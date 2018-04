Latvijas hokejistiem turpinās neveiksmju sērija pārbaudes spēlēs

Abas komandas Rīgā tikās jau ceturtdien, kad Latvija zaudēja pagarinājumā ar 1:2.

Sagatavošanos čempionātam Latvijas izlase noslēgs 1.maijā, savā laukumā aizvadot maču pret spēcīgo Kanādu, kas veidota no Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem.

Latvijas izlasei piektdienas mačā atkal neveicās uzbrukumā, lai gan bija labas izdevības pārspēt pieredzējušo Šveices izlases vārtsargu Reto Berru, tomēr viņš atvairīja visus pretinieku metienus.

Spēli Latvijas izlase sāka ar Kristeru Gudļevski vārtos, kurš dienu iepriekš kājas krampju dēļ nespēja pabeigt maču. Ceturtdien Gudļevskis laukumu pameta nepārspēts, bet šajā mačā kapitulēja jau devītajā minūtē, kad no iemetiena apļa viņu ar ne pārāk spēcīgu metienu pārspēja Semjuels Velzers.

Latvijas izlase pēc tam divas reizes bija vairākumā, taču to neizmantoja, savukārt otrajā trešdaļā piecu minūšu laikā Tobiass Geizers un Romēns Lēfels panāca jau 3:0 viesu labā.

Pēc otrā perioda Gudļevski vārtos nomainīja Matīss Edmunds Kivlenieks, kurš arī šo sezonu aizvadīja Amerikas Hokeja līgā (AHL), izlasei pievienojoties vien ceturtdien. Viņam šī bija debija Latvijas izlasē, kurā 20 minūšu laikā izdevās vārtus nosargāt neskartus.

Tiesa, pēc tam abas komandas pēc abpusējas vienošanās, aizvadīja arī piecu minūšu papildlaiku formātā trīs pret trim, kurā Kivlenieks vienus vārtus ielaida.

Savukārt pēcspēles metienu sērijā mājinieki bija pārāki ar 2:1, vārtus gūstot Robertam Bukartam un Ņikitam Jevpalovam.

Latvijas izlases rindās par mača labāko spēlētāju atzina Andri Džeriņu, bet Šveices valstsvienībā Lukass Friks.

Abu komandu pirmajā savstarpējā mačā ceturtdien Latvijas izlase cieta neveiksmi papildlaikā ar rezultātu 1:2, izšķirošos vārtus ielaižot 37 sekundes pirms papildus piecminūtes beigām.

Latvijas hokejisti šajā pavasarī pārbaudes mačos cietuši astoņus zaudējumus tikpat spēlēs.

Ceturtdien Latvijas izlases labā vārtus guva Andris Džeriņš.

Pirms ceturtdienas spēles notika īpaša un sirsnīga ceremonija, kurā tika iemūžināts leģendārā vārtsarga Artūra Irbes krekls ar 1.numuru. Ar šo numuru izlasē līdz ar to neviens vairs nespēlēs.

Latvija ar Šveici iepriekšējo reizi pirms šiem mačiem spēkojās aizpērn, zaudējot pretiniekiem gan divos pārbaudes mačos, gan pasaules čempionāta spēlē.

Šveices komandas rindās mačam pret Latviju pieteikti bija galvenokārt spēlētāji no vietējās līgas komandām. Vienīgais Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārstāvis bija vārtsargs Reto Berra, bet trīs spēlētāji bija no Amerikas Hokeja līgas (AHL), no kuriem visi ir Latvijas hokejistu komandas biedri.

Jonass Sīgentalers šosezon spēlēja kopā ar Kristoferu Binduli Hēršijas «Bears» komandā, Noā Rods bija komandas biedrs Rūdolfam Balceram Sanhosē «Barracuda» vienībā, kamēr Kalvins Tirkaufs bija Klīvlendas «Monsters» rindās kopā ar Edmundu Matīsu Kivlenieku. Tiesa, Bindulis savainojuma dēļ neturpina cīņu par vietu izlasē, bet Balceram vēl ir mači AHL izslēgšanas turnīrā.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas valstsvienība līdz šim aizvadītajās septiņās pārbaudes spēlēs piedzīvojusi tikai zaudējumus. Vispirms viesos ar 2:3 un 2:6 tika zaudēts Norvēģijai, bet vēlāk sekoja bezvārtu neveiksmes savā laukumā ar 0:3 un 0:5 pret Somijas izlasi, savukārt aizvadītajā nedēļā divas reizes ar vienādu 1:4 viesos tika zaudēts Slovākijai, kam sekoja neveiksme ar 1:2 arī pret Šveici.

Veselības problēmu dēļ Latvijas izlasē šajā pavasarī nebūs iepriekšējo trīs gadu komandas kapteiņa Kaspara Daugaviņa, kuram veikta rokas operācija. Tāpat komandas sastāvā nebūs uzbrucēju Laura Dārziņa, Zemgus Girgensona un Jāņa Sprukta, kā arī vārtsargi Ivars Punnenovs un Jānis Kalniņš. Tāpat sagaidāms, ka pasaules čempionātā nevarēs palīdzēt arī aizsargs Artūrs Kulda.

Iepriekš arī bija skaidrs, ka uz izlasi netiks aicināts aizsargs Oskars Bārtulis.

Savainojuma dēļ Latvijas hokeja izlasei šajā pavasarī nevarēs palīdzēt arī aizsargs Bindulis, kā arī no otrdienas ar komandu vairs netrenējas uzbrucējs Renārs Krastenbergs un vārtsargs Māris Jučers.

Pasaules čempionātā, kas sāksies 4.maijā, Latvijas izlase Herningā spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, ASV, Vāciju, Norvēģiju, Dāniju un Dienvidkoreju. Četras labākās komandas tiks ceturtdaļfinālā.