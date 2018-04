Irbes godināšanas spēlē tiksies Latvijas un Šveices hokejisti

Latvijas un Šveices cīņa «Arēnā Rīga» sāksies plkst. 19.40. Maču tiešraidē rādīs Latvijas Televīzijas 7. kanāls.

Pirms ceturtdien gaidāmā pārbaudes mača starp Latvijas un Šveices hokeja izlasēm «Arēnā Rīga» tiks iemūžināts leģendārā latviešu vārtsarga Artūra Irbes numurs.

Kādreizējais vārtsargs Irbe, kuram pašlaik ir 51 gads, savas hokejista karjeras laikā 13 sezonas aizvadīja Nacionālajā hokeja līgā (NHL), pārstāvot Sanhosē «Sharks», Dalasas «Stars», Vankūveras «Canucks» un Karolīnas «Hurricanes» vienības.

2002.gadā latvietis palīdzēja Karolīnas klubam aizkļūt līdz Stenlija kausa izcīņas finālsērijai, kurā «Hurricanes» hokejisti ar rezultātu 1-4 zaudēja «Red Wings».

Pēc 2004./2005.gada NHL lokauta Irbe spēlēja dažādos Eiropas klubos, tostarp arī Latvijas komandā «Rīga 2000», bet 2008.gadā nolēma beigt sportista karjeru un kļuva par Rīgas «Dinamo» vārtsargu treneri.

Pēc tam no 2009. līdz 2011. gadam viņš pasaules spēcīgākajā līgā strādāja kā Vašingtonas «Capitals» vārtsargu treneris, tomēr amatu atstāja, jo neredzēja karjeras izaugsmes iespējas.

Savukārt 2013.gadā Irbe bija Latvijas izlases konsultants. 2014./2015. gada sezonā viņš atgriezās NHL un bija Bufalo «Sabres» vārtsargu treneris, bet aizvadītajā sezonā viņš strādāja ar Latvijas čempiones «Kurbads» vārtsargiem.

Latvijas izlases sastāvā Irbe aizvadījis 64 spēles un piedalījies deviņos pasaules čempionātos, kā arī divos olimpisko spēļu turnīros. 1989. un 1990. gadā Irbe piedalījās pasaules čempionātā PSRS izlases sastāvā.

2010. gadā Irbe tika uzņemts Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Slavas zālē.

Latvijas hokejā ir iemūžināts arī Helmuta Baldera 19.numurs un Kārļa Skrastiņa 7.numurs.

Latvija ar Šveici iepriekšējo reizi spēkojās aizpērn, zaudējot pretiniekiem gan divos pārbaudes mačos, gan pasaules čempionāta spēlē.

Šveices komandas rindās mačam pret Latviju pieteikti galvenokārt spēlētāji no vietējās līgas komandām. Vienīgais Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārstāvis ir vārtsargs Reto Berra, bet trīs spēlētāji ir no Amerikas Hokeja līgas (AHL), no kuriem visi ir Latvijas hokejistu komandas biedri.

Jonass Sīgentalers šosezon kopā ar Kristoferu Binduli spēlēja Hēršijas «Bears» komandā, Noā Rods bija komandas biedrs Rūdolfam Balceram Sanhosē «Barracuda» vienībā, kamēr Kalvins Tirkaufs bija Klīvlendas «Monsters» rindās kopā ar Edmundu Matīsu Kivlenieku. Tiesa, neviens no šīs trijotnes šodien nestāsies pretī saviem komandas biedriem, jo Bindulis savainojuma dēļ neturpina cīņu par vietu izlasē, Balceram vēl ir mači AHL izslēgšanas turnīrā, bet Kivlenieks tikai ceturtdien atgriezīsies no Ziemeļamerikas.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas valstsvienība līdz šim aizvadītajās sešās pārbaudes spēlēs piedzīvojusi tikai zaudējumus. Vispirms viesos ar 2:3 un 2:6 tika zaudēts Norvēģijai, bet vēlāk sekoja bezvārtu neveiksmes savā laukumā ar 0:3 un 0:5 pret Somijas izlasi, savukārt aizvadītajā nedēļā divas reizes ar vienādu 1:4 viesos tika zaudēts Slovākijai.

Piektdien abas izlases tiksies atkārtoti, bet gatavošanās pasaules čempionātam tiks noslēgta 1.maijā ar spēli pret Kanādu.

Veselības problēmu dēļ Latvijas izlasē šajā pavasarī nebūs iepriekšējo trīs gadu komandas kapteiņa Kaspara Daugaviņa, kuram veikta rokas operācija. Tāpat komandas sastāvā nebūs uzbrucēju Laura Dārziņa, Zemgus Girgensona un Jāņa Sprukta, kā arī vārtsargu Ivara Punnenova un Jāņa Kalniņa. Tāpat sagaidāms, ka pasaules čempionātā nevarēs palīdzēt arī aizsargs Artūrs Kulda.

Iepriekš arī bija skaidrs, ka uz izlasi netiks aicināts aizsargs Oskars Bārtulis.

Savainojuma dēļ Latvijas hokeja izlasei šajā pavasarī nevarēs palīdzēt arī aizsargs Bindulis, kā arī no otrdienas ar komandu vairs netrenējas uzbrucējs Renārs Krastenbergs un vārtsargs Māris Jučers.

Pasaules čempionātā, kas sāksies 4.maijā, Latvijas izlase Herningā spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, ASV, Vāciju, Norvēģiju, Dāniju un Dienvidkoreju. Četras labākās komandas tiks ceturtdaļfinālā.