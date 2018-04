No Stenlija kausa pazudīs vairāku NHL leģendu vārdi

Tādu vislielākā spožuma hokeja zvaigžņu kā Gordija Hova, Bobija Hala un Morisa Rišāra vārdi kopš šī gada vairs nebūs atrodami uz Stenlija kausa, tāpat kā citu spēlētāju vārdi no komandām, kas izcīnījušas Nacionālās hokeja līgas (NHL) kārotāko balvu laika posmā no 1954. līdz 1965.gadam.

Lai ar laiku Stenlija kauss izmēros nekļūtu pārāk liels un tā pamatnē atrastos vieta jaunu ieguvēju vārdiem, pavasarī no tās tiks noņemts kārtējais posms jeb josla, kurā iegravēti uzvarētāji no 1954. līdz 1965.gadam.

«Cilvēki Saskačevanā varētu būt apbēdināti, jo Gordija [Hova] vārds tiks noņemts, taču tāda ir tradīcija,» sacīja Hokeja slavas zāles pārstāvis Maiks Bolts, kurš pavada Stenlija kausu tā braucienos pa pasauli.

«Tas vairs nevar būt lielāks, jo tad ar to nevarētu darīt to, kas ar to tiek darīts,» Bolts norādīja, ka Stenlija kausam paliekot pārmēru lielam, to spēlētājiem būtu grūti pacelt virs galvas.

Stenlija kauss ir unikāls ar to, ka netiek izgatavotas tā kopijas no kurām vienu saglabā čempioni. Uz tā pamatnēm iegravēti katra to izcīnījušā spēlētāja vārds, tostarp arī Latvijas hokeja leģendas Sanda Ozoliņa. Viņš pie prestižās trofejas tika 1996.gadā ar Kolorādo «Avalanche» vienību.

Kanādas ģenerālgubernators Lords Stenlijs kausu ziedoja 1892.gadā un laika gaitā tas no 18 centimetrus augsta trauka izauga līdz balvai kāzu tortes lielumā. Tā sastāv no oriģinālā trauka un piecām joslām ar gravējumiem, Katra šī josla spēj nest apmēram 13 sezonu čempionus.