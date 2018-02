Latvijas izlase pilnu tribīņu priekšā piekāpjas Kanādas hokejistiem

Kanādas izlases labā vārtus guva aizsargi Marks Andrē Granjāni un Mets Robinsons, kuri ikdienā pārstāv Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Minskas «Dinamo» un Maskavas CSKA. Savukārt nepārspēts Kanādas izlases vārtos palika Ufas «Salavat Julajev» ripu ķērājs Bens Skrivenss.

Mača rezultātu trešajā minūtē atklāja Granjāni, kurš izdarīja spēcīgu metienu no zilās līnijas, ripai pēc rikošeta ielidojot starp Elvja Merzļikina kājsargiem. Spēles sestajā minūtē pēc Meijas spēka paņēmiena pret Rīgas «Dinamo» hokejistu Karlu Stoleriju abu komandu spēlētāji pagrūstījās, taču iztika bez liekiem asumiem.

Sešas minūtes pirms pirmā perioda beigām tikai Skrivenss glāba kanādiešus no vārtu zaudējuma, kuru pretiniekiem centās sarūpēt Māris Bičevskis. Dažas minūtes vēlāk kanādiešu vārtu drošību apdraudēja arī Mārtiņš Karsums, kuram pie tālā vārtu stabiņa piespēlēja Ņikita Jevpalovs, taču arī šoreiz Skrivenss bija uzdevumu augstumos.

Otrā perioda sākumā ar diviem spēcīgiem metieniem no zilās līnijas pretinieku vārtsarga modrību pārbaudīja aizsargs Kristaps Zīle. Tiesa, ripu kanādiešu cietoksnī neizdevās dabūt, turklāt perioda vidū kanādieši guva savus otros vārtus mačā. Veiksmīgi uzbrukumam pieslēdzās rīdziniekiem pazīstamais kanādiešu aizsargs Mets Robinsons, kurš apspēlēja vairākus latviešu laukuma spēlētājus un vienatnē nonāca pret Merzļikinu, raidīdams ripu vārtos.

Tuvojoties perioda beigām, pēc Mika Indraša metiena pirmais pie atlēkušās ripas bija Miķelis Rēdlihs, taču arī viņam neizdevās pārspēt pretinieku vārtsargu. Minūti pirms otrās trešdaļas beigām Latvijas izlase pirmo reizi mačā tika pie iespējas spēlēt vairākumā, tomēr tas netika izmantots.

Trešā perioda pirmajā daļā krietni aktīvāki bija kanādieši, bet trešdaļas vidū par pāris bīstamiem metieniem parūpējās Lauris Dārziņš un Georgijs Pujacs. Trešdaļas turpinājumā bīstami meta arī Indrašis un Rēdlihs, kura raidīto ripu Skrivenss atvairīja ar plecu.

Nepilnu minūti pirms pamatlaika beigām Merzļikins tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, turklāt noraidījumu saņēma Rīgas «Dinamo» kanādiešu aizsargs Stolerijs. Spēlējot sešatā pret četriem, Latvijas hokejistiem tomēr neizdevās gūt goda vārtus, ciešot zaudējumu ar rezultātu 0:2.

Kanādas izlasei gatavojoties olimpiskajām spēlēm, pēc mača komandas aizvadīja arī divus pagarinājumus, pirmo daļu spēlējot ar četriem laukuma spēlētājiem, otro - ar trim. Šajos pagarinājumos Latvija piekāpās ar 1:3, bet pēc tam «bullīšos» guva virsroku.

Latvijas izlase - Kanādas olimpiskā izlase 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Vārtu guvēji: 1:0 Marks Andrē Granjāni (Voļskis) (2:13), 2:0 Mets Robinsons (Rojs) (30:30).

Latvijas izlase pieteikumā bija 15 uzbrucēji, līdz ar to bija iespēja spēlēt ar pieciem uzbrucēju virknējumiem.

No izsauktajiem laukuma spēlētājiem šajā mačā nepiedalījās Edgars Kulda, Daniels Bērziņš un Oskars Bārtulis, kurš iedzīvojies savainojumā.

Piektdien no no Latvijas izlases kandidātu saraksta tika atskaitīti uzbrucēji Sandis Zolmanis un Rihards Bukarts. Savukārt vien šodien Rīgā no Šveices ieradās vārtsargs Elvis Merzļikins.

Latvijas valstsvienībai šoreiz nevarēja pievienoties Čehijā spēlējošie Roberts Bukarts, Ralfs Freibergs, Andris Džeriņš un Oskars Cibuļskis, jo šajās dienās viņi ir aizņemti klubos. Bukarts un Džeriņš piektdien atzīmējās ar rezultativitātes punktiem Čehijas čempionātā.

Kanādas valstsvienība pirms Phjončhanas olimpiskajām spēlēm Rīgā aizvada treniņnometni. Pēc mača ar Latviju kanādiešiem Rīgā paredzētas pārbaudes spēles arī pret Baltkrieviju un Zviedriju - attiecīgi 6. un 11. februārī.

Sastāvā nav neviena Nacionālās hokeja līgas (NHL) hokejista, jo šā turnīra spēlētāji Olimpiādē nevar piedalīties. Neskatoties uz to, sastāvs būs visnotaļ spēcīgs, izlasi veidojot pārsvarā no Eiropas klubos spēlējošajiem hokejistiem.

Kanādas izlasē, kas dosies uz Phjončhanu, vislielākā pārstāvniecība ir no Kontinentālās Hokeja līgas (KHL), kur šobrīd spēlē 13 valstsvienībā iekļuvušie hokejisti. 4 spēlētāji ir no Šveices augstākās līgas (NLA), pa trim no Amerikas Hokeja līgas (AHL) un Zviedrijas, bet pa vienam no Vācijas un Austrijas līgām.

Komandā iekļautie 25 hokejisti kopā aizvadījuši 5544 mačus NHL.

Kanādas izlase Rīgā viesosies arī maijā, aizvadot treniņnometni pirms pasaules čempionāta un pārbaudes mačā atkal tiekoties ar Latviju. Tad Kanādas izlasē jau varēs būt NHL klubu spēlētāji.

Kanādas izlase iepriekš pārbaudes spēles Rīgā aizvadījusi 2003. un 2005. gadā. Pirmajā reizē Latvija piekāpās ar 1:3, bet otrajā duelī tika piedzīvota vēl viena neveiksme ar 3:5.

Latvijas izlases kandidātu saraksts pārbaudes spēlei ar Kanādu

Vārtsargi: Elvis Merzļikins («Lugano», Šveice), Jānis Kalniņš (Rīgas «Dinamo»), Rihards Cimermanis («Zemgale»/LLU).

Aizsargi: Kristaps Zīle, Uvis Jānis Balinskis, Guntis Galviņš, Georgijs Pujacs (visi - Rīgas «Dinamo»), Oskars Bārtulis (Ufas «Salavat Julajev», Krievija), Artūrs Kulda (Pekinas «Kuņluņ Red Star», Ķīna), Pauls Svars, Roberts Kaļķis (abi - «Rīga», MHL).

Uzbrucēji: Miks Indrašis, Lauris Dārziņš, Miķelis Rēdlihs, Māris Bičevskis, Gunārs Skvorcovs, Emīls Ģēģeris, Gints Meija, Ņikita Jevpalovs, Frenks Razgals, Vitālijs Pavlovs, Edgars Kulda, Oskars Batņa (visi - Rīgas «Dinamo»), Kaspars Daugaviņš (Ņižņijnovgorodas «Torpedo», Krievija), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes «Lions», Šveice), Mārtiņš Karsums (Maskavas «Dinamo», Krievija), Kirils Tambijevs (Karagandas «Sariarka», Kazahstāna), Daniels Bērziņš («Rīga», MHL).