Hokeja izlase pirmo treniņu aizvadījusi bez vairākiem līderiem

Latvijas komandas pirmajā nodarbībā vēl nebija vārtsarga Elvja Merzļikina, aizsarga Artūra Kuldas un uzbrucēju Ronalda Ķēniņa, Mārtiņa Karsuma, Kaspara Daugaviņa un Kirila Tambijeva.

Kā aģentūrai LETA atklāja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) preses sekretārs Edgars Gaross, Daugaviņš, Karsums un Tambijevs valstsvienības treniņiem pievienosies piektdien. Savukārt sestdien gaidāma Kuldas ierašanās, kad varētu sākt trenēties arī Ķēniņš, kamēr Merzļikins ieradīsies vien spēles dienā svētdien.

Latvijas un Kanādas valstsvienības svētdien «Arēnā Rīga» spēkosies plkst.21.

Kanādas valstsvienībai pirms Phjončhanas olimpiskajām spēlēm Rīgā būs treniņnometne, svētdien ar mājiniekiem aizvadot pārbaudes maču «Arēnā Rīga», bet divas dienas vēlāk tiekoties arī ar Baltkrieviju.

Tiesa, kanādiešu rindās nebūs neviena Nacionālās hokeja līgas (NHL) hokejista, jo šā turnīra spēlētāji Olimpiādē nepiedalīsies. Neskatoties uz to, Kanādas izlases sastāvs būs visnotaļ spēcīgs, izlasi veidojot pārsvarā no Eiropas klubos spēlējošajiem hokejistiem. Sastāvā ir arī Rīgas «Dinamo» aizsargs Karls Stolerijs.

Kanādas izlasē, kas dosies uz Phjončhanu, vislielākā pārstāvniecība ir no Kontinentālās Hokeja līgas (KHL), kur šobrīd spēlē 13 valstsvienībā iekļuvušie hokejisti. Četri spēlētāji ir no Šveices augstākās līgas (NLA), pa trim no Amerikas Hokeja līgas (AHL) un Zviedrijas, bet pa vienam no Vācijas un Austrijas līgām.

Komandā iekļautie 25 hokejisti kopā aizvadījuši 5544 mačus NHL.

Zīmīgi, ka Kanādas izlase Rīgā viesosies arī maijā, aizvadot treniņnometni pirms pasaules čempionāta un pārbaudes mačā atkal tiekoties ar Latviju. Tad Kanādas izlasē jau varēs būt NHL klubu spēlētāji.

Kanādas izlase iepriekš pārbaudes spēles Rīgā aizvadījusi 2003. un 2005. gadā. Pirmajā reizē Latvija piekāpās ar 1:3, bet otrajā duelī tika piedzīvota vēl viena neveiksme ar 3:5.

Biļetes uz spēli var iegādāties visās «Biļešu servisa» tirdzniecības vietās un internetā. Lētākās biļetes uz šo maču maksā astoņus eiro.

Kamēr citas izlases piedalīsies olimpiskajās spēlēs, kas ilgs no 9. līdz 25. februārim, Latvijai februāra vidū ir ieplānots piedalīties Eiropas Hokeja izaicinājuma (EIHC) turnīrā Dānijā.

Latvijas izlases kandidātu saraksts pārbaudes spēlei ar Kanādu

Vārtsargi: Elvis Merzļikins («Lugano», Šveice), Jānis Kalniņš (Rīgas «Dinamo»), Rihards Cimermanis («Zemgale»/LLU).

Aizsargi: Kristaps Zīle, Uvis Jānis Balinskis, Guntis Galviņš, Georgijs Pujacs (visi - Rīgas «Dinamo»), Oskars Bārtulis (Ufas «Salavat Julajev», Krievija), Artūrs Kulda (Pekinas «Kuņluņ Red Star», Ķīna), Pauls Svars, Roberts Kaļķis (abi - «Rīga», MHL).

Uzbrucēji: Miks Indrašis, Lauris Dārziņš, Miķelis Rēdlihs, Māris Bičevskis, Gunārs Skvorcovs, Emīls Ģēģeris, Gints Meija, Ņikita Jevpalovs, Frenks Razgals, Rihards Bukarts, Vitālijs Pavlovs, Edgars Kulda, Oskars Batņa (visi - Rīgas «Dinamo»), Kaspars Daugaviņš (Ņižņijnovgorodas «Torpedo», Krievija), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes «Lions», Šveice), Mārtiņš Karsums (Maskavas «Dinamo», Krievija), Kirils Tambijevs (Karagandas «Sariarka», Kazahstāna), Daniels Bērziņš («Rīga», MHL), Sandis Zolmanis («Kurbads»).