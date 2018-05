Aptauja: «Dīvāna eksperti» hokeja noteikumus pārzina vispārīgi

Otra trešdaļa jeb 31% fanu sevi dēvē arī par «dīvāna ekspertiem», norādot, ka spēles noteikumus pārzina vispārīgi, taču viņiem vienmēr ir viedoklis par Latvijas hokeja izlasi, tās sniegumu, tiesnešu lēmumiem, pretinieku komandas spēles stilu utt.

Ceturtā daļa jeb 26% līdzjutēju atzīst, ka pretinieku aktivitātes Latvijas hokeja izlases vārtu tuvumā, kā arī «bullīši» ir pārbaudījums viņu nerviem un pacietībai, savukārt 5% aptaujāto sevi ierindojuši «nākotnes hokejistu» kategorijā, jo valsts izlases spēlēs gūst pieredzi pašu hokeja meistarības uzlabošanai.

Vismazāk līdzjutēji sevi ierindo «agresīvo cīnītāju» kategorijā. Šie 4% respondentu norādījuši, ka Latvijas hokeja izlases spēļu laikā izceļas ar īpašu aktivitāti, tostarp spēcīgiem vārdiem un izsaucieniem, ar mērķi atbalstīt savu komandu.

«Norstar Latvija» aptauju veica pēc SIA «Bite Latvija» un Latvijas Hokeja federācijas pasūtījuma, un tā norisinājās laikā no 10.aprīļa līdz 16.aprīlim. Aptaujā piedalījās 736 respondenti no visas Latvijas vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Latvijas hokeja izlase sestdien Dānijas pilsētā Herningā sāks dalību pasaules čempionātā, augstākajā divīzijā spēlējot jau 22. gadu pēc kārtas, taču pirmo reizi komandas vēsturē uz planētas meistarsacīkstēm vienība dodas bez uzvarām pārbaudes spēlēs.

Boba Hārtlija trenētā Latvijas izlase pirms pasaules čempionāta cieta deviņus zaudējumus deviņās spēlēs, kā arī vēl divas reizes zaudēja iepriekš februārī aizvadītā pārbaudes turnīrā, līdz ar to šobrīd valstsvienībai ir 11 neveiksmju sērija.

Latvijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Elvis Merzļikins («Lugano», Šveice), Kristers Gudļevskis (Bridžportas «Sound Tigers», AHL), Matīss Edmunds Kivlenieks (Klīvlendas «Monsters», AHL);

aizsargi - Guntis Galviņš, Kristaps Zīle, Uvis Balinskis (visi - Rīgas «Dinamo», KHL), Edgars Siksna (Karagandas «Sarjarka», VHL), Kristiāns Rubīns (Medisinhetas «Tigers», WHL); Kristaps Sotnieks (Toljati «Lada», KHL), Ralfs Freibergs (Zlīnas «Aukro Berani», Čehija), Oskars Cibuļskis (Hradeckrālovas «Mountfield», Čehija);

uzbrucēji - Roberts Bukarts («Aukro Berani»), Ņikita Jevpalovs, Miķelis Rēdlihs, Miks Indrašis, Vitālijs Pavlovs, Gints Meija, Gunārs Skvorcovs, Oskars Batņa, Frenks Razgals, (visi - Rīgas «Dinamo», KHL), Mārtiņš Karsums (Maskavas «Dinamo», KHL), Rodrigo Ābols («Orebro», Zviedrija), Rūdolfs Balcers (Sanhosē «Barracuda», AHL), Rihards Bukarts (Belīnes «Eisbaren», Vācija), Andris Džeriņš («Mountfield»), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes «Lions», Šveice), Teodors Bļugers (Vilksbāres/Skrentonas «Penguins», AHL).