Merzļikins otro reizi Šveices čempionāta finālsērijā paliek «sausā»

«Lugano» duelī pret Ronalda Ķēniņa pārstāvēto «Lions» fināla piektajā mačā savā laukumā uzvarēja ar 4:0 (1:0, 0:0, 3:0), taču sērijā līdz četrām uzvarām joprojām ir iedzinējos ar 2-3.

Teicams Lugāno komandas vārtos bija Merzļikins, kurš tāpat kā sērijas trešajā mačā aizvadīja «sauso» spēli.

Mājiniekiem divus vārtus guva Gregorijs Hofmans, iemetot «Lugano» pirmos divus vārtus, bet pa reizei izcēlās arī Filips Fērers un Luka Fazīni. Uzvaras pamatus «Lugano» ielika trešā perioda sākumā, kad minūtes laikā guva divus vārtus, panākot 3:0.

Ķēniņš šajā mačā spēlēja 20 minūtes un 26 sekundes, trīs reizes metot pa vārtiem, maču noslēdzot ar neitrālu lietderības rādītāju. Pamatlaika pēdējā minūtē Latvijas hokejists par rupjību nopelnīja desmit soda minūtes.

Sērijas sestā spēle trešdien notiks Cīrihē.

Ķēniņš izslēgšanas turnīrā 16 spēlēs guvis četrus vārtus un veicis piecas rezultatīvas piespēles, būdams starp komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Savukārt regulārajā čempionātā viņam neklājās tik labi, jo uzbrucējs 40 mačos guva vienus vārtus un veica deviņas rezultatīvas piespēles.

Savukārt Merzļikins 16 «play-off» mačos ielaidis vidēji 2,25 ripas, atvairot 93,2% metienu, abos rādītājos esot izslēgšanas spēļu labākais vārtsargs.

Sērijas pirmajā mačā «Lions» viesos uzvarēja ar 1:0, bet otrajā duelī Cīrihes komanda savā laukumā pagarinājumā bija pārāka ar 5:4. Otrajā mačā Ķēniņš atzīmējās ar vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, lai gan sākotnēji viņam bija piešķirtas pat trīs rezultatīvas piespēles. Savukārt trešajā mačā «Lugano» mājās revanšējās ar 3:0, bet trešdien Cīrihē «Lions» bija pārāka papildlaikā ar 3:2.

Abi Latvijas hokejisti pēc Šveices čempionāta noslēguma tiek gaidīti Latvijas izlasē, kas gatavojas pasaules čempionātam.

«Lions» klubs par Šveices čempionu kļuvis astoņas reizes, iepriekšējo reizi to paveicos 2014. gadā, bet 2012. gadā komanda kopā ar Ķēniņu to paveica, kad to trenēja Bobs Hārtlijs, kurš pašlaik vada Latvijas valstsvienību. Tikmēr «Lugano» par Šveices čempioni kļuvusi septiņas reizes, bet pēdējo reizi tas notika tālajā 2006. gadā.

Pateicoties iekļūšanai Šveices čempionāta finālā, «Lugano» un «Lions» komandas nodrošinājušas iespēju nākamsezon sacensties Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgā.

Ceturtdaļfinālā «Lugano» ar 4-1 pārspēja «Fribourg-Gotteron» vienību, kamēr «Lions» ar tādu pašu rezultātu uzvarēja «Zug» hokejistus.

«Lugano» regulārajā čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet «Lions» bija septītā. Tikmēr devītajā vietā bija vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvētā Langnau «Tigers», kam sezonas beigās pievienojās uzbrucējs Tomas Andersons, latviešu pārstāvētajai komandai piedaloties vājāko komandu turnīrā, kurā tika saglabāta vieta NLA.