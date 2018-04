Balcers gūst 21. un Bļugers 20. vārtus šosezon Amerikas hokeja līgā

Balcera pārstāvētā Sanhosē «Barracuda» izbraukumā ar rezultātu 6:2 (1:0, 2:0, 3:1) pārspēja Stoktonas «Heat».

Otrajā periodā Balcers guva vārtus un panāca 3:0 vadību, kā arī rezultatīvi piespēlēja komandas piekto vārtu guvumā.

STAY HOT RUDY!



Make that 3-0 #SJBarracuda, the 21st of the season for Balcers! pic.twitter.com/JVM5QFoA5S— San Jose Barracuda (@sjbarracuda) April 7, 2018