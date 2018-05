Jevpalovs: Ar Bukartu un Karsumu ir viegli atrast kopīgu valodu

Latvijas un Dienvidkorejas izlases pasaules čempionātā Herningā tiksies otrdien plkst.17.15 pēc Latvijas laika, abām komandām aizvadot trešo spēli turnīrā.

Boba Hārtlija trenētā Latvijas izlase pasaules čempionātu sestdien sāka ar uzvaru 3:2 papildlaikā pār Norvēģiju, kam dienu vēlāk sekoja sagrāve ar 1:8 pret Somiju. Tikmēr planētas meistarsacīkšu elites divīzijas debitante Dienvidkoreja pirmajos divos mačos cieta divus smagus zaudējumus - ar 1:8 Somijai un 0:10 Kanādai.

Pirmdien aizvadītajā treniņā Latvijas izlasē bija veiktas pamatīgas izmaiņas uzbrucēju virknējumos, pasaules čempionātu debitantam Jevpalovam darbojoties kopā ar komandas kapteini Bukartu un pieredzējušo Karsumu.

«Pagaidām mums vēl nav teikts, kādos virknējumos spēlēsim pret Dienvidkoreju, taču Bukarts un Karsums ir ļoti labi spēlētāji un ar viņiem ir ļoti viegli atrast kopīgu valodu. Treniņā uzsvaru likām uz vairākumu, mazākumu un spēli vidējā zonā,» pirmdien žurnālistiem sacīja 23 gadus vecais Jevpalovs, kurš neslēpa, ka pasaules čempionāta atmosfērā ir iejuties.

«Turnīru sākām labi - ar uzvaru, bet pret somiem mums neizdevās tas, ko gribējām. Mēģinājām izpildīt savu spēles plānu, bet tas nesanāca, un beigās somi bija krietni meistarīgāki par mums. Pats gan šajā čempionātā jūtos labi, un pagaidām viss ir tā, kam iepriekš gatavojos. Spēlētāju līmenis ir ļoti augsts un spēlēt šeit nav viegli,» norādīja Jevpalovs.

Mačā pret Somiju ceturtais virknējums trešajā periodā ieguva lielāko spēles laiku un arī guva vienīgos Latvijas izlases vārtus.

«Sākumā mums spēles laiks nebija liels, taču beigās daudz gājām laukumā, iegājām ritmā un arī kājas «sāka skriet»,» sacīja hokejists, kurš Riharda Bukarta vārtu guvumā ar Razgalu veiksmīgi aizsedza somu vārtsarga redzamību. «Ripa man palidoja nedaudz garām, pagriezu galvu uz vārtiem un redzēju, ka ir gols.»

Par nākamajiem pretiniekiem dienvidkorejiešiem viņam gan informācijas nebija daudz.

«Pagaidām par viņiem neko daudz nezinu, tik vien to, kā viņi nospēlēja pirmās divas spēles. Ar nevienu no tās izlases spēlētājiem nekad ceļi nav krustojušies un nevienu no viņiem nezinu. Arī tad, kad korejieši piedalījās olimpiskajās spēlēs, viņu mačus nesanāca redzēt. Citas komandas gan skatījos,» par pretiniekiem, kuri februārī startēja savās mājās notikušajā Phjončhanas Olimpiādē, sacīja Jevpalovs.

Uzbrucējs šo sezonu aizvadīja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandā Rīgas «Dinamo», kur 46 spēlēs guva piecus vārtus un veica trīs rezultatīvas piespēles. Savukārt vēl pirms tam viņš piecas sezonas nospēlēja Ziemeļamerikā, no tām pēdējās divas aizvadīja Amerikas Hokeja līgas (AHL) klubā Sanhosē «Barracuda».

Turpat šosezon spēlēja arī Rūdolfs Balcers, ar kuru abi ir pārrunājuši šajā Kalifornijas pilsētā piedzīvoto.

«Mēs diezgan daudz ar viņu esam runājuši par to, kā ir dzīvot Sanhosē, kā arī par to, uz kādām vietām esam gājuši. Pēc Rūdolfa teiktā saprotu, ka tur gada laikā nekas daudz nav mainījies,» smejot sacīja Jevpalovs.

Pēc spēles ar Dienvidkoreju ceturtdien Latvijas izlase spēlēs ar ASV, sestdien paredzēts duelis ar olimpisko vicečempioni Vāciju, tālāk būs cīņa ar hokeja dzimtenes Kanādas pārstāvjiem, bet apakšgrupu turnīrs tiks noslēgts 15.maijā ar spēli pret Dāniju.

B grupā līdere ar maksimāli iespējamiem sešiem punktiem divās spēlēs ir Somija, kam ar pieciem punktiem seko ASV. Kanādieši tikmēr iekrājusi četrus punktus, bet trīs punktus ieguvusi Norvēģija, kamēr pa diviem punktiem guvušas Vācija, Dānija un Latvija. Savukārt Dienvidkoreja pagaidām ir bez punktiem.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm, kas ilgs līdz 15.maijam, katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet turnīra divas vājākās komandas būs spiestas pamest augstāko divīziju.

To vietā nākamajā gadā nāks Lielbritānija, kas labāko grupā atgriezīsies pēc 24 gadu pārtraukuma, un Itālija, kas ieņēma pirmās divas vietas pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā.