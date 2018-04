Ķēniņš pietuvojas Šveices titulam; Merzļikinam 50 atvairīti metieni zaudējumā

Latvijas hokejista Ronalda Ķēniņa pārstāvētā Cīrihes «Lions» trešdien pēc uzvaras papildlaikā pār Elvja Merzļikina «Lugano» nokļuva uzvaras attālumā no Šveices augstākās līgas (NLA) čempionu titula.

«Lions» finālsērijas ceturtajā mačā savā laukumā uzvarēja ar rezultātu 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0), sērijā līdz četrām uzvarām panākot 3-1.

Jau nākamajā mačā, kas sestdien notiks Lugāno, «Lions» var tikt pie čempionu kausa un zelta medaļām.

Merzļikins šajā mačā atvairīja 50 metienus, tomēr ar to bija par maz, lai tiktu pie uzvaras.

Trešdienas spēli labāk sāka «Lugano», kas pēc Loika Vedova un Maksima Lapjēra metieniem pirmajā periodā panāca 2:0, otros vārtos iemetot skaitliskajā mazākumā.

Tomēr nākamajos divos periodos «Lions» iemeta pa vienai ripai, izceļoties Drū Šoram un Piusam Zuteram, bet papildlaikā uzvaru mājiniekiem nodrošināja Kriss Baltisbergers, Merzļikinu pārspējot spēles 75. minūtē.

Ķēniņš spēlēja 24 minūtes un 23 sekundes, ar rezultativitāti neizceļoties. Viņš divas reizes meta pa vārtiem, maču noslēdzot ar pozitīvu lietderības rādītāju +1.

Tikmēr Merzļikins atvairīja 50 no 53 pretinieku metieniem. Zīmīgi, ka «Lugano» hokejisti šajā mačā izdarīja tikai 21 metienu, tostarp papildlaikā pretiniekus netraucējot, «Lions» vārtsargam Lukasam Flēleram mačā atvairot 19 raidījumus.

Ķēniņš izslēgšanas turnīrā 15 spēlēs guvis četrus vārtus un veicis piecas rezultatīvas piespēles, būdams starp komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Savukārt regulārajā čempionātā viņam neklājās tik labi, jo uzbrucējs 40 mačos guva vienus vārtus un veica deviņas rezultatīvas piespēles.

Savukārt Merzļikins 15 «play-off» mačos ielaidis vidēji 2,40 ripas, atvairot 92,83% metienu.

Sērijas pirmajā mačā «Lions» viesos uzvarēja ar 1:0, bet otrajā duelī Cīrihes komanda savā laukumā pagarinājumā bija pārāka ar 5:4, kamēr trešajā cīņā «Lugano» mājās revanšējās ar 3:0. Otrajā mačā Ķēniņš atzīmējās ar vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, lai gan sākotnēji viņam bija piešķirtas pat trīs rezultatīvas piespēles.

Abi Latvijas hokejisti pēc Šveices čempionāta noslēguma tiek gaidīti Latvijas izlasē, kas gatavojas pasaules čempionātam.

«Lions» klubs par Šveices čempionu kļuvis astoņas reizes, iepriekšējo reizi to paveicot 2014. gadā, bet 2012. gadā komanda kopā ar Ķēniņu to paveica, kad to trenēja Bobs Hārtlijs, kurš pašlaik vada Latvijas valstsvienību. Tikmēr «Lugano» par Šveices čempioni kļuvusi septiņas reizes, bet pēdējo reizi tas notika tālajā 2006. gadā.

Pateicoties iekļūšanai Šveices čempionāta finālā, «Lugano» un «Lions» komandas nodrošinājušas iespēju nākamsezon sacensties Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgā.

Ceturtdaļfinālā «Lugano» ar 4-1 pārspēja «Fribourg-Gotteron» vienību, kamēr «Lions» ar tādu pašu rezultātu uzvarēja «Zug» hokejistus.

«Lugano» regulārajā čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet «Lions» bija septītā. Tikmēr devītajā vietā bija vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvētā Langnau «Tigers», kam sezonas beigās pievienojās uzbrucējs Tomass Andersons, latviešu pārstāvētajai komandai piedaloties vājāko komandu turnīrā, kurā tika saglabāta vieta NLA.