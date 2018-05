Tradīcija turpinās: hokeja fani Herningā uz halli dodas smagās mašīnas kravas kastē

Jau no iepriekšējiem pasaules čempionātiem TVNET ir rakstījis par Latvijas hokeja izlases fanu grupiņu, kura katru gadu uz vienu no spēlēm dodas ar kādu savdabīgu braucamo. Pirmās reizes - 2014.gadā Minskā, bet pēc tam Prāgā un Maskavā tas allaž bija glauns limuzīns, pērn Ķelnē fani, no kuriem liela daļa dzīvo Īrijā, nomāja tā dēvēto «Party busu» jeb autobusu, kurā var krietni izklaidēties. Savukārt šoreiz braucamais bija vēl eksotiskāks, jo 35 latvieši kāpa smagās automašīnas kravas kastē.