Hārtlijs: Latvijas izlasei šobrīd ir trīs vārtsargi, kuri spēj uzvarēt spēles

Latvijas hokeja izlase, turpinot gatavošanos pasaules meistarsacīkstēm, piektdien «Arēnā Rīga» ar rezultātu 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) zaudēja Šveices izlasei, sagatavošanās posmā ciešot astoto zaudējumu tikpat mačos.

Bobs Hārtlijs gan atzina, ka viņš bija apmierināts ar komandas sniegumu spēles ievadā.

«Patika kā sākām spēli. Bijām enerģiski un kopumā aizvadījām labāku maču kā vakar (ceturtdien). Pirmie zaudētie vārti nolika mūs uz ceļiem un bija nepieciešams laiks, lai pieceltos. Reto Berra Šveices komandas vārtos darbojās labi, atvairot daudzus metienus. Viņš bija īstajā laikā un vietā. Rīt būs neliels treniņš, svētdien atpūtīsimies,» tuvāko dienu plānus ieskicēja Hārtlijs.

Viņa vadītā komanda gatavošanos pasaules čem pionātam noslēgs otrdien ar pārbaudes maču pret spēcīgo Kanādu.

Piektdienas mačā trešajā periodā Latvijas izlases vārtus sargāja izlases debitants Matīss Edmunds Kivlenieks, kurš komandai pievienojās vien dienu iepriekš.

«Šodien devām iespēju Kivleniekam, lai viņš izmēģina spēkus šajā līmenī. Protams, Elvis Merzļikins un Kristers Gudļevskis ir mūsu labākie vārtsargi, taču arī Kivlenieks nospēlēja ļoti labi,» pauda Hārtlijs.

«Pēcspēles metienos viņš demonstrēja tiešām labu sniegumu. Mums šobrīd ir trīs vārtsargi, kuri spēj uzvarēt spēles un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Tomēr gribu būt tiešs - pasaules čempionātā vārtu drošība tiks uzticēta Gudļevskim un Merzļikinam, un Kivlenieks to ļoti labi apzinās,» pauda treneris.

«Veicām dažas izmaiņas spēlētāju virknējumos, taču nespējām atrast veidus kā gūt vārtus. Tā ir lieta, kas mums ir jāizlabo,» noteica Latvijas izlases galvenais treneris. «Vairākumā nespējām izmantot savas iespējas, taču spēlētāji darīja, ko varēja.»

«Sastāvā ir daudz jauni spēlētāji, kuri vēl cenšas atrast savu spēli,» turpināja Hārtlijs. «Arī daži pieredzējušie spēlētāji savu spēli vēl nav atraduši, taču tādēļ mēs aizvadām pārbaudes spēles. Hokejistiem mēdz būt formas kritumi un šajās spēlēs viņi cenšas atgūt labāko formu.»

Noslēgumā Hārtlijs pauda viedokli, ka Latvijā nav milzīgs skaits spēlētāju, no kuriem komplektēt sastāvu. «Mums trūkst sastāva dziļuma, tādēļ laukumā laižam daudz jaunus spēlētājus. Tādējādi mēs gatavojamies ne tikai šim, bet arī nākamajiem pasaules čempionātiem, investējot jaunajos hokejistos. Diemžēl mums nav saraksta ar 200-300 spēlētājiem, kuri varētu spēlēt izlasē.»

«Esmu apmierināts ar komandas sniegumu,» izteicās Šveices izlases galvenais treneris Patriks Fišers. «Spēlējām labāk kā vakar, cīnījāmies vairāk un spēlējām vienkāršāk. Mūsu mazākums šodien bija ļoti labs un mūsu vārtsargs Reto Berra darbojās labi.»

Sagatavošanos čempionātam Latvijas izlase noslēgs 1.maijā, savā laukumā aizvadot maču pret spēcīgo Kanādu, kas veidota no Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem.

Abu komandu pirmajā savstarpējā mačā ceturtdien Latvijas izlase cieta neveiksmi papildlaikā ar rezultātu 1:2, izšķirošos vārtus ielaižot 37 sekundes pirms papildus piecminūtes beigām.

Pirms ceturtdienas spēles notika īpaša un sirsnīga ceremonija, kurā tika iemūžināts leģendārā vārtsarga Artūra Irbes krekls ar 1.numuru. Ar šo numuru izlasē līdz ar to neviens vairs nespēlēs.

Latvija ar Šveici iepriekšējo reizi pirms šiem mačiem spēkojās aizpērn, zaudējot pretiniekiem gan divos pārbaudes mačos, gan pasaules čempionāta spēlē.

Šveices komandas rindās mačam pret Latviju pieteikti bija galvenokārt spēlētāji no vietējās līgas komandām. Vienīgais Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārstāvis bija vārtsargs Reto Berra, bet trīs spēlētāji bija no Amerikas Hokeja līgas (AHL), no kuriem visi ir Latvijas hokejistu komandas biedri.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas valstsvienība līdz šim aizvadītajās septiņās pārbaudes spēlēs piedzīvojusi tikai zaudējumus. Vispirms viesos ar 2:3 un 2:6 tika zaudēts Norvēģijai, bet vēlāk sekoja bezvārtu neveiksmes savā laukumā ar 0:3 un 0:5 pret Somijas izlasi, savukārt aizvadītajā nedēļā divas reizes ar vienādu rezultāu 1:4 viesos tika zaudēts Slovākijai, kam sekoja neveiksme ar 1:2 un 0:3 pret Šveici.

Veselības problēmu dēļ Latvijas izlasē šajā pavasarī nebūs iepriekšējo trīs gadu komandas kapteiņa Kaspara Daugaviņa, kuram veikta rokas operācija.

Tāpat komandas sastāvā nebūs uzbrucēju Laura Dārziņa, Zemgus Girgensona un Jāņa Sprukta, kā arī vārtsargi Ivars Punnenovs un Jānis Kalniņš. Tāpat sagaidāms, ka pasaules čempionātā nevarēs palīdzēt arī aizsargs Artūrs Kulda.

Iepriekš arī bija skaidrs, ka uz izlasi netiks aicināts aizsargs Oskars Bārtulis.

Savainojuma dēļ Latvijas hokeja izlasei šajā pavasarī nevarēs palīdzēt arī aizsargs Bindulis, kā arī no otrdienas ar komandu vairs netrenējas uzbrucējs Renārs Krastenbergs un vārtsargs Māris Jučers.

Pasaules čempionātā, kas sāksies 4.maijā, Latvijas izlase Herningā spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, ASV, Vāciju, Norvēģiju, Dāniju un Dienvidkoreju. Četras labākās komandas tiks ceturtdaļfinālā.