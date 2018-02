Girgensona pārstāvētā «Sabres» aizmaina rezultatīvo Keinu

«Sabres» kā kompensāciju ieguva uzbrucēju Denu O'Rīgenu, kā arī 2019.gada drafta pirmās kārtas izvēles tiesības un 2020.gada drafta ceturtās kārtas izvēli.

Keins šosezon 61 spēlē pretinieku vārtsargus ir pārspējis 20 reizes, tikai par divu precīzu metienu tiesu atpaliekot no «Sabres» līdera Džeka Aikela.

Tāpat Keins ir ticis pie 40 rezultativitātes punktiem, pēc šī rādītāja esot trešais labākais Bufalo kluba spēlētājs.

Patlaban 26 gadus vecais Keins uz «Sabres» komandu pārcēlās 2015.gada februārī, kad viņš tika iemainīts no Vinipegas «Jets» komandas.

Līdzšinējās karjeras laikā Keins NHL regulārajos čempionātos 557 spēlēs ir guvis 177 vārtus un 163 reizes asistējis partneriem, savukārt Stenlija kausa izcīņā viņš vēl nav spēlējis.

Tikmēr 24 gadus vecais O'Rīgens NHL aizvada tikai otro sezonu, debiju piedzīvojot pērn. Šosezon viņš Sanhosē «Sharks» rindās 19 spēlēs izcēlies ar četrām rezultatīvām piespēlēm, savukārt vēl 31 spēli viņš aizvadījis Amerikas Hokeja līgas (AHL) klubā Sanhosē «Barracuda», kur bija Rūdolfa Balcera komandas biedrs. AHL amerikāņu uzbrucējs, kurš dzimis Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, 31 spēlē izcēlies ar septiņiem vārtiem un 18 rezultatīvām piespēlēm.

Keinam pēc šīs sezonas noslēgsies sešu gadu līgums, uzbrucējam kļūstot par neierobežoti brīvo aģentu, līdz ar to varēs pievienoties jebkurai NHL komandai, iepriekšējiem darba devējiem nesaņemot kompensāciju.

«Sabres» aizvada kārtējo neveiksmīgo sezonu, jo Austrumu konferencē ieņem pēdējo - 16.vietu. Tikmēr «Sharks» Rietumu konferencē ieņem piekto vietu, pretendējot uz vietu Stenlija kausa izcīņā.

Pirmdien notika vēl virkne darījumu, no kuriem jāizceļ Kolumbusas «Blue Jackets» un Vankūveras «Canucks» maiņa, Kolumbusā nonākot austriešu veterānam Tomāšam Vanekam, bet uz «Canucks» pārceļoties uzbrucējiem Taileram Motem un somam Jusi Jokinenam.

Interesanti, ka Vaneks otro gadu pēc kārtas pēdējā maiņu dienā spiests mainīt klubus, jo pērn viņš no Detroitas «Red Wings» nonāca Floridas «Panthers» komandā. Kopš 2013./2014.gada sezonas, kad viņš atstāja «Sabres» komandu, Vanekam šī būs jau septītais NHL klubs.

«Blue Jackets» komanda bija aktīva darījumos, jo pirmdien no Arizonas «Coyotes» ieguva uzbrucēju Raienu Kujavinski, bet šķīrās no Džordana Maletas. Tāpat no Otavas «Senators» tika iemainīts aizsargs Aiens Kouls, pretī dodot uzbrucēju Niku Moutriju un 2020.gada NHL drafta trešās kārtas izvēli. Savukārt svētdien Kolumbusas vienība iemainīja Marku Letestū no Nešvilas «Predators».

No pirmdien veiktajām maiņām jāizceļ arī Vinipegas «Jets» darījums ar Sentluisas «Blues», kā rezultātā uz Kanādu pārcelsies Pols Štjastnijs, pretī dodot šī gada NHL drafta pirmās kārtas izvēli, kā arī tiesības uz uzbrucēju Eriku Foliju.