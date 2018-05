ASV hokejisti «bullīšos» uzvar zvaigžņoto Kanādu; Krievija grauj Franciju

ASV Herningā B apakšgrupas duelī ar rezultātu 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Kanādas izlasi.

Kanādieši mača rezultātu atklāja jau pirmajā minūtē, kad precīzi meta Pjērs Liks Dubuā, bet 13.minūtē hokeja dzimtenes pārstāvji dubultoja rezultātu, pēc pretuzbrukuma ripu tukšos vārtos ieraidot Raienam O'Reilijam. Tiesa, pēc pusotras minūtes Anderss Lī vienus vārtus atguva, amerikāņiem rezultatīvi noslēdzot uzbrukumu divatā pret vienu pretinieku aizsargu.

Kad otrajā periodā bija aizritējušas 43 sekundes Dilans Larkins panāca izlīdzinājumu, bet trešdaļas vidū Džonijs Gudro jau izvirzīja vadībā amerikāņus. Līdz perioda beigām kanādiešiem izdevās panākt izlīdzinājumu, precīzi metot Antonī Bolivjē. Trešā perioda ceturtajā minūtē Larkins, izlaužoties caur pretinieku hokejistiem un nonākot viens pret kanādiešu vārtsargu, guva otros vārtus amerikāņu labā. Tiesa, arī šoreiz kanādieši izlīdzināja rezultātu, deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām precīzi metot Koltonam Paraiko.

Uzvarētājs 60 minūtēs netika noskaidrots, līdz ar to bija jāaizvada pagarinājums, kurā arī nevienai komandai neizdevās gūt virsroku. Nepilnas 17 sekundes pirms pagarinājuma beigām tika noraidīts kanādiešu zvaigzne Konors Makdeivids, kurš līdz ar to nevarēja piedalīties pēcspēles metienu sērijā. «Bullīšos» pirmajos piecos metienos ar precīziem raidījumiem atzīmējās amerikānis Kems Etkinsons un kanādietis Džordans Eberle. Līdz ar to sērija turpinājās, ar vēl vienu precīzu pēcspēles metienu izceļoties Etkinsonam, kurš nodrošināja amerikāņiem uzvaru.

Vēl šajā apakšgrupā plkst.21.15 turnīra saimniece Dānija spēkosies ar olimpisko vicečempioni Vāciju. Sestdien šajā apakšgrupā pirmo maču aizvadīs Latvija, kas spēkosies ar Norvēģiju. Vēl B apakšgrupā cīnīsies Somija un Dienvidkoreja.

Tikmēr Krievija Kopenhāgenā A apakšgrupas mačā ar 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) sagrāva Franciju.

Krievijas izlasē ar diviem gūtiem vārtiem atzīmējās Kirils Kaprizovs, bet pa reizei precīzi bija Jevgēņijs Dadonovs, Pāvels Bučņevičs, Artjoms Aņisimovs, Maksims Šalunovs un Aleksandrs Barabanovs.

Francūži šajā mačā vien desmit reizes meta pa Vasīlija Košečkina sargātajiem vārtiem.

Krievijas hokeja izlases galvenais treneris pasaules čempionātā būs Iļja Vorobjovs, bet Oļegs Znaroks, kurš komandu vadīja no 2014.gada, kļuvis par konsultantu. Tāpat Krievijas izlasē vairs nav Znaroka asistenta Harija Vītoliņa.

Vēl šajā apakšgrupā plkst.21.15 maču uzsāks Zviedrija un Baltkrievija. A apakšgrupā spēkosies arī Šveice, Čehija, Slovākija un Austrija.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm, kas ilgs līdz 15.maijam, katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet turnīra divas vājākās komandas būs spiestas pamest augstāko divīziju.

To vietā nākamajā gadā nāks Lielbritānija, kas labāko grupā atgriezīsies pēc 24 gadu pārtraukuma, un Itālija, kas ieņēma pirmās divas vietas pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā.

Pasaules čempionātu vēsturē zelta medaļām bagātākā ir Krievijas izlase (iepriekš - PSRS), kas medaļas kaklā kārusi 46 reizes - 27 zelta, desmit sudraba un deviņas bronzas. Hokeja dzimtenes Kanādas pārstāvji iekrājuši 49 medaļas (26 zelta, 14 sudraba un deviņas bronzas), bet trešajā vietā ar 46 godalgām atrodas Čehija (agrāk - Čehoslovākija), kas izcīnījusi 12 zelta, 13 bronzas un 21 bronzas medaļu.

Pērn pasaules čempionāta finālā Zviedrijas izlase pēcspēles metienos ar 2:1 uzvarēja Kanādas izlasi, savukārt bronzu ieguva Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenētā Krievija, kura 2014.gadā kļuva par čempioni, 2015.gadā palika otrā, bet 2016.gadā arī bija trešā, līdz ar to godalgas ir izcīnījusi četros čempionātos pēc kārtas.

Kopš 1993.gada, kad PSRS un Čehoslovākijas vairs nebija uz pasaules kartes, līdz pat 2013.gadam pie medaļām pasaules čempionātos tikušas tikai septiņas valstis - Kanāda, ASV, Krievija, Zviedrija, Somija, Čehija un Slovākija -, taču tad šo kārtību izjauca Šveice, kas bija otrā.