rezultāts 4-1 AkBars labā. pic.twitter.com/A3rabbCdXR— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) January 10, 2018

Rīgas «Dinamo» - Kazaņas «Ak Bars» 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Vārtu guvēji: 1:0 Karls Stolerijs (Makmilans, Salmela) (8:45, vair.), 1:1 Vladimirs Tkačovs (Azevedo, Sekačs) (17:03), 2:1 Antons Landers (Galievs) (18:33), 3:1 Džastins Azevedo (Zaripovs, Markovs) (53:52, vair.), 4:1 Ate Ohtamā (Klinkhamers, Svitovs) (57:30).

Rīgas «Dinamo» pirmdien savā laukumā nenoturēja divu vārtu pārsvaru un piedzīvoja zaudējumu HK «Soči» komandai ar rezultātu 3:4 pēcspēles metienos.

Jau otro spēli pēc kārtas Rīgas «Dinamo» vadība bija liegusi atrasties «Arēnā Rīga» ar masku galvā pazīstamajam līdzjutējam Jurčikam Raganai jeb īstajā vārdā Jurijam Pētersonam.

Aktuālie notikumi Rīgas Dinamo fanu sektorā - uz himnām bija pilns, kā beidzās, tā visi aizgāja prom pic.twitter.com/SIentBhMJF— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) January 10, 2018

Šajā nedēļas nogalē būs KHL Zvaigžņu mačs, līdz ar to turnīrā būs pārtraukums, no kura «Dinamo» atgriezīsies nākamajā ceturtdienā ar cīņu pret Habarovskas «Amur» komandu. Tālāk būs spēkošanās ar Minskas «Dinamo», šim mačam 20.janvārī notiekot zem atklātas debess Purvciemā, kā arī Hantimansijskas «Jugra» komandām.

Nākamo izbraukuma maču Latvijas klubs aizvadīs vien 24.janvārī pret Maskavas «Spartak».

KHL Zvaigžņu mačā piedalīsies arī «Dinamo» kapteinis un uzbrukuma līderis Miks Indrašis, kurš ar 19 precīziem metieniem šosezon ir KHL sestais labākais vārtu guvējs.

Rīgas «Dinamo» un «Ak Bars» komandas savā starpā līdz šim bija tikušās 18 reizes KHL čempionāta ietvaros. 16 dueļi noslēgušies mača pamatlaikā, no kuriem 5 reizes uzvaru izcīnījuši rīdzinieki.

Savukārt divi savstarpējie dueļi noslēgušies pēcspēles metienos. Katrai komandai pa reizei izdevies tikt pie panākuma «bullīšos».

Aizvadīto gadu rīdzinieki noslēdza ar neveiksmīgu sniegumu prestižajā Špenglera kausā, kur neizdevās tikt starp četrām labākajām komandām. Šveicē notikušajā turnīrā rīdzinieki vispirms ar 1:6 cieta sagrāvi pret Šveices izlasi, bet pēc tam ar 4:3 papildlaikā pārspēja Somijas klubu Hāmēnlinnas HPK. Savukārt cīņā par vietu pusfinālā komanda 1:4 piekāpās Latvijas izlases hokejistu Oskara Cibuļska un Andra Džeriņa pārstāvētajai Čehijas vienībai Hradeckrālovas «Mountfield».

Neveiksmīgi Rīgas «Dinamo» šosezon startē arī KHL čempionātā, jo ar 43 punktiem 48 spēlēs komanda ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām. No priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas «Slovan» to šķir septiņi punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 32. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt astoņas spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 24 punktus, tāpēc cerības iekļūt Gagarina kausa izcīņā zudušas.

Tāpat rīdzinieki ir pēdējie visā līgā, no priekšpēdējā pozīcijā esošās Toljati «Lada», kur spēlē aizsargs Kristaps Sotnieks un par galveno treneri strādā Artis Ābols, atpaliekot divus punktus.

Tikmēr «Ak Bars» ar 91 punktu 50 mačos atrodas Austrumu konferences līderpozīcijā.