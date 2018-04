Merzļikins pasūtījis ekipējumu ar Latvijas patriotisma simboliem

Merzļikins ar «Lugano» komandu šonedēļ noslēdza Šveices čempionāta finālsēriju, kurā nācās atzīt Ronalda Ķēniņa pārstāvētās Cīrihes «Lions» vienības pārākumu. Šie abi hokejisti tuvākajā laikā tiek gaidīti Latvijas izlases rindās, lai gatavotos pasaules čempionātam.

Šveices čempionāta izslēgšanas turnīrā pašlaik 24 gadus vecais Merzļikins 18 spēlēs vidēji ielaida 2,17 ripas un atvairīja 93,45% metienu. Šajos abos rādītājos viņš bija labākais vārtsargs «play-off» mačos.

Merzļikins pasūtījis jaunu vārtsargu ekipējumu, kuru rotā vairāki patriotiski zīmējumi - Brīvības piemineklis, Latvijas ģerbonī attēlotā lauva un arī grifs, kā arī Vecrīgas skats uz trim torņiem - Rīgas Doma baznīcu, Rīgas Svētā Pētera baznīcu un Rīgas Svētā Jēkaba katedrāli.

Thank you to @BauerHockey for an amazing job! You guys make the sickest gear! 😍 💥💥🔥🔥🔥🔥💣

💣

And as well to @Sylabrush for awesome job😏👊🏼👊🏼💥🔥 pic.twitter.com/ToYEHe78aq— Elvis Merzlikins (@Merzly30) April 28, 2018