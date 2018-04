Bļugeram vārtu guvums AHL mačā; Kivleniekam 25 atvairīti metieni un uzvara

Bļugera pārstāvētā Vilksbāres/Skrentonas «Penguins» komanda izbraukumā ar rezultātu 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) pārspēja Springfīldas «Thunderbirds».

Pašlaik 23 gadus vecais Bļugers vārtus guva otrā perioda sākumā, panākot savai komandai 2:0 vadību. Latviešu uzbrucējs šajā mačā izpildīja 6 metienus un spēli pabeidza ar +1 lietderības koeficientu.

🚨 #WBSPens GOAL GIF 🚨 Blueger picks the far corner to put the Penguins up 2-0 pic.twitter.com/rTo9oX7acL— WBS Penguins (@WBSPenguins) April 14, 2018