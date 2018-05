Latvijas hokejisti cieš zaudējumu arī pret spēcīgo Kanādas izlasi

Pažo izdodas iegūt ripu pie Latvijas izlases vārtiem un viņa raidītais metiens dod ceturtos vārtus Kanādai, 4-1.

Pageau retrieves the puck in front of Latvian goal and his shot makes it 4-1 Canada. pic.twitter.com/tUe0Lnig3s— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) May 1, 2018