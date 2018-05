Runā Matulis: Latvijai čempionāts jāsāk ar uzvaru!

Hokeja cilvēki jau droši vien vēl atceras, ka 2018. gada pasaules hokeja čempionāts bija iecerēts kā Latvijas un Dānijas kopējs pasākums, taču tad dāņi noleca nost no Kirova Lipmana ieceres, beigās balsojumā mums atņemot arī visu čempionātu. Ko nu mēs pēc tik daudz gadiem skatīsimies šķībi uz bijušajiem partneriem. Nu nav Dānija hokeja valsts! Nekā personīga vai slikta, bet, ja Herningā (apmēram 50 000 iedzīvotāju), kas sagatavojusi piecus (!!) NHL spēlētājus, nav iespējams atrast viesnīcas astoņām izlasēm? Līdz ar to Latvija dzīvo kādus 40 kilometrus no galvenās halles, bet brauciens uz to aizņem 37 minūtes (izlases doktora Āra Aivara fiksējums), bet, ja treniņš paredzēts rezerves hallē, tad ceļš vienā virzienā akurāt stunda. Latvija ar Norvēģiju tiekas jau plkst. 13.15. Tiešraide LTV7.