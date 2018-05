Hārtlijs: Man neinteresē rezultāts pārbaudes spēlēs

Latvijas hokeja izlase otrdien «Arēnā Rīga» ar rezultātu 1:6 (1:1, 0:3, 0:2) zaudēja Kanādas izlasei, līdz ar to gatavošanos pasaules čempionātam noslēdzot bez pārbaudes spēlēs izcīnītām uzvarām.

Latvijas izlase pirms pasaules čempionāta Dānijā, kur pirmā spēle būs jāaizvada jau sestdien, cieta deviņus zaudējumus deviņās spēlēs. Līdz ar to Latvijas hokejisti pirmo reizi uz pasaules čempionāta augstāko divīziju, kur tā allaž spēlējusi kopš 1997.gada, dosies bez uzvarām pārbaudes spēlēs.

«Ļoti lepojos ar komandu. Smagi cīnījāmies. Mums vajag būvēt komandu, kas būtu vienota,» pēc otrdienas mača preses konferencē sacīja Hārtlijs. «Šī, iespējams, bija labākā spēle [pārbaudes mačos]. Man neinteresē rezultāts, bet rādītais sniegums.»

Hārtlijs vēlreiz uzsvēra, ka lepojas ar spēlētājiem, piebilstot, ka komandai vēl pēc divām dienām jābūt gatavai čempionātam.

Latvijas hokeja izlase pirmo reizi savā vēsturē zaudējusi 11 spēlēs pēc kārtas, jo neveiksmes tika gūtas arī divās februārī aizvadītās pārbaudes turnīra pēdējās spēlēs Dānijā. Savulaik Latvijas izlase no 2005.gada decembra līdz 2006.gada aprīlim nespēja uzvarēt desmit mačos pēc kārtas, bet toreiz viens mačs tika noslēgts neizšķirti.

Hārtlijs norādīja, ka mačā pret viņa tautiešiem ātrums un ripas kontrole bija tas, kas izšķīra spēles likteni.

«Mums vajag izstrādāt programmu, kas attīsta spēlētāju ātrumu, spēku un slidošanas kvalitāti. Slidošana bija lielākā atšķirība,» piebilda Latvijas izlases kanādiešu treneris.

Tāpat viņš norādīja, ka Latvijas izlase šajā pavasarī nav savā labākajā sastāvā.

«Mums ir savainojumi, kas ietekmē sastāvu. Nav iespējams tādus spēlētājus kā Daugaviņu un Dārziņu aizstāt. Taču šajā sakarā neko nevar izdarīt. Nevar uzvarēt ar spēlētājiem kuru nav,» bilda treneris.

Tāpat šajā mačā kļuva zināms, ka pēdējo maču valstsvienības rindās aizvadījis Mārtiņš Cipulis, kurš uz pasaules čempionātu nedosies. Viņš izlases rindās aizvadīja 207 spēles, savā pēdējā mačā tiekot atzīts par labāko Latvijas izlases rindās.

«Par Cipuli. Tā nebija runa par izmešanu no komandas. Viņš nav bērns, kuram jāsaka, ka viņš nav gatavs spēlei. Runājām kā to panāk cienījamākā veidā. Cipulim bija iespēja būt iemetienā pret Konoru Makdeividu spēles sākumā. Teicu, lai nenāk nost no laukuma līdz ar sirēnu. Cipulis jau pēc Dānijas turnīra teica, ka pietiks, bet es teicu, ka nekādā gadījumā,» Hārtlijs norādīja, ka komanda no veterāna centusies atvadīties ar cieņu.

Tikmēr Kanādas izlases galvenais treneris Bils Pīterss uzteica Latvijas izlasi.

«Abas komandas smagi cīnījās. Mums ir sarežģīta grupa. Trešo trešdaļu Latvija spēlēja ļoti labi,» sacīja treneris.

Latvijas un Kanādas izlases savā starpā tiksies arī pasaules čempionātā Dānijā.