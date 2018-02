Girgensons vēlreiz gūst vārtus mazākumā, bet «Sabres» piedzīvo ceturto zaudējumu pēc kārtas

«Sabres» savās mājās ar rezultātu 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) pagarinājumā atzina Anaheimas «Ducks» pārākumu, zaudējot 11.reizi šī gada 15 mačos.



Pirmajā maiņā spēlējušais Girgensons jau spēles ceturtajā minūtē atklāja rezultātu, kad mazākumā ieguva ripu, ielauzās pretinieku zonā, izdarīja metienu un pats nokļuva pie atsistās ripas, atkārtotā raidījumā vairs nekļūdoties.

Girgensons mazākumā reizi izcēlās arī pagājušajā nedēļā. Tagad viņš šosezon guvis sešus vārtus un savā NHL karjerā sešas reizes izcēlies tieši mazākumā. Vienu reizi tas viņam izdevās debijas 2013./2014.gada sezonā, kamēr 2014./2015.gada sezonā latvietis mazākumā izcēlās pat trīs reizes, bet pēdējās nedēļas laikā šai statistikai pieskaitītas vēl divas reizes.



Otrajā trešdaļā pēc Džeka Aikela vārtiem vairākumā «Sabres» panāca arī 2:1, tomēr arī šoreiz pārsvars tika izlaists. Pēc tam jau «Sabres» izglābās no zaudējuma pamatlaikā, kad 15 sekundes pirms pamatlaika beigām izcēlās Raiens O'Railijs, kurš pirms tam 52.minūtē netīšām bija ieraidījis ripu savos vārtos.



«Ducks» rindās šajā mačā izcēlās Rikards Rakells, Ondržejs Kaše, Korijam Perijam ieskaitīja O'Railija ripu savos vārtos, bet pagarinājumā punktu duelim pielika Adams Henrīks.



Girgensons spēlēja 17 minūtes un 28 sekundes, no tām nedaudz vairāk nekā pusotru mazākumā. Latvietis piecas reizes meta pa vārtiem, izpildīja vienu spēka paņēmienu un nopelnīja pozitīvu lietderības rādītāju +1.



Pēdējos sešos mačos Girgensons guvis trīs vārtus, tagad vairs tikai par precīzu metienu atpaliekot no iepriekšējās divās sezonās iespētā, kad pretinieku vārtsargus viņš pārspēja pa septiņām reizēm. Savukārt labākā viņam bija 2014./2015.gada sezona, kad latvietis iemeta 15 ripas.



Girgensons šosezon 48 spēlēs guvis sešus vārtus, veicis četras rezultatīvas piespēles un ticis pie negatīva lietderības koeficienta -6.



Bufalo klubs ar 38 punktiem 53 spēlēs saglabā stabilu pēdējo, 16.vietu, Austrumu konferencē, bet «Ducks» ar 62 punktiem ir Rietumu konferences astotajā pozīcijā.



Visas līgas ieskaitē «Sabres» par pieciem punktiem apsteidz tikai Arizonas «Coyotes» komandu.



Noslēdzot piecu mājas spēļu sēriju, «Sabres» nākamajā duelī ceturtdien tiksies ar Ņujorkas «Islanders».