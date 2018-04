Ķēniņš iemet tukšos vārtos un trešo reizi kļūst par Šveices čempionu

Ķēniņš trešo reizi karjerā izcīnīja Šveices čempiona titulu, atkārtojot 2012. un 2014.gadā gūtos panākumus, pirmo no tiem izcīnot pašreizējā Latvijas izlases galvenā trenera Boba Hārtlija vadībā.

Tikmēr par Šveices vicečempionu kļuva Latvijas izlases un «Lugano» komandas vārtsargs Elvis Merzļikins.

Abi hokejisti tiek gaidīti Latvijas izlasē pirms pasaules čempionāta, kas 4.maijā sāksies Dānijā.

«Lions» piektdien viesos izšķirošajā septītajā finālsērijas spēlē bija pārāka ar 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), sērijā uzvarot ar 4-3.

Rezultātu atklāja «Lions» spēlētājs Patriks Gērings, kurš Merzļikinu pārspēja mača septītajā minūtē. Pēc tam rezultāts nemainījās, bet pusotru minūti pirms pamatlaika beigām «Lugano» nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, savukārt 20 sekundes pirms sirēnas Ķēniņš iemeta ripu tukšos pretinieku vārtos, panākot 2:0 mačā un uzvaru visā sērijā.

Ķēniņš spēlēja 18 minūtes un 56 sekundes, divas reizes metot pa vārtiem un maču noslēdzot ar pozitīvu lietderību +1.

Tikmēr Merzļikins atvairīja 26 no 27 metieniem.

Ķēniņš izslēgšanas turnīrā 18 spēlēs guva piecus vārtus un veica sešas rezultatīvas piespēles, būdams starp komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Savukārt regulārajā čempionātā viņam neklājās tik labi, jo uzbrucējs 40 mačos guva vienus vārtus un veica deviņas rezultatīvas piespēles.

Savukārt Merzļikins 18 «play-off» mačos ielaida vidēji 2,17 ripas, atvairot 93,45% metienu, abos rādītājos esot izslēgšanas spēļu labākais vārtsargs.

Sērijas pirmajā mačā «Lions» viesos uzvarēja ar 1:0, bet otrajā duelī Cīrihes komanda savā laukumā pagarinājumā bija pārāka ar 5:4, sērijā panākot 2-0. Otrajā mačā Ķēniņš atzīmējās ar vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, lai gan sākotnēji viņam bija piešķirtas pat trīs rezultatīvas piespēles.

Savukārt trešajā mačā «Lugano» mājās revanšējās ar 3:0, ceturtajā duelī Cīrihē «Lions» bija pārāka papildlaikā ar 3:2, bet tad Lugāno vienība svinēja divas uzvaras ar 4:0 un 3:2, panākot izšķirošo maču.

«Lions» klubs par Šveices čempionu nu kļuvis deviņas reizes, iepriekšējo reizi to paveicos 2014. gadā, bet 2012. gadā komanda kopā ar Ķēniņu to paveica, kad to trenēja Bobs Hārtlijs, kurš pašlaik vada Latvijas valstsvienību. Tikmēr «Lugano» par Šveices čempioni kļuvusi septiņas reizes, bet pēdējo reizi tas notika tālajā 2006. gadā.

Pateicoties iekļūšanai Šveices čempionāta finālā, «Lugano» un «Lions» komandas nodrošinājušas iespēju nākamsezon sacensties Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgā.

Ceturtdaļfinālā «Lugano» ar 4-1 pārspēja «Fribourg-Gotteron» vienību, kamēr «Lions» ar tādu pašu rezultātu uzvarēja «Zug» hokejistus. Tikmēr pusfinālā Lugāno komanda ar 4-2 uzvarēja «Biel» komandu, bet «Lions» ar 4-2 uzvarēja «Bern» hokejistus.

«Lugano» regulārajā čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet «Lions» bija septītā. Tikmēr devītajā vietā bija vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvētā Langnau «Tigers», kam sezonas beigās pievienojās uzbrucējs Tomas Andersons, latviešu pārstāvētajai komandai piedaloties vājāko komandu turnīrā, kurā tika saglabāta vieta NLA.