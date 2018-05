Pasaules hokeja čempionāta 6. dienā mājiniece Dānija sarūpē pārsteigumu

Vācija ieguvusi 4:0 pārsvaru pret Dienvidkoreju, bet Šveice izvirzījusies 3:2 vadībā pret Krieviju.

#SUvsBLR In the last few seconds of the 2nd, @swissicehockey's Vermin gets his 2nd of the game to put Switzerland up 3-2 over Belarus. #IIHFWorlds pic.twitter.com/1JTVzpsKkb— IIHF (@IIHFHockey) May 9, 2018