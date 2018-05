TVNET no Dānijas: Herninga svin hokeja svētkus

Katrā pasaules čempionātā pie sacensību arēnas līdzjutējiem ir iekārtotas plašas fanu zonas, kur pirms un pēc spēlēm iedzert alu, paēst un kopā patusēt. Izņēmums nav arī šis čempionāts Dānijā, taču Herningā ir arī kas neredzēts. Proti, vienā no izstāžu centra plašajām hallēm ir iekārtota fanu zona zem jumta, kurā ir ne tikai ierastās ēstuves un alus krāni, bet arī plašas izklaides iespējas.

Dānijā īpaši rūpējas par ģimenēm ar bērniem, un to var just arī šajā pasaules čempionātā, jo viens no fanu halles stūriem ir atvēlēts tieši jaunajiem hokeja līdzjutējiem. Nevienā citā čempionātā nekas līdzīgs netika redzēts, bet te bērneļiem ir viss - sākot ar rotaļu laukumiem ar slīdkalniņu, beidzot ar galda spēlēm, florbolu, šautriņu mešanu un galda tenisu. Bērneļi šādas iespējas izmanto ar lielāko prieku, un arī viņu vecāki ir laimīgi.

Savukārt lielajiem hokeja faniem ir iespējas pirms un pēc spēlēm veldzēt slāpes ar alus kausu un arī stiprākiem dzērieniem. Hokejs bez alus nav iedomājams, un arī šeit Herningā tas līst aumaļām. Cenas gan latvieša maciņam diezgan sālītas.

Plastmasas alus glāze 0,4 litru tilpumā, atkarībā no dzēriena markas, maksā no 45 līdz 60 dāņu kronām jeb no sešiem līdz astoņiem eiro. Sālīti, taču bairītis kā allaž tiek patērēts lielos daudzumos.

Latvijas līdzjutēju lielākā daļa dzīvo 70 kilometru attālajā Vejles pilsētiņā, kur pēc spēlēm ar Dienvidkoreju un ASV «Vejles Četros baltos kreklos» jeb vietējā īru krogā uzstājās Normunds Jakušonoks un Valdis Blaubuks. Kā allaž hokeja svētki tika svinēti līdz pat rīta gaiļiem.

Interesanti, ka, sekojot latviešu piemēram, šajā čempionātā savi krogi ir arī Somijas un Vācijas faniem, taču tie atrodas Herningas centrā, piedevām 50 metru attālumā viens no otra.

Ir acīm redzams, ka mazpilsēta Herninga šajās dienās izbauda ko nebijušu. Pilsētas ieliņas izrotātas karogiem un plakātiem, veikalu un krogu skatlogi izdekorēti hokeja tematikā. Viesmīlīgie dāņi Herningas centrālo tirdzniecības vietu pārveidojuši par fanu pulcēšanās vietu ar neskaitāmiem krodziņiem un izklaidēm.