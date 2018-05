Kur spēlēs hokeja izlase un dzīvi vadīs līdzjutēji...

Liela daļa līdzjutēju uz Dāniju izvēlējušies lidot līdz Kopenhāgenai, tad ar vilcienu doties līdz Herningai. Brauciens prasa četras stundas. Vilciena biļetes no Dānijas galvaspilsētai līdz Herningai un atpakaļ maksā 110 eiro.

Herningā dzīvo ap 50 000 iedzīvotāju, un tās apkārtnē ir plašas lauksaimniecības platības.

Pašā pilsētā ir grūti atrast brīvus viesnīcu numuriņus vai apartamentus, tādēļ daļa līdzjutēju apmetušies 30 un pat vairāk kilometru attālumā no halles. 12 500 ietilpīgā «Jyske Bank Boxen» arēna atrodas trīs kilometru attālumā no pilsētas centra.

Tā kā cilvēkiem grūti atrast naktsmājas Herningā un tās tuvumā, turnīra organizatori pie arēnas izveidojuši īpašu fanu ciematiņu, kurā iespējams nakšņot kemperos, teltīs un pat izstāžu hallēs. Kārtīgam Latvijas hokeja līdzjutējiem tam nevajadzētu būt šķērslim.

Interesanti, ka «Jyske Bank Boxen» ekspluatācijā tika nodota 2010. gadā, bet pirmais hokeja mačs tajā tika aizvadīts tikai šogad. Pirms tam tur atradās peldbaseins, tika rīkoti handbola, volejbola un basketbola turnīri. Hallē uzstājušās arī daudz mūzikas zvaigznes. Koncertus snieguši Lady Gaga, «Red Hot Chili Peppers», «Depeche Mode», Katy Perry, Madonna un daudzi citi pazīstami mākslinieki.

Turnīru grasās apmeklēt visai daudzi latvieši, kuri dzīvo Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Vācijā. Būs arī tādi, kas ceļu uz Herningu mēros no Īrijas un Lielbritānijas.

No plkst. 10.00 līdz pat pusnaktij no Herningas uz arēnu kursēs bezmaksas autobuss, uz kura būs uzraksts «Free Shuttle» vai «Jyske Bank Boxen». Līdz arēnai no pilsētas regulāri kursēs arī sabiedriskais transports, par kura izmantošanu jāmaksā 2,70 eiro vienā virzienā. Tāpat reizi stundā kursē vilciens, kura stacija atrodas 700 metru attālumā no arēnas.

Dānijā oficiālā valūta ir dāņu kronas (DDK) norēķiniem skaidrā naudā, bet ar bankas kartēm būs iespējams samaksāt kā jebkur citur.

Kas ir hokejs bez alus? Fani saka - daiļslidošana. Pēdējos gados neatņemama līdzjutēju pulcēšanas vieta pasaules čempionātos pēc mačiem ir krodziņš «Četri Balti Krekli». Šoreiz tas neatradīsies Herningā, bet gan 70 kilometrus attālajā Vejlē. Tieši šī pilsēta būs latviešu galvenā mītnes vieta.